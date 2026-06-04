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Cockroach Janta Party ला ‘या’ प्रसिद्ध अभिनेत्याचं समर्थन! राजकारणात सक्रिय, म्हणाले ‘आंदोलनातही होणार सहभागी’

Updated On: Jun 04, 2026 | 04:52 PM IST
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सारांश

नीट पेपर लीक प्रकरणानंतर देशभरात शिक्षण व्यवस्थेविरोधात नाराजी व्यक्त केली जात असून, त्याच पार्श्वभूमीवर ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’ या युवा संघटनेने आंदोलनाची हाक दिली आहे. ६ जून रोजी दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे होणाऱ्या या आंदोलनाला अभिनेते Prakash Raj यांनी पाठिंबा जाहीर केला आहे.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार
  • देशातील युवा मोठ्या प्रमाणात सहभाग घेत आहेत.
  • विजेते सोनम वांगचुक यांचादेखील पाठिंबा मिळणार आहे.
  • देशाच्या शिक्षण खात्याला देशभरातून नाव ठेवण्यात आली.
देशामध्ये Cockroach Janta Partyने धुमाकूळ घातले आहे. देशातील मोठमोठ्या गादीवर बसलेल्या राजकर्त्यांमध्ये भीतीचे वातावरण दाटून आले आहे. Cockroach Janta Party मध्ये देशातील युवा मोठ्या प्रमाणात सहभाग घेत आहेत. गेल्या काही वर्षात जेव्हा युवा भडकला तेव्हा नेपाळ, बांगलादेश तसेच श्रीलंकेत काय घडलं? याचे साक्षीदार आपण सगळेच आहोत. त्यामुळे काही राजकारणी लोकांना भीती वाटणे तर स्वाभाविक आहे. अशामध्ये सिनेक्षेत्रातून एका अभिनेत्याने या मुद्द्यात झेप घेतली आहे. दाक्षिणात्य सिनेमात झळकणारे तसेच Bollywood च्या अनेक मोठ्या चित्रपटांना आपल्या अभिनयाने गाजवणारे दिग्गज अभिनेते प्रकाश राज दिल्लीत जंतर मंतर येथे या नव्या पक्षाला पाठिंबा देण्यासाठी येणार असल्याचे त्यांना जाहीर केले आहे.

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काय म्हणाले प्रकाश राज?

अभिनेते प्रकाश राज यांनी Instagram वर शेअर करत माहिती दिली आहे की, “6 जून रोजी दिल्ली येथे होणाऱ्या Cocoroach Janta Party च्या आंदोलनाला ते स्वतः उपस्थित राहण्याचे प्रयत्न करतील. सध्या शूटिंगमुळे ते भारतात नाही आहेत. पण 6 जून रोजी वेळ काढून येण्याचा नक्कीच प्रयत्न करतील, असे त्यांनी सांगितले असून Cockroach Janta Party च्या आंदोलनाला समर्थन दाखवले आहे. विशेष म्हणजे या आंदोलनाला शिक्षणतज्ज्ञ, पर्यावरणवादी आणि रॅमन मॅगसेसे पुरस्कार विजेते सोनम वांगचुक यांचादेखील पाठिंबा मिळणार आहे.

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काय आहे मुद्दा?

गेल्या महिनाभरात Neet Paperleak प्रकरणामुळे देशाच्या शिक्षण खात्याला देशभरातून नाव ठेवण्यात आली. अशामध्ये अशी प्रकरण देशात पुन्हा घडू नये त्यामुळे नव्याने स्थापित झालेला युवांचा पक्ष कॉक्रोच जनता पार्टी आवाज उचलण्यासाठी आंदोलनात करणार. हे आंदोलन दिल्लीतील जंतर मंतर येथे 6 जून रोजी होणार आहे. या आंदोलनाची प्रमुख मागणी केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा आहे.

Web Title: Actor prakash raj support the cockroach party

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Published On: Jun 04, 2026 | 04:52 PM

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