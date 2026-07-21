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बिग बींचे ‘ते’ ब्लॉग, चाहत्यांची चिंता ढगात! रुग्णालयातून घरी परतताच अमिताभ बच्चन यांनी दिली महत्वाची माहिती

Updated On: Jul 21, 2026 | 09:49 PM IST
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सारांश

बॉलिवूडचे ज्येष्ठ अभिनेते अमिताभ बच्चन यांनी नुकत्याच केलेल्या ब्लॉग पोस्टमधून आपल्या प्रकृतीबाबत महत्त्वाची माहिती दिली आहे. काही दिवसांपूर्वी त्यांच्यावर शस्त्रक्रिया झाली असून उपचारासाठी त्यांना ICUमध्येही ठेवण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र, कोणत्या आजारासाठी शस्त्रक्रिया झाली याबाबत त्यांनी कोणताही खुलासा केलेला नाही.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार

बॉलिवूडचे महानायक अमिताभ बच्चन यांनी आपल्या अलीकडील ब्लॉगमध्ये प्रकृतीबाबत महत्त्वाची माहिती शेअर केली आहे. काही दिवसांपूर्वी त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. यावेळी त्यांच्यावर शस्त्रक्रिया करण्यात आली आणि काही काळ त्यांना अतिदक्षता विभागात (ICU) ठेवण्यात आले होते. मात्र, नेमका कोणता आजार किंवा कोणती शस्त्रक्रिया झाली, याचा खुलासा त्यांनी केलेला नाही.

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ब्लॉगमध्ये बिग बी यांनी रुग्णालयातून घरी परतल्यानंतरचा काळच सर्वाधिक कठीण असल्याचे सांगितले. शारीरिक त्रास, मानसिक ताण आणि दैनंदिन जीवनात पुन्हा रुळण्याचा प्रवास सोपा नसल्याचे त्यांनी नमूद केले. उपचारादरम्यान डॉक्टर आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांनी दिलेल्या सेवेसाठी त्यांनी मनापासून आभारही मानले.

आपल्या आरोग्याबाबत बोलताना अमिताभ बच्चन यांनी आयुष्यातील संघर्षांवरही भाष्य केले. यशाच्या शिखरावर असतानाही कधीतरी पराभवाचा सामना करावा लागतो. अशा वेळी संकटांवर मात करून पुढे जाणारेच खरे विजेते ठरतात, असे त्यांनी लिहिले. काही लोक आव्हानांना धैर्याने सामोरे जातात, तर काही भूतकाळातील यशात रमून राहतात. प्रत्येक व्यक्तीची ही स्वतःची निवड असते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. अमिताभ यांच्या या ब्लॉगनंतर चाहत्यांनी सोशल मीडियावर त्यांच्या लवकर प्रकृती सुधारण्यासाठी प्रार्थना आणि शुभेच्छांचा वर्षाव केला आहे. त्यांच्या सकारात्मक विचारसरणीचे आणि जिद्दीचेही अनेकांनी कौतुक केले.

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दरम्यान, कामाच्या आघाडीवर अमिताभ बच्चन नुकतेच ‘कल्की 2898 AD: Part 2’ या चित्रपटात झळकले होते. तसेच ते लवकरच ‘कौन बनेगा करोडपती 18’ या लोकप्रिय कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन करत पुन्हा एकदा प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहेत. नियमित ब्लॉगच्या माध्यमातून ते आपल्या आयुष्यातील अनुभव, विचार आणि घडामोडी चाहत्यांपर्यंत पोहोचवत असतात.

Web Title: Amitabh bachchan viral blog about his health

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Published On: Jul 21, 2026 | 09:49 PM

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