Government Jobs: बँकेत नोकरीची सुवर्णसंधी! IBPS कडून PO आणि SO च्या पदांमध्ये मोठी वाढ

Government Jobs Updates : तुम्ही सरकारी नोकरीची तयारी करात असाल तर तुमच्यासाठी एक आनंदाची बातमी आहे. सरकारी बँकांमध्ये भरती करणाऱ्या ‘इन्स्टिट्यूट ऑफ बँकिंग पर्सनल सिलेक्शन’ (IBPS) द्वारे काढण्यात आलेल्या बँक भरतीअंतर्गत तुम्ही अर्ज करू शकता. आयबीपीएसकडून सरकारी बँकेत अधिकारी बनण्यासाठी अर्ज खिडकी उघडण्यात आली आहे. याअंतर्गत तुम्ही ऑनलाईन अर्ज करू शकता.
यंदा बँकेत भरल्या जाणाऱ्या पदांच्या संख्येत मोठी वाढ होणार आहे. अशा परिस्थितीत, या भरतीसाठी अर्ज केलेल्या उमेदवारांकडे आधीच्या तुलनेत अधिक पदांवर निवड होण्याची संधी असेल. किती पदे वाढवण्यात आली आहेत आणि निवड प्रक्रिया काय असू शकते, हे लगेच जाणून घ्या.
IBPS द्वारे जारी केलेल्या सुधारित व्हेकन्सी डिटेल्सनुसार (Vacancies Details) पीओ भरतीमध्ये आता एकूण ७,३६५ पदे उपलब्ध आहेत. तर, स्पेशालिस्ट ऑफिसर (SO) च्या १,०३५ पदांवर भरती केली जाईल. आधी जारी केलेल्या व्हेकन्सीनुसार पीओ भरतीमध्ये पदांची संख्या ६,७१५ आणि एसओ भरतीमध्ये ७३५ इतकी होती. दोन्हीमध्ये वाढ करण्यात आली आहे, ज्यामुळे अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांच्या निवडीची शक्यता अधिक वाढू शकते.
रिक्त पदे वाढल्याने अधिक उमेदवारांना संधी मिळू शकते, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. मात्र, याचा अर्थ स्पर्धा कमी होईल असा अजिबात नाही. अंतिम निवड ही पूर्णपणे उमेदवारांची कामगिरी, कॅटेगरीनुसार कटऑफ आणि संबंधित बँकांच्या अंतिम रिक्त पदांवर अवलंबून असेल.
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IBPS PO भरतीमध्ये उमेदवारांना पूर्व परीक्षा, मुख्य परीक्षा, पर्सनालिटी टेस्ट, मुलाखत आणि कागदपत्र पडताळणीच्या प्रक्रियेतून जावे लागेल. तर, SO भरतीमध्ये पूर्व परीक्षा, मुख्य परीक्षा आणि मुलाखतीच्या आधारे अंतिम गुणवत्ता यादी तयार केली जाईल. अशा स्थितीत उमेदवारांना परीक्षेच्या तयारीत कोणताही निष्काळजीपणा न करण्याचा सल्ला दिला जातो. उमेदवारांनी नियमित मॉक टेस्ट द्याव्यात, मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिका सोडवाव्यात आणि वेळेच्या व्यवस्थापनावर विशेष लक्ष द्यावे, असा सल्ला दिला जात आहे.
उमेदवारांनी अॅडमिट कार्ड, परीक्षेची तारीख आणि इतर आवश्यक माहितीसाठी IBPS च्या अधिकृत वेबसाइटला नियमित भेट दिली पाहिजे. भरती प्रक्रियेशी संबंधित प्रत्येक नवीन अपडेट तिथेच जारी केले जाईल. वाढलेली व्हेकन्सी निश्चितपणे उमेदवारांसाठी एक सकारात्मक संकेत आहे. अशा परिस्थितीत ज्या उमेदवारांनी अर्ज केला आहे, त्यांच्यासाठी ही तयारी अधिक मजबूत करण्याची योग्य वेळ आहे.
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