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E-Scooter Battery: ई-स्कूटरची बॅटरी लवकर संपतेय? रेंज आणि बॅटरी लाईफ वाढवण्यासाठी फॉलो करा या १० भन्नाट ट्रिक्स!

Updated On: Jul 21, 2026 | 02:33 PM IST
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सारांश

इलेक्ट्रिक स्कूटरची रेंज आणि बॅटरीचे आयुष्य टिकवण्यासाठी ती नेहमी २०% ते ९०% दरम्यान मूळ चार्जरनेच चार्ज करावी. शांतपणे गाडी चालवणे, टायरमधील योग्य हवा आणि उन्हा-पावसापासून सुरक्षित ठेवून नियमित सर्व्हिसिंग केल्यास बॅटरीची क्षमता अनेक वर्षे चांगले राहते.

E-Scooter Battery: ई-स्कूटरची बॅटरी लवकर संपतेय? रेंज आणि बॅटरी लाईफ वाढवण्यासाठी फॉलो करा या १० भन्नाट ट्रिक्स!
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विस्तार
  • बॅटरी कधीही ०% होऊ देऊ नका आणि ओव्हरचार्जिंग टाळून ती २०% ते ९०% दरम्यान ठेवून ओरिजिनल चार्जरनेच चार्ज करा.
  • स्कूटर नेहमी स्मूथ राईडिंग करा, अचानक ब्रेक दाबणे टाळा आणि तयार्मध्ये योग्य हवेचा दाब असेल, हे तपासात जा. 
  • स्कूटर कडक उन्हात पार्क करणे टाळा आणि पावसाळ्यात चार्जिंग सॉकेटमध्ये पाणी जाणार नाही याची काळजी घ्या.

पेट्रोलच्या सतत वाढणाऱ्या दरांपासून सुटका मिळवण्यासाठी अनेक जण इलेक्ट्रिक स्कूटर खरेदी करत आहेत. पण ई-स्कुटी घेतल्यानंतर काही महिन्यांतच अनेकांना एकाच गोष्टीचं टेन्शन येतं—ते म्हणजे ‘बॅटरी आणि तिची रेंज’. इलेक्ट्रिक स्कूटरमधील सर्वात महत्त्वाचा आणि महागडा घटक म्हणजे तिची बॅटरी! जर तुम्ही या बॅटरीची व्यवस्थित काळजी घेतली, तर तुमची स्कूटर जास्त चांगली चालू शकते. तुमच्या ई-स्कूटरची रेंज वाढवण्यासाठी आणि बॅटरीचे आयुष्य टिकवून ठेवण्यासाठी खालील १० अतिशय महत्त्वाच्या टिप्स नक्की फॉलो करा,

१. बॅटरी पूर्ण ०% होण्यापूर्वीच चार्ज करा

अनेक जण बॅटरी पूर्ण संपण्याची वाट पाहतात, जी सर्वात मोठी चूक आहे. बॅटरीचा चार्ज १५ ते २० टक्क्यांच्या खाली येऊ देण्यापूर्वीच ती चार्जरला लावा. वारंवार बॅटरी पूर्ण डिस्चार्ज केल्याने तिच्या चार्जिंग टिकवून ठेवण्याच्या क्षमतेवर वाईट परिणाम होतो. आणि रस्त्यातच मध्ये कुठेही गाडी बंद पडल्यावर अडचण येऊ शकते.

२. ओव्हरचार्जिंग पूर्णपणे टाळा

स्कूटर १००% चार्ज झाली की लगेच चार्जरचे सॉकेट बंद करून प्लग काढून टाका. रात्रभर किंवा गरजेपेक्षा जास्त वेळ गाडी चार्जिंगला लावून ठेवल्यास बॅटरीवर ताण येतो आणि ती लवकर खराब होण्याची शक्यता असते. यासाठी तुम्ही चार्जिंगचा वेळ अलार्म वर सेट करून ठेऊ शकता, जेणेकरून तुम्हाला चार्जिंग बंद करण्याची आठवण होईल.

३. फक्त कंपनीचा ओरिजिनल चार्जरच वापरा

तुमच्या ई-स्कूटरसोबत मिळालेला अधिकृत चार्जरच नेहमी वापरावा. लोकल, स्वस्त किंवा दुसऱ्या गाडीचा चार्जर वापरल्यास व्होल्टेजच्या तफावतीमुळे बॅटरी जळण्याचा किंवा तिचा परफॉर्मन्स खराब होण्याचा धोका असतो. ई स्कूटरच्या बॅटरीचे समीकरणही मोबाईल किंवा इतर इलेक्ट्रोनिक वस्तूंसारखेच असते म्हणायला हरकत नाही.

