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Travel News : जगातील सर्वात अनोखा एअरपोर्ट, इथे समुद्रकिनाऱ्यावर लँड करते फ्लाईट

Updated On: Jul 16, 2026 | 08:11 AM IST
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सारांश

तुम्हाला माहितीये का? जगात एक असे विमानतळ देखील आहे जे तिथल्या अनोख्या रचनेसाठी ओळखले जाते. हे विमानतळ एका समुद्रकिनाऱ्यावर वसले असून इथे विमानाच्या लँडीगसाठी भरती-ओहोटीच्या वेळेची खास काळजी घेतली जाते.

Travel News : जगातील सर्वात अनोखा एअरपोर्ट, इथे समुद्रकिनाऱ्यावर लँड करते फ्लाईट

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

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विस्तार
  • या विमानतळाचे संचालन नैसर्गिक परिस्थितीनुसार केले जाते.
  • विमानतळाशिवाय येथे ऐतिहासिक किल्ले, सुंदर निसर्ग आणि वन्यजीवांचे आकर्षण आहे.
  • जगभरातील पर्यटक या अनोख्या अनुभवासाठी विशेषतः येथे भेट देतात.
पर्वत, नद्या, किल्ले आणि राजवाड्यांसारख्या गोष्टी फिरण्यासाठी एक खास आकर्षण ठरु शकतात. पण एअरपोर्ट हे खास आकर्षणाचे ठिकाण ठरु शकते असा विचार तुम्ही कधी केला आहे का? आम्ही तुम्हाला सांगतो की, जगात एक असे अनोखे एअरपोर्ट आहे जे तिथल्या खासियतमुळे लोकप्रिय असून दूरवरुन लोक त्याला पाहण्यासाठी येत असतात. आता तुम्हाला वाटेल की, एअरपोर्टमध्ये नक्की काय खास आहे, तर हे लक्षात घ्या की हे एअरपोर्ट साधं नसून ते एका समुद्रकिनाऱ्यावर तयार करण्यात आलं आहे. होय, तुम्ही बरोबर ऐकलंत… चला याविषयीची काही सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.

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बारा आयलँडमधील अनोखे एअरपोर्ट?

स्काॅटलँडमधील बारा आयलँडवर वसलेले एअरपोर्ट जगातील एक असे अनोखे एअरपोर्ट आहे, जिथे विमाने सामान्य विमानांप्रमाणे धावपट्टीवर न उतरता थेट समुद्रकिनाऱ्यावर उतरतात. आम्ही तुम्हाला सांगतो की, हा जगातील एकमेव कमर्शिअल एअरपोर्ट आहे जिथे विमान वाळूवरुन उड्डाण घेतात. चला या एअरपोर्टविषयीची काही खास माहिती जाणून घेऊया.

बारा एअरपोर्टची खासियत

  • सर्वसामान्य एअरपोर्ट्स हे काँक्रीटचे बांधले जातात, परंतु बारा बेटावर ‘ट्राय मोर’ म्हणजेच खुद्द समुद्रकिनाराच धावपट्टी म्हणून वापरला जातो.
  • या एअरपोर्टवर विमानांची भरती ही भरती-ओहोटीवर अवलंबून असते. याचे मुख्य कारण म्हणजे, भरतीच्या वेळी वाळू पाण्याखाली जाते, त्यामुळे विमानाचे लँडींग हे नेहमी ओहोटीच्या वेळी केले जाते.
  • जेव्हा या समुद्रकिनाऱ्यावर विमान ऑपरेट होत नाहीत त्यावेळी तो सामान्य जनतेसाठी खुला केला जातो.
    समुद्रकिनाऱ्यावर लाकडी खांब लावण्यात आले आहेत, ज्यांवरून धावपट्टीची दिशा आणि व्याप्ती याविषयी माहिती मिळते.
बारातील लोकप्रिय स्थळे

पाहायला गेलं तर, समुद्रकिनाऱ्यावरील सर्वात मोठे आकर्षण हे एअरपोर्ट आहे, परंतु इथे अन्य स्थळेही आहेज जी या ठिकाणाला आणखी खास बनवतात.

किसिमुल कॅसल
बारा बेटावर वसलेला किसिमुल कॅसल हा इथल्या प्रमुख आकर्षणांपैकी एक असून, याला समुद्राचा किल्ला असेही म्हटले जाते. याचा संबंध मॅकनील वंशाशी असल्याचे म्हटले जाते.

हीवल बेट
हे बेट बारा बेटांवरील सर्वात उंच शिखरावर असलेले बेट मानले जाते. याची उंची साधारण ३८३ मीटर उंच आहे. या ठिकाणाची खासियत ही आहे की, इथून कॅसलबे आणि अटलांटिक महासागराचे ३६०-अंश दृश्य दिसते.

हेबरीडियन गाव
तुम्हाला जर बेटावर राहणाऱ्या लोकांच्या संस्कृतीला समजून घ्यायचे असेल किंवा त्याचे राहणीमान, खाण-पान याची माहिती हवी असेल, याचा अनुभव घ्यायचा असेल तर हेबरीडियन गाव तुमच्यासाठी एक चांगला पर्याय ठरु शकते.

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वाइल्डलाईफ एडव्हेंचर
तुम्ही वन्यप्रेमी असाल तर वाइल्डलाईफ एडव्हेंचर तुमच्यासाठी चांगला पर्याय ठरु शकतो. तुम्ही बारा बेटावर सूर्यास्ताच्या वेळी एका लाँग वाॅकलाही जाऊ शकता.

Web Title: Worlds only beach airport barra airport scotland unique travel destination

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Published On: Jul 16, 2026 | 08:11 AM

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