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Afghanistan Flood : अफगाणिस्तानमध्ये नैसर्गिक आपत्तीचा कहर! अचानक आलेल्या पूरात २० जणांचा मृत्यू, शेकडो बेपत्ता

Updated On: Jul 21, 2026 | 02:30 PM IST
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सारांश

Afghanistan Flood : अफगाणिस्तानमध्ये अचानक आलेल्या पूरामुळे २० जणांचा मृत्यू झाला आहे. शेकडो लोक बेपत्ता असून त्यांचा शोध सुरु आहे. येत्या काही दिवसांत परिस्थिती आणखी बिघडण्याची शक्यता आहे.

Afghanistan Flood

Afghanistan Flood : अफगाणिस्तानमध्ये नैसर्गिक आपत्तीचा कहर! अचानक आलेल्या पूरात २० जणांचा मृत्यू, शेकडो बेपत्ता (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • अफगानिस्तानमध्ये  अचानक आलेल्या पुराचा कहर
  • २० जणांचा मृत्यू
  • शेकडो बेपत्ता
Afghanistan Flood News in Marathi : काबूल : अफगाणिस्तानवर पुन्हा मोठे संकट कोसळले आहे. अचानक आलेल्या पुरामुळे २० जणांचा मृत्यू झाला आहे. तर १०० हून अधिक लोक बेपत्ता असल्याचे सांगितले जात आहे. अफगाणिस्तानच्या राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने याची पुष्टी केली. सध्या बेपत्ता लोकांचा शोध सुरु आहे.

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अफगाणिस्तानच्या राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, अफगाणिस्तानच्या नुरिस्तान प्रदेशात हा पूर आला असून यामध्ये २० जणांचा मृत्यू झाला आहे. तसेच १०० हून अधिक बेपत्ता लोकांचा शोध घेण्यासाठी युद्धपातळीवर बचावकार्य सुरु करण्यात आले आहे.

मोठ्या प्रमाणात जावित आणि वित्तहानी

अफगाणिस्तानच्या राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे प्रवक्ते युसूफ हम्माद यांनी नूरिस्तानच्या परिसरातील सर्व नागरिकांना पूरग्रस्त आणि अति धोकादायक क्षेत्रांपासून दूर राहण्याचे आवाहन केले आहे. नूरिस्तान प्रदेशात अनेक भागांमध्ये भीषण पूरामुळे मोठ्या प्रमाणात जीवित व वित्तहानी झाली आहे. पुरामुळे घरे, शेतजमीन आणि सार्वजनिक पायाभूत सुविधांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाल्याचे युसूफ यांनी सांगितले.

आणखी मुसळधार पावसाचा इशारा

दरम्यान हवामान विभागाने देशातील १० प्रदेशांमध्ये हवामान बिघडण्याची शक्यता वर्तवली आहे. मुसळधार पाऊस, वादळ, धूळ आणि वाळू वाहून नेणारे जोरदार वारे आणि अचानक पूर येण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. सरकारने किनारी भागांपासून आणि पूरप्रवण क्षेत्रांजवळ न जाण्याचा सल्ला दिला आहे.

नैसर्गिक आपत्तींचा कहर

तज्ज्ञांच्या माहितीनुसार, अफगाणिस्तानमधील हवामानातील बदल आणि नैसर्गित आपत्तींचा धोका सतत असतो. बर्फवृष्टी आणि मुसळधार पासामुळे अचानक पूर येतो. अशा घटनांमध्ये आतापर्यंत शेकडो लोकांचा बळी गेला आहे. २०२४मध्ये अचानक आलेल्या पुरामुळे ३०० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला होता. तर वर्षाच्या सुरुवातील पूर आणि दरडी कोसळल्यामुळे ११० लोकांचा मृत्यू झाला आहे. तसेच भूकंपाच्याही सतत घटना घडत असतात.

अफगाणिस्तानमध्ये अनेक दशकांपासून सुरु असलेला संघर्ष, कमकुवत पायाभूत सुविधा, कमकुवत अर्थव्यवस्था, जंगलतोड आणि हवामान बदल यामुळे नैसर्गिक आपत्तींचा धोका वाढत आहे. याचा सर्वाधिक परिणाम दुर्गम भागांवर होत आहे. अफगाणिस्तानमधील मातीची घरे अचानक येणारा पूर किंवा मूसळधार पाऊसापासून संरक्षण करु शकत नाहीत. यामुळे मोठ्या प्रमाणात जीवितहानीच्या घटना घडतात.

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Web Title: Afghanistan flood 20 killed hundreds missing

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Published On: Jul 21, 2026 | 02:30 PM

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