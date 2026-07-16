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ओव्हनचा वापर न करता या पद्धतीने घरी बनवा टेस्टी कुल्हड पिझ्झा, प्रत्येक घासात मिळेल भन्नाट चव

Updated On: Jul 16, 2026 | 08:00 AM IST
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सारांश

आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये कुल्ह्ड पिझ्झा बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होतो आणि लहान मुलंसुद्धा खूप खुश होतील.

ओव्हनचा वापर न करता या पद्धतीने घरी बनवा टेस्टी कुल्हड पिझ्झा, प्रत्येक घासात मिळेल भन्नाट चव

ओव्हनचा वापर न करता या पद्धतीने घरी बनवा टेस्टी कुल्हड पिझ्झा, प्रत्येक घासात मिळेल भन्नाट चव

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विस्तार

संध्याकाळच्या वेळी भूक लागल्यानंतर लहान मुलं कायमच पिझ्झा खाण्याचा हट्ट करतात. पिझ्झा, बर्गर, पास्ता खायला सगळ्यांचं खूप जास्त आवडतो. नेहमीच तेच ठराविक पदार्थ खाऊन कंटाळा आल्यानंतर पिझ्झा किंवा बर्गर आणून खाल्ला जातो. हॉटेल किंवा कॅफेमध्ये गेल्यानंतर लहान मुलं पिझ्झा खाण्याचा हट्ट करतात. हल्ली बाजारात वेगवेगळ्या भाज्यांपासून बनवलेले पिझ्झा उपलब्ध आहेत. त्यातील व्हायरल कुल्हड पिझ्झा सगळ्यांचं एकदा तरी ट्राय करायचा असतो. पण ओव्हन उपलब्ध नसल्यामुळे कुल्हड बेक कुठे करायचा असे अनेक प्रश्न मनात कायमच निर्माण होतात. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला घरच्या घरी ओव्हनचा वापर न करता कुल्हड पिझ्झा बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. या पद्धतीने बनवलेला कुल्हड पिझ्झा घरातील सगळेच आवडीने खातील आणि चव सुद्धा भारी लागेल. मातीच्या भांड्याची चव आणि वेगवेगळ्या भाज्या, मसाले पदार्थाची चव वाढवण्यास मदत करतील. त्यामुळे भूक लागल्यानंतर नेहमीच काय बनवावं सुचत नसेल तर घरात एकदा तरी कुल्हड पिझ्झा बनवून पाहावा. चला तर जाणून घेऊया कुल्हड पिझ्झा बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

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साहित्य:

  • कुल्हड
  • पिझ्झा बेस
  • शिमला मिरची
  • मक्याचे दाणे
  • पिझ्झा सॉस
  • कांदा
  • टोमॅटो सॉस
  • मेयोनेज
  • मोझारेला चीज
  • चिली फ्लेक्स
  • ओरिगानो
  • बटर
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कृती:

  • कुल्हड पिझ्झा बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, मोठ्या वाटीमध्ये पनीर, शिमला मिरची, कांदा, शिजवून घेतलेले मक्याचे दाणे घालून एकत्र मिक्स करा.
  • त्यानंतर त्यात पिझ्झा सॉस, मेयोनेज, थोडे चिली फ्लेक्स, ओरिगानो आणि चमचाभर बटर टाकून सर्व मिश्रण व्यवस्थित मिक्स करा.
  • कुल्हडच्या तळाशी किसलेले मोझारेला चीज घालून पसरवून घ्या. त्यानंतर त्यात पिझ्झा बेस घालून सेट करा.
  • त्यानंतर त्यावर भाज्या आणि किसून घेतलेले चीज टाकून शेवटी मोझारेला चीज, थोडे कॉर्न, चिली फ्लेक्स आणि ओरिगानो घालून छान सजवून घ्या.
  • गॅसवर मोठी कढई गरम करण्यासाठी ठेवा. कढईमध्ये मीठ आणि स्टँड ठेवून १० मिनिटं मंद आचेवर मीठ गरम करा.
  • गरम झालेल्या मिठात तयार केलेला पिझ्झा कुल्हड मध्यम आचेवर १० ते १२ मिनिटे ठेवून घ्या.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेला टेस्टी कुल्हड पिझ्झा. हा पदार्थ लहान मुलांना खूप जास्त आवडेल.

Web Title: How to make kulhad pizza at home simple breakfast recipe kulhad pizza recipe

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Published On: Jul 16, 2026 | 08:00 AM

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