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४. कडक उन्हात गाडी पार्क करू नका

इलेक्ट्रिक स्कूटर थेट कडक उन्हात जास्त वेळ उभी ठेवणे टाळा. अति उष्णतेमुळे बॅटरीतील सेल्स गरम होतात, ज्यामुळे तिची चार्जिंग धरून ठेवण्याची क्षमता कमी होते. शक्यतो सावलीतच गाडी पार्क करा. ज्याप्रमाणे मोबाईल उन्हात गरम होतात, त्याप्रमाणे ई स्कूटरची बॅटरीही होते हे लक्षात घ्यायायला हवे.

५. स्मूथड्रायव्हिंगची सवय ठेवा

रस्त्यावर वारंवार अचानक एकदम जोरात आडदांड माणसासारखे जोरात पिक-अप घेणे आणि अचानक कडक ब्रेक दाबणे टाळा. यामुळे मोटर आणि बॅटरीवर अचानक प्रचंड लोड येतो. गाडी एका ठराविक आणि मध्यम वेगात शांत रीतीने चालवल्यास बॅटरी खूप जास्त काळ टिकते.

६. टायरमधील हवेचा दाब योग्य ठेवा

टायरमध्ये हवा कमी असेल तर स्कूटर ओढण्यासाठी मोटरला जास्त ताकद लावावी लागते, ज्यामुळे बॅटरी लवकर संपते. त्यामुळे दर आठवड्याला टायरमधील हवा योग्य आहे की नाही हे आवर्जून नक्की तपासा.

७. गाडी जास्त दिवस बंद ठेवताना ही काळजी घ्या

जर तुम्ही काही आठवडे किंवा महिनाभर स्कूटर वापरणार नसाल, तर बॅटरी ०% किंवा १००% ठेवून सोडू नका. अशा वेळी बॅटरी साधारण ४० ते ६० टक्क्यांच्या दरम्यान चार्ज करून ठेवा आणि मधूनमधून तिचे चार्जिंग चेक करा. शक्यतो जास्त दिवस स्कूटर बंद करून ठेवणे चुकीचे ठरते.

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८. गाडीवर तिच्या क्षमतेपेक्षा जास्त वजन टाकू नका

प्रत्येक ई-स्कूटरची वजन पेलण्याची एक विशिष्ट क्षमता असते. क्षमतेपेक्षा जास्त वजन किंवा ट्रिपल सीट प्रवास केल्यास मोटर आणि बॅटरीवर अतिरिक्त ताण येतो, ज्यामुळे बॅटरीची रेंज वेगाने कमी होते.

९. वेळच्या वेळी सर्व्हिसिंग करून घ्या

ठराविक अंतराने स्कूटरची सर्व्हिसिंग करणे गरजेचे आहे. सर्व्हिसिंग दरम्यान बॅटरीचे टर्मिनल्स, वायरिंग, बीएमएस आणि सॉफ्टवेअर अपडेट्स तपासले जातात, ज्यामुळे बॅटरीची कार्यक्षमता चांगली राहते.

१०. पावसाळ्यात पाणी आणि ओलाव्यापासून जपा

जरी आजकालच्या ई-स्कूटर्स वॉटर-रेसिस्टंट असल्या, तरी चार्जिंग पोर्ट आणि सॉकेटमध्ये पाणी जाणार नाही याची दक्षता घ्या. पावसाळ्यात चार्जिंग करण्यापूर्वी पोर्ट पूर्णपणे कोरडे असल्याची खात्री करा, जेणेकरून शॉर्ट सर्किट होणार नाही.

सर्वात मोठी चूक जी नक्की टाळावी!

अनेक जण दररोज बॅटरी १००% पर्यंत चार्ज करतात आणि ती पूर्ण ०% होईपर्यंत चालवतात. या दोन्ही सवयी बॅटरीसाठी अत्यंत घातक आहेत. रोजच्या वापरासाठी बॅटरी ८०% ते ९०% पर्यंत चार्ज करणे आणि ती २०% च्या खाली न येऊ देणे, हाच बॅटरी टिकवण्याचा खरा मंत्र आहे!

Web Title: E scooter battery tips for battery health life range

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Published On: Jul 21, 2026 | 02:33 PM

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