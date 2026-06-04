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भक्तीत लीन झाली जान्हवी कपूर,अनवाणी पायांनी ३५५० पायऱ्या चढून घेतले तिरूपती बालाजीचे दर्शन

Updated On: Jun 04, 2026 | 04:01 PM IST
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सारांश

अभिनेत्री जान्हवी कपूरने तिरुपती बालाजी मंदिरात अनवाणी पायांनी ३५५० पायऱ्या चढत दर्शन घेतले. तिचा हा भक्तिमय प्रवास सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरला आहे.

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

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विस्तार

बॉलिवूड अभिनेत्री जान्हवी कपूरचा नवीन दाक्षिणात्य चित्रपट ‘पेड्डी’ आज, गुरुवारी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित झाला. या विशेष प्रसंगाचे औचित्य साधून, जान्हवीने देवाचा आशीर्वाद घेण्यासाठी आंध्र प्रदेशातील प्रसिद्ध तिरुपती बालाजी मंदिराला भेट दिली. तिने मंदिरात जाऊन भगवान व्यंकटेश्वराची प्रार्थना केली. तसेच, आपल्या बहुप्रतिक्षित चित्रपटाच्या यशासाठीही तिने देवाकडे प्रार्थना केली.

तिने हात जोडून प्रार्थना केली

मंदिराच्या आवारात जान्हवी एका साध्या आणि भारतीय लूकमध्ये दिसली. सर्वात लक्षवेधी गोष्ट म्हणजे ती अनवाणी पायांनी मंदिरात शिरली. प्रार्थना केल्यानंतर, बाहेर आल्यावर ती मंदिराच्या मुख्य प्रवेशद्वाराजवळ थांबली, आदराने नतमस्तक झाली आणि कपाळ जमिनीवर टेकवून देवाला वंदन केले.

जान्हवीचा सुंदर पारंपरिक लूक
या प्रसंगी जान्हवी कपूरच्या लूकचीही मोठ्या प्रमाणावर चर्चा होत आहे. तिने फुलांच्या नक्षीची एक सुंदर जांभळ्या रंगाची रेशमी साडी नेसली होती. आपला लूक पूर्ण करण्यासाठी तिने सोन्याचा कमरपट्टा, चोकर नेकलेस, कानातले आणि बांगड्या यांसारखे पारंपरिक दागिने घातले होते. या लूकमध्ये ती खूपच सुंदर दिसत होती.

जान्हवी कपूरचे तिरुपती बालाजी मंदिराशी एक दीर्घ आणि विशेष नाते आहे. ती दर्शनासाठी वारंवार मंदिराला भेट देते. दरवर्षी, तिच्या वाढदिवसानिमित्त, ती भगवान व्यंकटेश्वराचा आशीर्वाद घेण्यासाठी तिरुमला येथे जाते. इतकेच नाही, तर तिची आई, दिवंगत प्रसिद्ध अभिनेत्री श्रीदेवी यांच्या वाढदिवसानिमित्तही जान्हवी पूजा करण्यासाठी वारंवार मंदिरात जाते.

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‘पेड्डी’ चित्रपटाबद्दल बोलायचे झाल्यास, हा बुची बाबू सना दिग्दर्शित एक अप्रतिम स्पोर्ट्स ड्रामा चित्रपट आहे. साऊथचा सुपरस्टार राम चरण यात जान्हवी कपूरसोबत मुख्य भूमिकेत आहे. या दोघांव्यतिरिक्त, बोमन इराणी, शिव राजकुमार, जगपती बाबू आणि दिव्येंदू यांसारख्या प्रमुख कलाकारांनीही महत्त्वाच्या भूमिका साकारल्या आहेत.

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चित्रपटाची कथा काय आहे?

ही कथा एका तरुणाभोवती फिरते, जो क्रीडाविश्वात स्वतःचे नाव कमावण्यासाठी संघर्ष करतो. या चित्रपटात क्रिकेट, कुस्ती आणि धावणे यांसारखे खेळ मोठ्या पडद्यावर दाखवण्यात आले आहेत. पुढे जाण्यासाठी मुख्य पात्राला अनेक आव्हाने, वैयक्तिक प्रसंग आणि सामाजिक दबावांचा सामना करावा लागतो. राम चरणने विविध खेळांमध्ये प्राविण्य मिळवलेल्या एका खेळाडूची भूमिका साकारली आहे.

Web Title: Janhvi kapoor immersed in devotion climbs 3550 steps barefoot to seek blessings of tirupati balaji

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Published On: Jun 04, 2026 | 04:01 PM

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