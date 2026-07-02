Hoor Coke Studio : ‘हूर’ मधून कोक स्टुडिओ भारतने घडवली काश्मीरच्या लोकसंगीताची सुरेल सफर

भारतातील लोकसंगीत आणि प्रादेशिक सांगीतिक परंपरा नव्या पिढीपर्यंत पोहोचवण्याच्या उद्देशाने सुरू असलेल्या कोक स्टुडिओ भारतच्या चौथ्या सीझनमध्ये आता काश्मीरच्या सांगीतिक वारशाची झलक पाहायला मिळत आहे. या सीझनमधील चौथे गाणे ‘हूर’ प्रदर्शित झाले असून, काश्मीरच्या शतकानुशतके जुन्या कथाकथन परंपरेवर आधारित ही लोककथा आधुनिक संगीताच्या माध्यमातून सादर करण्यात आली आहे.
‘हूर’ या गाण्याची प्रेरणा काश्मीरमधील मौखिक कथाकथन परंपरेतून घेतली आहे. पूर्वी गायक-संगीतकार मैफिलींमध्ये एकत्र येऊन राजे, प्रेमीयुगुल, भटके आणि गूढ कथांचे गायन करत असत. त्याच परंपरेला आधुनिक संगीताची जोड देत हे गाणे तयार करण्यात आले आहे. ‘शेख’ आणि ‘हूर’ या दोन पात्रांच्या प्रवासातून प्रेम, विरह आणि भक्तीच्या भावना उलगडत जातात. विविध आवाजांचे स्तर, पारंपरिक वाद्ये आणि रॉक संगीताचा संगम या गाण्याला वेगळी ओळख देतो. हे गाणे गायक-गीतकार फहीम अब्दुल्ला, संगीतकार व गायक अर्सलान निजामी आणि उस्ताद कैसर निजामी यांनी साकारले आहे. काश्मीरी लोककथांच्या शैलीत पुढे सरकणारे हे गाणे ऐकताना जिवंत मैफिलीत बसल्याचा अनुभव देते. विशेष म्हणजे, गाण्याचा शेवट काश्मीरी काव्यपंक्तीने होत असल्याने श्रोत्यांना त्या संस्कृतीशी अधिक जवळीक वाटते.
कोका-कोला इंडिया आणि साऊथवेस्ट एशियाचे आयएमएक्स लीड शंतनू गांगणे यांनी सांगितले की, भारतातील प्रत्येक प्रदेशात वेगळ्या कथा आणि सांस्कृतिक वारसा दडलेला आहे. ‘हूर’च्या माध्यमातून काश्मीरच्या या समृद्ध परंपरेला आधुनिक रूप देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला असून, कलाकारांनी मूळ भाव कायम ठेवत गाण्याला जागतिक दर्जाची मांडणी दिली आहे.
फहीम अब्दुल्ला यांच्या मते, ‘हूर’ ही पिढ्यानपिढ्या जपली गेलेली कथा असून, कोक स्टुडिओ भारतमुळे ती अधिक मोठ्या प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवण्याची संधी मिळाली. तर अर्सलान निजामी यांनी काश्मीरी लोकसंगीतातील कथाकथनाची शैली हीच या गाण्याची खरी ताकद असल्याचे सांगितले. उस्ताद कैसर निजामी यांनीही मोठ्या मंचावर सादर करताना गाण्यातील आत्मीयता जपण्याचा प्रयत्न केल्याचे नमूद केले.
‘ऐ अजनबी’, ‘बुल्लेया वे’ आणि ‘कचौडी गली’नंतर ‘हूर’ने कोक स्टुडिओ भारतच्या चौथ्या सीझनमध्ये आणखी एका वैशिष्ट्यपूर्ण लोकसांगीतिक परंपरेची भर घातली आहे. काश्मीरच्या सांस्कृतिक वारशाला आधुनिक संगीताच्या माध्यमातून नव्या पिढीपर्यंत पोहोचवणारे हे गाणे प्रेक्षकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळवत आहे.