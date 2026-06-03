मराठीतील पहिल्या सिनेमॅटिक युनिव्हर्सची सुरुवात! ‘घबाडकुंड’ घेऊन येतोय रहस्य आणि थराराचा अनोखा प्रवास

मराठी चित्रपटसृष्टीत गेल्या काही वर्षांत विविध विषयांवर आणि नव्या संकल्पनांवर आधारित चित्रपटांची निर्मिती होताना दिसत आहे. प्रेक्षकांनाही आता केवळ मनोरंजनापलीकडे जाऊन वेगळे अनुभव देणाऱ्या चित्रपटांची अपेक्षा असते. याच पार्श्वभूमीवर मराठीतील पहिल्या सिनेमॅटिक युनिव्हर्सची निर्मिती करणारा ‘घबाडकुंड’ हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. रहस्य, भय, थरार आणि साहस यांचा संगम असलेल्या या चित्रपटाचा ट्रेलर नुकताच प्रदर्शित झाला असून त्याने सिनेरसिकांची उत्सुकता चांगलीच वाढवली आहे.
ट्रेलरमध्ये सुरुवातीपासूनच एक गूढ वातावरण निर्माण करण्यात आले आहे. प्रत्येक दृश्यासोबत रहस्य अधिक गडद होत जाते आणि कथानक नेमके कोणत्या दिशेने पुढे जाणार याची उत्सुकता कायम राहते. अनपेक्षित वळणं, भीतीदायक प्रसंग आणि अज्ञात शक्तींशी संबंधित संकेत यामुळे हा चित्रपट प्रेक्षकांना अखेरपर्यंत खिळवून ठेवेल, अशी चिन्हे ट्रेलरमधून दिसून येतात. चित्रपटातील दृश्यरचना, पार्श्वसंगीत आणि छायांकनही या थरारक अनुभवाला अधिक प्रभावी बनवतात.
दिग्दर्शक प्रितम एस. के. पाटील यांनी या चित्रपटाच्या माध्यमातून मराठी चित्रपटसृष्टीत एक वेगळे विश्व उभे करण्याचा प्रयत्न केला आहे. निर्माते डॉ. रसिक कदम यांच्या संकल्पनेतून साकारलेला हा प्रकल्प केवळ एक चित्रपट नसून पुढील अनेक कथांना जोडणाऱ्या सिनेमॅटिक युनिव्हर्सची सुरुवात असल्याचे सांगितले जात आहे. ‘आयकॉन दी स्टाईल’ प्रस्तुत हा चित्रपट १९ जून रोजी संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रदर्शित होणार आहे.
चित्रपटाची कथा एका रहस्यमय शोधमोहीमेभोवती फिरते. एका गूढ रहस्याचा उलगडा करण्यासाठी सहा जणांचा समूह एका धोकादायक प्रवासाला निघतो. मात्र, या प्रवासादरम्यान त्यांच्यासमोर अशा घटना घडू लागतात ज्यांची कोणतीही तर्कशुद्ध उकल शक्य नसते. भीती, अंधार, अनाकलनीय शक्ती आणि जीवघेणे प्रसंग यांचा सामना करताना त्यांना स्वतःच्या अस्तित्वाचीही परीक्षा द्यावी लागते. या प्रवासात त्यांना नेमके काय सापडते आणि ‘घबाडकुंड’मागील गूढ सत्य काय आहे, याचा उलगडा चित्रपट पाहिल्यानंतरच होणार आहे.
निर्माते डॉ. रसिक कदम यांनी चित्रपटाबाबत बोलताना सांगितले की, प्रेक्षकांसाठी या चित्रपटात अनेक धक्कादायक ट्विस्ट आणि मोठी सरप्राईजेस ठेवण्यात आली आहेत. कथानक जसजसे पुढे सरकते, तसतशी रहस्याची गुंतागुंत वाढत जाते आणि प्रत्येक टप्प्यावर प्रेक्षकांना नवे प्रश्न पडतात. त्यामुळे हा चित्रपट केवळ भयपट किंवा थरारपट न राहता एक वेगळाच सिनेमॅटिक अनुभव ठरणार असल्याचा त्यांचा विश्वास आहे.
या चित्रपटात मराठी चित्रपटसृष्टीतील अनेक लोकप्रिय कलाकारांची दमदार फौज पाहायला मिळणार आहे. शशांक शेंडे, संदीप पाठक, देवदत्त नागे, कुशल बद्रिके, प्राजक्ता हनमघर, स्मिता पायगुडे-अंजुटे, वैष्णवी कल्याणकर, रॉकी देशमुख, आरोही भोईर, योगेश प्रकाश तनपुरे आणि साहिल अनलदेवर हे कलाकार महत्त्वाच्या भूमिकांमध्ये झळकणार आहेत. विविध स्वभावांच्या आणि पार्श्वभूमीच्या पात्रांमुळे कथेला अधिक रंगत येणार आहे.
रहस्य, भय, साहस आणि उत्कंठावर्धक कथानक यांचा सुरेख मिलाफ असलेला ‘घबाडकुंड’ मराठी प्रेक्षकांसाठी एक वेगळा अनुभव घेऊन येणार आहे. मराठीतील पहिल्या सिनेमॅटिक युनिव्हर्सची सुरुवात करणारा हा चित्रपट प्रेक्षकांना एका नव्या आणि अज्ञात विश्वात घेऊन जाण्यास सज्ज झाला असून, १९ जूनपासून मोठ्या पडद्यावर हा थरार अनुभवण्यासाठी सिनेरसिक उत्सुक आहेत.