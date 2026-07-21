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IND Vs ZIM: लढाई अस्तित्वाची! Shreyas Iyer समोर असणार झिम्बाब्वेचे आव्हान; पहिला सामना कधी होणार?

Updated On: Jul 21, 2026 | 02:19 PM IST
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सारांश

काही कालावधी आधी बांग्लादेश क्रिकेट संघाने झिम्बाब्वेचा दौरा केला होता. यामध्ये तीन टी 20 सामने खेळवण्यात आले होते. या तीनही सामन्यांत 200 पर्यन्त स्कोअर जाऊ शकला नव्हता.

IND Vs ZIM: लढाई अस्तित्वाची! Shreyas Iyer समोर असणार झिम्बाब्वेचे आव्हान; पहिला सामना कधी होणार?

भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे (फोटो- ट्विटर)

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विस्तार
  • 23 जुलैपासून सुरू होणार भारत- भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे सिरिज 
  • खेळवली जाणार तीन टी 20 सामन्यांची मालिका 
  • वैभव सूर्यवंशीच्या कामगिरीकडे सर्वांचे लक्ष 
India Vs Zimbabwe T 20 Series: येत्या 23 जुलैपासून भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे यांच्यात तीन टी 20 सामन्यांची मालिका सुरू होणार आहे. भारतीय संघाचे नेतृत्व श्रेयस अय्यर करताना दिसणार आहे. भारतीय संघात अनेक बदल दिसणार आहेत. श्रेयस अय्यर समोर कर्णधार म्हणून आपला पहिला सामना जिंकण्याचे आव्हान असणार आहे. 23 जुलै रोजी हा पहिला टी 20 सामना किती वाजता सुरू होणार आणि कुठे पाहू शकणार याबाबत जाणून घेऊयात.

या सिरिजमधला पहिला सामना हा 23 जुलैपासून खेळवला जाणार आहे. भारत अन् झिम्बाब्वे हे तीन टी 20 सामने खेळणार आहेत. भारतासमोर सिरिज जिंकण्याचे आव्हान असणार आहे. भारतीय संघ जोरदार सराव करत आहे. भारत अन् झिम्बाब्वे यांच्यातील पहिला टी 20 सामना हा भारतीय वेळेनुसार 4.30 वाजता सुरू होणार आहे.

साडेचार वाजता सामना सुरू होणार आहे. म्हणजेच सामना सुरू होण्याच्या अर्धा तास म्हणजे 4 वाजता टॉस होणार आहे. साधारण हा सामना 8 ते 8.30 च्या आसपास संपणार आहे. श्रेयस अय्यरसमोर कर्णधार म्हणून आपला पहिला सामना आणि सिरिज जिंकण्याचे आव्हान असणार आहे. भारतीय संघात अनेक बदल पाहायला मिळणार आहेत. बीसीसीआयने याधीच या दौऱ्यासाठी संघाची घोषणा केली आहे.

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काही कालावधी आधी बांग्लादेश क्रिकेट संघाने झिम्बाब्वेचा दौरा केला होता. यामध्ये तीन टी 20 सामने खेळवण्यात आले होते. या तीनही सामन्यांत 200 पर्यन्त स्कोअर जाऊ शकला नव्हता. पहिला सामना झिम्बाब्वेने जिंकला होता. मात्र सिरिज बांग्लादेशने जिंकली. आता भारत अन् झिम्बाब्वे सामने हरारे येथे खेळवले जाणार आहे. आता या ठिकाणी किती स्कोअर केला जातो हे 23 जुलैला दिसून येणार आहे.

 

नुकतीच भारत अन् इंग्लंड आणि त्याच्याआधी आयर्लंडविरुद्ध टी 20 सिरिज खेळला आहे. श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वात या सिरिज भारतीय संघाने खेळल्या. मात्र एकही सामन्यात भारताला विजय मिळवता आला नाही. आयर्लंडने इतिहासात प्रथमच भारताला हरवले. त्यानंतर 5 सामन्यांच्या टी 20 सिरिजमध्ये देखील इंग्लंडने भारताचा पराभव केला आहे.

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भारतीय संघ: श्रेयस अय्यर, अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, तिलक वर्मा, इशान किशन, रिंकू सिंग, शिवम दुबे, हर्ष दुबे, प्रिन्स यादव, वरुन चक्रवर्ती, मयंक यादव, यश ठाकूर, अशोक शर्मा , प्रभसिमरन सिंग.

Web Title: India vs zimbabwe t20 series 23 july first match shreyas iyer vaibhav suryvanshi

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Published On: Jul 21, 2026 | 02:14 PM

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