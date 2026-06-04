Cockroach Janta Party ला ‘या’ प्रसिद्ध अभिनेत्याचं समर्थन! राजकारणात सक्रिय, म्हणाले ‘आंदोलनातही होणार सहभागी’

काय म्हणाले प्रकाश राज?
अभिनेते प्रकाश राज यांनी Instagram वर शेअर करत माहिती दिली आहे की, “6 जून रोजी दिल्ली येथे होणाऱ्या Cocoroach Janta Party च्या आंदोलनाला ते स्वतः उपस्थित राहण्याचे प्रयत्न करतील. सध्या शूटिंगमुळे ते भारतात नाही आहेत. पण 6 जून रोजी वेळ काढून येण्याचा नक्कीच प्रयत्न करतील, असे त्यांनी सांगितले असून Cockroach Janta Party च्या आंदोलनाला समर्थन दाखवले आहे. विशेष म्हणजे या आंदोलनाला शिक्षणतज्ज्ञ, पर्यावरणवादी आणि रॅमन मॅगसेसे पुरस्कार विजेते सोनम वांगचुक यांचादेखील पाठिंबा मिळणार आहे.
काय आहे मुद्दा?
गेल्या महिनाभरात Neet Paperleak प्रकरणामुळे देशाच्या शिक्षण खात्याला देशभरातून नाव ठेवण्यात आली. अशामध्ये अशी प्रकरण देशात पुन्हा घडू नये त्यामुळे नव्याने स्थापित झालेला युवांचा पक्ष कॉक्रोच जनता पार्टी आवाज उचलण्यासाठी आंदोलनात करणार. हे आंदोलन दिल्लीतील जंतर मंतर येथे 6 जून रोजी होणार आहे. या आंदोलनाची प्रमुख मागणी केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा आहे.