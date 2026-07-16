Travel News : जगातील सर्वात अनोखा एअरपोर्ट, इथे समुद्रकिनाऱ्यावर लँड करते फ्लाईट

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बारा आयलँडमधील अनोखे एअरपोर्ट?
स्काॅटलँडमधील बारा आयलँडवर वसलेले एअरपोर्ट जगातील एक असे अनोखे एअरपोर्ट आहे, जिथे विमाने सामान्य विमानांप्रमाणे धावपट्टीवर न उतरता थेट समुद्रकिनाऱ्यावर उतरतात. आम्ही तुम्हाला सांगतो की, हा जगातील एकमेव कमर्शिअल एअरपोर्ट आहे जिथे विमान वाळूवरुन उड्डाण घेतात. चला या एअरपोर्टविषयीची काही खास माहिती जाणून घेऊया.
बारा एअरपोर्टची खासियत
पाहायला गेलं तर, समुद्रकिनाऱ्यावरील सर्वात मोठे आकर्षण हे एअरपोर्ट आहे, परंतु इथे अन्य स्थळेही आहेज जी या ठिकाणाला आणखी खास बनवतात.
किसिमुल कॅसल
बारा बेटावर वसलेला किसिमुल कॅसल हा इथल्या प्रमुख आकर्षणांपैकी एक असून, याला समुद्राचा किल्ला असेही म्हटले जाते. याचा संबंध मॅकनील वंशाशी असल्याचे म्हटले जाते.
हीवल बेट
हे बेट बारा बेटांवरील सर्वात उंच शिखरावर असलेले बेट मानले जाते. याची उंची साधारण ३८३ मीटर उंच आहे. या ठिकाणाची खासियत ही आहे की, इथून कॅसलबे आणि अटलांटिक महासागराचे ३६०-अंश दृश्य दिसते.
हेबरीडियन गाव
तुम्हाला जर बेटावर राहणाऱ्या लोकांच्या संस्कृतीला समजून घ्यायचे असेल किंवा त्याचे राहणीमान, खाण-पान याची माहिती हवी असेल, याचा अनुभव घ्यायचा असेल तर हेबरीडियन गाव तुमच्यासाठी एक चांगला पर्याय ठरु शकते.
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वाइल्डलाईफ एडव्हेंचर
तुम्ही वन्यप्रेमी असाल तर वाइल्डलाईफ एडव्हेंचर तुमच्यासाठी चांगला पर्याय ठरु शकतो. तुम्ही बारा बेटावर सूर्यास्ताच्या वेळी एका लाँग वाॅकलाही जाऊ शकता.