गुरुवार, 2 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Hoor Coke Studio : ‘हूर’ मधून कोक स्टुडिओ भारतने घडवली काश्मीरच्या लोकसंगीताची सुरेल सफर

Updated On: Jul 02, 2026 | 02:49 PM IST
जाहिरात
सारांश

भारतातील लोकसंगीत आणि प्रादेशिक सांगीतिक परंपरा नव्या पिढीपर्यंत पोहोचवण्याच्या उद्देशाने सुरू असलेल्या कोक स्टुडिओ भारतच्या चौथ्या सीझनमधील चौथे गाणे 'हूर' प्रदर्शित झाले आहे. काश्मीरच्या शतकानुशतके जुन्या मौखिक कथाकथन परंपरेवर आधारित या गाण्यात प्रेम, विरह आणि भक्तीची कथा आधुनिक संगीताच्या माध्यमातून सादर करण्यात आली आहे.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

भारतातील लोकसंगीत आणि प्रादेशिक सांगीतिक परंपरा नव्या पिढीपर्यंत पोहोचवण्याच्या उद्देशाने सुरू असलेल्या कोक स्टुडिओ भारतच्या चौथ्या सीझनमध्ये आता काश्मीरच्या सांगीतिक वारशाची झलक पाहायला मिळत आहे. या सीझनमधील चौथे गाणे ‘हूर’ प्रदर्शित झाले असून, काश्मीरच्या शतकानुशतके जुन्या कथाकथन परंपरेवर आधारित ही लोककथा आधुनिक संगीताच्या माध्यमातून सादर करण्यात आली आहे.

Navi Mumbai News : नेरुळ करंट प्रकरणाला राजकीय वळण; मनसेची महापालिकेच्या अधिकारी व कंत्राटदारांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

‘हूर’ या गाण्याची प्रेरणा काश्मीरमधील मौखिक कथाकथन परंपरेतून घेतली आहे. पूर्वी गायक-संगीतकार मैफिलींमध्ये एकत्र येऊन राजे, प्रेमीयुगुल, भटके आणि गूढ कथांचे गायन करत असत. त्याच परंपरेला आधुनिक संगीताची जोड देत हे गाणे तयार करण्यात आले आहे. ‘शेख’ आणि ‘हूर’ या दोन पात्रांच्या प्रवासातून प्रेम, विरह आणि भक्तीच्या भावना उलगडत जातात. विविध आवाजांचे स्तर, पारंपरिक वाद्ये आणि रॉक संगीताचा संगम या गाण्याला वेगळी ओळख देतो. हे गाणे गायक-गीतकार फहीम अब्दुल्ला, संगीतकार व गायक अर्सलान निजामी आणि उस्ताद कैसर निजामी यांनी साकारले आहे. काश्मीरी लोककथांच्या शैलीत पुढे सरकणारे हे गाणे ऐकताना जिवंत मैफिलीत बसल्याचा अनुभव देते. विशेष म्हणजे, गाण्याचा शेवट काश्मीरी काव्यपंक्तीने होत असल्याने श्रोत्यांना त्या संस्कृतीशी अधिक जवळीक वाटते.

कोका-कोला इंडिया आणि साऊथवेस्ट एशियाचे आयएमएक्स लीड शंतनू गांगणे यांनी सांगितले की, भारतातील प्रत्येक प्रदेशात वेगळ्या कथा आणि सांस्कृतिक वारसा दडलेला आहे. ‘हूर’च्या माध्यमातून काश्मीरच्या या समृद्ध परंपरेला आधुनिक रूप देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला असून, कलाकारांनी मूळ भाव कायम ठेवत गाण्याला जागतिक दर्जाची मांडणी दिली आहे.

फहीम अब्दुल्ला यांच्या मते, ‘हूर’ ही पिढ्यानपिढ्या जपली गेलेली कथा असून, कोक स्टुडिओ भारतमुळे ती अधिक मोठ्या प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवण्याची संधी मिळाली. तर अर्सलान निजामी यांनी काश्मीरी लोकसंगीतातील कथाकथनाची शैली हीच या गाण्याची खरी ताकद असल्याचे सांगितले. उस्ताद कैसर निजामी यांनीही मोठ्या मंचावर सादर करताना गाण्यातील आत्मीयता जपण्याचा प्रयत्न केल्याचे नमूद केले.

Mandar Jadhav: ‘९व्या मजल्यावरून उडी मारण्याचा विचार..,’ मंदार जाधवने सांगितला आयुष्यातील सर्वात कठीण काळ, म्हणाला, ‘त्या क्षणी’

‘ऐ अजनबी’, ‘बुल्लेया वे’ आणि ‘कचौडी गली’नंतर ‘हूर’ने कोक स्टुडिओ भारतच्या चौथ्या सीझनमध्ये आणखी एका वैशिष्ट्यपूर्ण लोकसांगीतिक परंपरेची भर घातली आहे. काश्मीरच्या सांस्कृतिक वारशाला आधुनिक संगीताच्या माध्यमातून नव्या पिढीपर्यंत पोहोचवणारे हे गाणे प्रेक्षकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळवत आहे.

