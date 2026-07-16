Adinath Urmila Divorce: ‘जोडीदार म्हणून प्रवास इथेच संपत….’, आदिनाथ -उर्मिलाने वेगळं होण्याचा घेतला निर्णय, मुलीसाठी भावूक पोस्ट

मराठी चित्रपटसृष्टीतील लोकप्रिय जोड्यांपैकी एक म्हणजे उर्मिला आणि आदिनाथ कोठारे. यांच्या चाहत्यांसाठी एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. आदिनाथ कोठारे आणि अभिनेत्री उर्मिला कोठारे यांनी अखेर वेगळं होण्याचा निर्णय घेतला आहे. दोघांनीही सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत आपल्या नात्याबद्दल माहिती दिली आहे. त्यांच्या या निर्णयाने चाहत्यांना मोठा धक्का बसला आहे.
आदिनाथ आणि उर्मिला यांनी अनेक वर्षांच्या संसारानंतर परस्पर संमतीने वेगळं होण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, मुलगी जिजासाठी दोघेही कायम एकत्र पालक म्हणून जबाबदारी पार पाडणार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.
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