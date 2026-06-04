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”मला भीती होती की..”, व्हायरल स्टोरीमुळे रंगलेल्या चर्चांवर नुसरत भरुचाने सोडलं मौन, संताप व्यक्त करत म्हणाली…

Updated On: Jun 04, 2026 | 03:17 PM IST
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सारांश

अभिनेत्री नुसरत भरुचाने एक स्टोरी शेअर केली, ज्यामुळे ती अचानक चर्चेत आली. त्यानंतर नुसरत भरुचावर विविध प्रकारच्या प्रतिक्रिया आल्या. आता, नुसरत भरुचाने या व्हायरल स्टोरीवर मौन सोडून पहिल्यांदाच प्रतिक्रिया दिली आहे.

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

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विस्तार

विराट कोहलीच्या आरसीबीने आयपीएल जिंकल्यानंतर अभिनेत्री नुसरत भरुचाने एक स्टोरी शेअर केली, ज्यामुळे ती अचानक चर्चेत आली. तिची इन्स्टाग्राम स्टोरी झटपट व्हायरल झाली. स्टोरीमध्ये आरसीबीचा विजय दिसत असला तरी, पार्श्वभूमीतील आवाजाने लक्ष वेधून घेतले आणि स्टोरी व्हायरल केली. त्यानंतर नुसरत भरुचावर विविध प्रकारच्या प्रतिक्रिया आल्या. आता, नुसरत भरुचाने या व्हायरल स्टोरीवर मौन सोडून पहिल्यांदाच प्रतिक्रिया दिली आहे.

नुसरतने तोच व्हिडिओ तिच्या इंस्टाग्राम स्टोरीवर शेअर केला. तिने लिहिले, “मी हे पुन्हा पोस्ट करत आहे कारण मला जाणून घ्यायचे आहे की माझ्या पिल्लाच्या आवाजाला काय झाले आहे आणि एवढा गोंधळ का होत आहे. काही लोकांनी सर्व मर्यादा ओलांडल्या आहेत.”

एका कुत्र्याच्या पिल्लाच्या रडण्याने बरीच खळबळ माजवली. मग कोणीतरी माझ्या वतीने एक खोटे स्पष्टीकरण दिले. खरे तर, मी मित्राच्या घरी सामना पाहत होतो आणि पार्श्वभूमीवर एका कुत्र्याच्या पिल्लाच्या रडण्याचा आवाज स्पष्टपणे ऐकू येत होता. माझ्या मित्राने नेमक्या त्याच क्षणी हा व्हिडिओ बनवला.

घटनेनंतर काल नुसरत सार्वजनिक ठिकाणी दिसली, पण तेव्हाही ती पापाराझींना टाळताना दिसली. आता तिने इंस्टाग्राम स्टोरीजवर अनेक स्पष्टीकरणे दिली आहेत, ज्यात त्या खोलीचा एक व्हिडिओ देखील आहे जिथे ती त्या दिवशी कथितरित्या सामना पाहत होती.

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

तिने लिहिले, “हे तेच घर आहे जिथे मी सामना पाहत होते. हे माझे कुत्र्याचे पिल्लू आहे. हा त्या रात्रीनंतरचा व्हिडिओ आहे. मला भीती वाटत होती की काहीतरी अनुचित घडले असेल, म्हणून मला व्हिडिओ डिलीट करण्याचा सल्ला देण्यात आला, आणि मी तसे केले.”

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नुसरत भरुचा शेवटची गेल्या वर्षी प्रदर्शित झालेल्या ‘छोरी २’ या चित्रपटात दिसली होती. हा चित्रपट ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित झाला होता. नुसरत आता मनोज बाजपेयीसोबत ‘घुसखोर पंडित’ या चित्रपटात दिसणार आहे. चित्रपटाच्या शीर्षकावरून झालेल्या वादामुळे, तो एका नवीन शीर्षकासह प्रदर्शित केला जाईल.

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Web Title: I was afraid that nushrratt bharuccha breaks silence on viral instagram story expresses anger and says

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Published On: Jun 04, 2026 | 03:17 PM

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