Web Title: Hoor new song that represents culture of whole kashmir coke studio india

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 02, 2026 | 02:49 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

भारताच्या या गावाला का म्हटलं जातं सायलंट व्हिलेज, कारण जाणून तुम्हीही व्हाल इमोशनल
1

भारताच्या या गावाला का म्हटलं जातं सायलंट व्हिलेज, कारण जाणून तुम्हीही व्हाल इमोशनल

Breaking: अचानक हादरली जमीन अन् नागरिकांची उडाली धावपळ; जम्मू काश्मीरमध्ये भूकंपाचे धक्के
2

Breaking: अचानक हादरली जमीन अन् नागरिकांची उडाली धावपळ; जम्मू काश्मीरमध्ये भूकंपाचे धक्के

Jammu Kashmir हादरले! गुलमर्गमध्ये भीषण स्फोट; 1 व्यक्ती ठार तर 4 जण जखमी, सुरक्षा यंत्रणेचा वेढा
3

Jammu Kashmir हादरले! गुलमर्गमध्ये भीषण स्फोट; 1 व्यक्ती ठार तर 4 जण जखमी, सुरक्षा यंत्रणेचा वेढा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
LSST Camera: Supernova चे स्फोट एकाच वेळी दोनदा दिसणार? आईनस्टाईनच्या ‘त्या’ सिद्धांताचा भारतीय शास्त्रज्ञांसह महाप्रयोग

LSST Camera: Supernova चे स्फोट एकाच वेळी दोनदा दिसणार? आईनस्टाईनच्या ‘त्या’ सिद्धांताचा भारतीय शास्त्रज्ञांसह महाप्रयोग

Jul 02, 2026 | 02:49 PM
Hoor Coke Studio : ‘हूर’ मधून कोक स्टुडिओ भारतने घडवली काश्मीरच्या लोकसंगीताची सुरेल सफर

Hoor Coke Studio : ‘हूर’ मधून कोक स्टुडिओ भारतने घडवली काश्मीरच्या लोकसंगीताची सुरेल सफर

Jul 02, 2026 | 02:49 PM
Satara News: स्मार्ट मीटर सक्तीविरोधात सातारकरांचा जनआक्रोश मोर्चा; जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक, सरकारला आंदोलनाचा इशारा

Satara News: स्मार्ट मीटर सक्तीविरोधात सातारकरांचा जनआक्रोश मोर्चा; जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक, सरकारला आंदोलनाचा इशारा

Jul 02, 2026 | 02:46 PM
ENG W Vs SA W: साऊथ आफ्रिका की इंग्लंड? फायनलमध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध कोण शड्डू ठोकणार? आज फैसला

ENG W Vs SA W: साऊथ आफ्रिका की इंग्लंड? फायनलमध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध कोण शड्डू ठोकणार? आज फैसला

Jul 02, 2026 | 02:45 PM
केतन अग्रवालच्या मृत्यूची खिल्ली उडवणे पडलं महागात; महिला डॉक्टरला पाच वर्षांसाठी केले निलंबित

केतन अग्रवालच्या मृत्यूची खिल्ली उडवणे पडलं महागात; महिला डॉक्टरला पाच वर्षांसाठी केले निलंबित

Jul 02, 2026 | 02:42 PM
Vastu Tips: धावणाऱ्या घोड्याचा फोटो की हत्तीची मूर्ती; कोणामुळे मिळतो अधिक लाभ

Vastu Tips: धावणाऱ्या घोड्याचा फोटो की हत्तीची मूर्ती; कोणामुळे मिळतो अधिक लाभ

Jul 02, 2026 | 02:40 PM
पुणेकरांनो सावधान ! पुढील तीन दिवस पावसाचा रेड अलर्ट; मुसळधार ते अतिवृष्टीसदृश पावसाचा अंदाज

पुणेकरांनो सावधान ! पुढील तीन दिवस पावसाचा रेड अलर्ट; मुसळधार ते अतिवृष्टीसदृश पावसाचा अंदाज

Jul 02, 2026 | 02:34 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Jul 01, 2026 | 03:39 PM
SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Jul 01, 2026 | 03:33 PM
Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Jun 30, 2026 | 03:39 PM
Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Jun 30, 2026 | 03:34 PM
Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Jun 29, 2026 | 03:42 PM
Latur : “पगार मिळेपर्यंत हटणार नाही…”; लातूर महापालिकेचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प

Latur : “पगार मिळेपर्यंत हटणार नाही…”; लातूर महापालिकेचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प

Jun 29, 2026 | 03:39 PM
NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

Jun 28, 2026 | 03:43 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा