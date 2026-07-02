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ENG W Vs SA W: साऊथ आफ्रिका की इंग्लंड? फायनलमध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध कोण शड्डू ठोकणार? आज फैसला

Updated On: Jul 02, 2026 | 02:48 PM IST
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सारांश

पहिल्या सेमीफायनलमध्ये ऑस्ट्रेलियाने वेस्ट इंडिजचा पराभव केला आहे. आजच्या सामन्यात जो संघ जिंकेल, तो ५ जुलै रोजी लॉर्ड्सवर ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध विजेतेपदासाठी मैदानात उतरेल.

ENG W Vs SA W: साऊथ आफ्रिका की इंग्लंड? फायनलमध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध कोण शड्डू ठोकणार? आज फैसला

इंग्लंड

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विस्तार
  • आज इंग्लंड विरुद्ध साऊथ आफ्रिका दुसरी सेमीफायनल
  • सेमीफायनल जिंकणारा संघ ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध खेळणार
  • दक्षिण आफ्रिकेने 5 पैकी जिंकले 4 सामने 
South Africa womens Vs England Womens Semi final 2026: आयसीसी महिला टी 20 वर्ल्डकप 2026 चा थरार अंतिम टप्प्यात पोहोचला आहे. आज या स्पर्धेची दुसरी सेमीफायनल खेळवली जाणार आहे. ऑस्ट्रेलियाचा संघ आधीच फायनलमध्ये दाखल झाला आहे. आज दुसरी सेमीफायनलमध्ये इंग्लंड विरुद्ध साऊथ आफ्रिकेचा संघ खेळणार आहे. लंडनच्या ऐतिहासिक ‘द किया ओव्हल’ मैदानावर टूर्नामेंटचा दुसरा सेमीफायनल सामना खेळवला जाणार आहे.

पहिल्या सेमीफायनलमध्ये ऑस्ट्रेलियाने वेस्ट इंडिजचा पराभव केला आहे. आजच्या सामन्यात जो संघ जिंकेल, तो ५ जुलै रोजी लॉर्ड्सवर ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध विजेतेपदासाठी मैदानात उतरेल. त्यामुळे दोन्ही संघांसाठी हा सामना ‘करो या मरो’ असा असणार आहे. आज रात्री हा सामना भारतीय वेळेनुसार 11 वाजता सुरू होणार आहे. इंग्लंड महिला संघाने ग्रुप स्टेजमध्ये अप्रतिम कामगिरी केली आहे. एकही सामना न गमावता सेमीफायनलमध्ये प्रवेश केला आहे.

सामन्याचे तपशील

सामना – इंग्लंड महिला विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका महिला

तारीख – गुरुवार, २ जुलै २०२६

AUS W vs WI W: ऑस्ट्रेलियाची फायनलमध्ये दणदणीत एन्ट्री; वेस्ट इंडिजचा 8 विकेट्सनी धुव्वा, सातव्या किताबापासून फक्त एक पाऊल दूर

इंग्लंडने सर्व साखळी सामने जिंकले आहेत. त्यांनी ग्रुप स्टेजमधील सर्व ५ सामने जिंकून सेमीफायनलमध्ये धडक मारली आहे. इंग्लंडची कर्णधार नॅट सायव्हर-ब्रंट दुखापतग्रस्त झाली होती. मात्र आजच्या सेमीफायनलमध्ये खेळण्यासाठी ती पूर्णपणे तंदुरुस्त झाली आहे. दुसरीकडे, दक्षिण आफ्रिकेच्या संघाने स्पर्धेच्या सुरुवातीला ऑस्ट्रेलियाकडून पराभव पत्करल्यानंतर जबरदस्त पुनरागमन केले आहे. त्यांनी मागील ५ पैकी ४ सामने जिंकून  सेमीफायनलमध्ये प्रवेश केला आहे.

ऑस्ट्रेलियाची फायनलमध्ये दणदणीत एन्ट्री

महिला टी२० विश्वचषक २०२६ (Womens t 20 world Cup 2026) आता निर्णायक टप्प्यावर पोहोचला आहे. ऑस्ट्रेलियाने स्पर्धेच्या पहिल्या सेमिफायनल सामन्यात वेस्ट इंडिजचा ८ विकेट्सने धुव्वा उडवला. या विजयासह त्यांनी फायनलमध्ये धडक मारली आहे. प्रथम फलंदाजी करताना वेस्ट इंडिजने ऑस्ट्रेलियासमोर १२६ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. प्रत्युत्तरात, ऑस्ट्रेलियाने केवळ १३ षटकांत दोन विकेट्स गमावून लक्ष्य गाठले.

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सलामीवीर बेथ मूनीने ३६ चेंडूंमध्ये नाबाद ६१ धावा करून शानदार फलंदाजी केली आणि संघाच्या विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली. वेस्ट इंडिजकडून हेली मॅथ्यूज आणि शिनेल हेन्री यांनी प्रत्येकी एक विकेट घेतला. ऑस्ट्रेलिया आता, ५ जुलै रोजी होणाऱ्या फायनलमध्ये दुसऱ्या सेमिफायनल सामन्याच्या विजेत्या संघाशी भिडेल. ऑस्ट्रेलियाकडे ७ व्यांदा विजेतेपद जिंकण्याची संधी आहे.

Web Title: Icc womens t20 world cup south africa vs england semi final 2026 final against austrelia

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Published On: Jul 02, 2026 | 02:45 PM

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