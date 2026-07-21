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Mumbai protest : मुंबईत नियमभंग करणाऱ्यांवर पोलिसांचा दणका, चैत्यभूमी प्रकरणाची चौकशी सुरू; 8 गुन्हे दाखल

Updated On: Jul 21, 2026 | 02:12 PM IST
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सारांश

मुंबईत प्रतिबंधात्मक आदेशांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी पोलिसांनी कडक कारवाई सुरू केली आहे. आजाद मैदान ते दादर परिसरातील घटनांबाबत 8 एफआयआर दाखल करण्यात आले असून चैत्यभूमी प्रकरणाची चौकशीही सुरू करण्यात आली आहे.

मुंबईत नियमभंग करणाऱ्यांवर पोलिसांचा दणका, चैत्यभूमी प्रकरणाची चौकशी सुरू; 8 गुन्हे दाखल

मुंबईत नियमभंग करणाऱ्यांवर पोलिसांचा दणका, चैत्यभूमी प्रकरणाची चौकशी सुरू; 8 गुन्हे दाखल

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विस्तार
  • मुंबईतील आंदोलनानंतर मोठी पोलीस कारवाई
  • मुंबईत 8 एफआयआर दाखल
  • आंदोलनानंतर पोलिसांनी केली मोठी कारवाई
Mumbai Police Action : सामाजिक कार्यकर्त्या सोनम वांगचुक यांच्या समर्थनार्थ मुंबईत झालेल्या आंदोलनानंतर आणि दिल्लीच्या जंतर मंतर येथे उपोषणाला बसलेल्या सोनम वांगचुक यांच्या विरोधात पोलिसांनी दोन वेगवेगळे गुन्हे दाखल केले आहेत. पहिला गुन्हा मरीन ड्राईव्ह पोलीस ठाण्यात दाखल करण्यात आला असून, त्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी आमदार मिलिंद कांबळे यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दुसरा गुन्हा आझाद मैदान पोलीस ठाण्यात आंदोलनाच्या आयोजकांविरुद्ध आणि १५ ते २० आंदोलकांविरुद्ध दाखल करण्यात आला आहे.

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याचदरम्यान, मुंबई पोलीस आयुक्तांनी जारी केलेल्या प्रतिबंधात्मक आदेशांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी १८-१९ जुलै रोजी शहरातील विविध पोलीस ठाण्यांमध्ये एकूण पाच गुन्हे दाखल करण्यात आले. १८ जुलै रोजी, आझाद मैदान आणि मरीन ड्राइव्ह पोलीस ठाण्यांमध्ये प्रत्येकी एक गुन्हा दाखल करण्यात आला. १९ जुलै रोजी, शिवाजी पार्क पोलीस ठाण्यात तीन वेगवेगळे गुन्हे दाखल करण्यात आले. भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) विविध कलमांनुसार आणि महाराष्ट्र पोलीस कायद्याच्या कलम ३७(१)(३) आणि १३५ अन्वये कारवाई करण्यात आली.

चैत्यभूमी आंदोलनानंतर तपास तीव्र

दिल्लीतील जंतर मंतरवरून सामाजिक कार्यकर्त्या सोनम वांगचुक यांना हटवल्याच्या निषेधार्थ सोमवारी दादरमध्ये झुरळ समर्थकांनी जोरदार आंदोलन केले. त्यांनी केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. दरम्यान, चैत्यभूमी येथील आंदोलनात आंदोलकांमध्ये सीजेपी समर्थकही सहभागी होते. त्यांच्याविरोधात शिवाजी पार्क पोलीस ठाण्यात एफआयआर दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. पोलीस उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे या प्रकरणाचा तपास करत आहेत. शेतकरी कामगार पक्ष, सीपीआय(एम) आणि सीजेपीचे समर्थक ठरल्याप्रमाणे चैत्यभूमीवर पोहोचले आणि त्यांनी तीव्र आंदोलन केले.

विविध पोलीस ठाण्यांमध्ये एफआयआर दाखल

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, १८ जुलै रोजी आझाद मैदान आणि मरीन ड्राईव्ह पोलीस ठाण्यात प्रत्येकी एक गुन्हा दाखल करण्यात आला. १९ जुलै रोजी शिवाजी पार्क पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत तीन वेगवेगळे गुन्हे दाखल करण्यात आले. सर्व प्रकरणांचा तपास संबंधित पोलीस ठाण्यांमार्फत सुरू आहे.

उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे कारवाई

पोलिसांनी सांगितले की, चैत्यभूमीवर झालेल्या आंदोलनासंदर्भात शिवाजी पार्क पोलीस ठाण्यात एफआयआर दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, उपलब्ध व्हिडिओ फुटेज, कागदोपत्री पुरावे आणि इतर पुराव्यांच्या आधारे संपूर्ण प्रकरणाचा तपास केला जात आहे. तपास पूर्ण झाल्यानंतर, प्रस्थापित कार्यपद्धतीनुसार पुढील कायदेशीर कारवाई केली जाईल.

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Web Title: Mumbai police action 5 firs after restriction order violation chaityabhoomi case

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Published On: Jul 21, 2026 | 02:12 PM

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