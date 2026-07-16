ओव्हनचा वापर न करता या पद्धतीने घरी बनवा टेस्टी कुल्हड पिझ्झा, प्रत्येक घासात मिळेल भन्नाट चव

संध्याकाळच्या वेळी भूक लागल्यानंतर लहान मुलं कायमच पिझ्झा खाण्याचा हट्ट करतात. पिझ्झा, बर्गर, पास्ता खायला सगळ्यांचं खूप जास्त आवडतो. नेहमीच तेच ठराविक पदार्थ खाऊन कंटाळा आल्यानंतर पिझ्झा किंवा बर्गर आणून खाल्ला जातो. हॉटेल किंवा कॅफेमध्ये गेल्यानंतर लहान मुलं पिझ्झा खाण्याचा हट्ट करतात. हल्ली बाजारात वेगवेगळ्या भाज्यांपासून बनवलेले पिझ्झा उपलब्ध आहेत. त्यातील व्हायरल कुल्हड पिझ्झा सगळ्यांचं एकदा तरी ट्राय करायचा असतो. पण ओव्हन उपलब्ध नसल्यामुळे कुल्हड बेक कुठे करायचा असे अनेक प्रश्न मनात कायमच निर्माण होतात. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला घरच्या घरी ओव्हनचा वापर न करता कुल्हड पिझ्झा बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. या पद्धतीने बनवलेला कुल्हड पिझ्झा घरातील सगळेच आवडीने खातील आणि चव सुद्धा भारी लागेल. मातीच्या भांड्याची चव आणि वेगवेगळ्या भाज्या, मसाले पदार्थाची चव वाढवण्यास मदत करतील. त्यामुळे भूक लागल्यानंतर नेहमीच काय बनवावं सुचत नसेल तर घरात एकदा तरी कुल्हड पिझ्झा बनवून पाहावा. चला तर जाणून घेऊया कुल्हड पिझ्झा बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)
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