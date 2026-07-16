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धक्कादायक ! कपडे बदलतानाचा व्हिडिओ काढून पीडितेला केलं ब्लॅकमेल; अत्याचार केला अन्…

Updated On: Jul 16, 2026 | 08:19 AM IST
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सारांश

आरोपी पती दोन वर्षांपासून पीडित मुलीचे शोषण करत होता. त्यांच्या वागण्यात बदल झाल्याचे महेशच्या पत्नीच्या लक्षात आले. तिने पीडित मुलीच्या आईला सांगितले. त्या दोघी हुडकेश्वर पोलिस ठाण्यात गेल्या आणि तक्रार दाखल केली.

धक्कादायक ! कपडे बदलतानाचा व्हिडिओ काढून पीडितेला केलं ब्लॅकमेल; अत्याचार केला अन्...

धक्कादायक ! कपडे बदलतानाचा व्हिडिओ काढून पीडितेला केलं ब्लॅकमेल; अत्याचार केला अन्...

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विस्तार

नागपूर : विवाहित पुरुषाने कपडे बदलत असलेल्या अल्पवयीन मुलीचा व्हिडिओ तयार केला. त्यानंतर तो तिला ब्लॅकमेल करून लैंगिक छळ करू लागला. त्याच्या पत्नीला संशय आल्याने प्रकरण उघडकीस आले. ही घटना हुडकेश्वर भागातील आहे.

एका 18 वर्षीय तरुणीच्या तक्रारीच्या आधारे, पोलिसांनी हुडकेश्वर येथील रहिवासी महेश मालखेडे (वय 38) याच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. तो मूळचा मेंधळा येथील रहिवासी आहे. महेश खासगी संस्थेत काम करतो. त्याची पत्नी महिला बचत गट चालवते. सुमारे अडीच वर्षांपूर्वी पीडितेच्या आईने बचत गटातून कर्ज घेतले होते. त्यामुळे तिची आई आणि मुलगी वारंवार महेशच्या घरी जात असत. त्यावेळी पीडिता अल्पवयीन होती आणि त्याला भाऊ मानत होती. सप्टेंबर २०२४ मध्ये महेशच्या पत्नीची प्रकृती खालावली. पीडितेची आई तिची काळजी घेण्यासाठी रुग्णालयात राहिली होती.

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दरम्यान, नेमकं त्याचवेळी आरोपी महेशने पीडित मुलीचे कपडे बदलत असलेल्या व्हिडिओ तयार केला. या व्हिडिओच्या माध्यमातून महेश पीडितेचा छळ करत होता. हा प्रकार सुमारे दोन वर्षांपासून सुरु असल्याची माहिती मिळत आहे.

पत्नीनेच केला भांडाफोड

आरोपी पती दोन वर्षांपासून पीडित मुलीचे शोषण करत होता. त्यांच्या वागण्यात बदल झाल्याचे महेशच्या पत्नीच्या लक्षात आले. तिने पीडित मुलीच्या आईला सांगितले. त्या दोघी हुडकेश्वर पोलिस ठाण्यात गेल्या आणि तक्रार दाखल केली. तोपर्यंत महेशला याची कुणकुण लागली होती. गुन्हा दाखल होताच तो घरातून पळून गेला. पोलिसांनी आरोपी महेशचा शोध सुरू केला आहे.

नाशिकमध्येही घडली होती घटना

दुसऱ्या एका घटनेत, नाशिकमध्ये असाच प्रकार समोर आला आहे. संशयिताने महिलेच्या घरात तसेच मुक्तिधाम परिसरातील एका लॉजवर नेऊन तिच्यावर वेळोवेळी बळजबरीने बलात्कार केला. अलीकडच्या काळात संशयिताची मागणी वाढल्याने महिलेने त्यास नकार दिला. याचा राग आल्याने संशयिताने तिला शिवीगाळ करत बेदम मारहाण केली. तसेच हे अश्लील फोटो तिच्या पतीला पाठवण्याची आणि सोशल मीडियावर व्हायरल करण्याची धमकी दिली.

धक्कादायक ! कपडे बदलताना महिलेचे अश्लील फोटो काढले; तेच दाखवून 2013 पासून लैंगिक अत्याचार केला

Web Title: Abused on minor girl through blackmail in nagpur

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Published On: Jul 16, 2026 | 08:19 AM

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