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Bhootam Bhayyam Movie: ‘भूतम भयम्’ मधील भूमिकेसाठी करण सोनावणेने गिरवले मालवणीचे धडे; प्रेक्षकांना दिसणार नवा अंदाज

Updated On: Jul 16, 2026 | 12:48 PM IST
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सारांश

Bhootam Bhayyam Movie: ऑरेंज ज्यूस गँग’मधील करण सोनावणे लवकरच भूतम भयम्’ या नवीन चित्रपटात झळकणार आहे. या चित्रपटातील भूमिकेसाठी त्याने काय विशेष मेहनत घेतली आहे जाणून घेऊया.

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

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विस्तार

Bhootam Bhayyam Movie: सोशल मीडियावरील आपल्या विनोदी अंदाजाने आणि सहज अभिनयाने प्रेक्षकांच्या मनावर छाप पाडणारा ‘ऑरेंज ज्यूस गँग’मधील करण सोनावणे (karan sonawane)आता मोठ्या पडद्यावर झळकणार आहे. झी स्टुडिओज प्रस्तुत आणि कायरा कुमार क्रिएशन्स निर्मित आगामी हॉरर-कॉमेडी चित्रपट ‘भूतम भयम्’मध्ये करण एका अस्सल मालवणी तरुणाच्या भूमिकेत दिसणार आहे.या भूमिकेला वास्तवदर्शी बनवण्यासाठी करणने मालवणी भाषा शिकण्यावर विशेष भर दिला. मुळात मालवणी भाषिक नसतानाही त्याने संवादांपुरती भाषा न शिकता तिची लकब, उच्चार, शब्दफेक आणि बोलण्याची शैली समजून घेण्यासाठी मेहनत घेतली.

करण मुळात मालवणी भाषिक नसतानाही त्याने या भूमिकेसाठी स्वतःवर विशेष मेहनत घेतली. फक्त संवाद पाठ करून न थांबता, मालवणी भाषेची लकब, उच्चार, शब्दफेक आणि बोलण्याची सहज शैली समजून घेण्यासाठी त्याने सातत्याने सराव केला. यासाठी त्याने आपल्या मालवणी मित्रांची, चित्रपटाच्या सेटवरील मालवणी सहकाऱ्यांची मदत घेतली. संवादांमधील प्रत्येक शब्द नैसर्गिक वाटावा, पडद्यावर कुठेही कृत्रिमपणा जाणवू नये, यासाठी त्याने अनेकदा संवादांची उजळणी करत भाषेवर प्रभुत्व मिळवलं.

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याबद्दल करण सोनावणे (karan sonawane) म्हणाला, “या चित्रपटात मी साकारत असलेली भूमिका मालवणी असल्याचं समजलं, तेव्हाच मला जाणवलं की ही भाषा फक्त बोलायची नाही, तर ती जगायची आहे. सुरुवातीला मालवणीतील काही शब्द, त्यांचा उच्चार आणि बोलण्याची लय समजून घेणं माझ्यासाठी खूप आव्हानात्मक होतं. काही शब्द वारंवार चुकायचे, काही वाक्यं म्हणताना मराठीची सवय मध्ये यायची. परंतु मला ही भूमिका कुठेही खोटी वाटू द्यायची नव्हती. त्यामुळे मी माझ्या मालवणी मित्रांशी सतत बोलत राहिलो. सेटवरही जे मालवणी सहकारी होते त्यांचं बोलणं बारकाईने ऐकलं, त्यांना माझे संवाद ऐकवून दुरुस्त करून घेतले. अनेकदा एकाच संवादाचा पुन्हा पुन्हा सराव केला. हळूहळू भाषेची गोडी लागली आणि तिची सहजता अंगी आली. आज पडद्यावर स्वतःला मालवणीत बोलताना पाहाताना खूप वेगळं आणि समाधानकारक वाटतं. प्रेक्षकांनाही माझा हा प्रयत्न नक्की आवडेल, अशी मला आशा आहे. कलाकार म्हणून प्रत्येक भूमिकेत काहीतरी नवीन शिकायला मिळतं आणि ‘भूतम भयम्’मुळे मला मालवणी भाषेचं सौंदर्य जवळून अनुभवता आलं, ही माझ्यासाठी खूप मोठी गोष्ट आहे.”

रामचंद्र अरुण गांवकर लिखित-दिग्दर्शित ‘भूतम भयम्’ या चित्रपटात सौरभ घाडगे, शुभम जाधव, सिद्धांत सरफरे, नील साळेकर, करण सोनावणे (karan sonawane) यांच्यासह पुष्कराज चिरपुटकर आणि मनमीत पेम यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत. हा हॉरर-कॉमेडी चित्रपट २४ जुलै रोजी सर्वत्र प्रदर्शित होणार आहे.

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Web Title: Karan sonawane learned malvani language for bhootam bhayam

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Published On: Jul 16, 2026 | 12:48 PM

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