के. सी. बोकाडिया यांचा सिनेमा येतोय! ‘Teesri Begum’ सिनेमा ‘या’ तारेखपासून होतोय लाँच, कोणता OTT? जाणून घ्या

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जरीना वहाब, मुग्धा गोडसे आणि कायनात अरोरा यांच्या प्रमुख भूमिका असलेल्या या चित्रपटात महिला सक्षमीकरण, स्वाभिमान आणि समाजातील वास्तवावर प्रभावी भाष्य करण्यात आले आहे. एका सत्य घटनेतून या चित्रपटाची प्रेरणा मिळाल्याचे बोकाडिया यांनी सांगितले. एका सामाजिक कार्यक्रमात एका व्यक्तीने आपल्या तीन पत्नींची ओळख करून दिली होती. त्यावेळी तिसऱ्या पत्नीच्या चेहऱ्यावर दिसलेली भीती, वेदना आणि असहायता पाहून हा विषय पडद्यावर आणण्याचा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
बोकाडिया यांच्या मते, ‘तीसरी बेगम’ हा केवळ मनोरंजनासाठी बनवलेला चित्रपट नसून महिलांच्या हक्कांबाबत जागरूकता निर्माण करणारा आणि समाजाला अंतर्मुख करणारा चित्रपट आहे. चित्रपटगृहांप्रमाणेच ओटीटीवरही या चित्रपटाला प्रेक्षकांचा भरभरून प्रतिसाद मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
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अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, अजय देवगण, माधुरी दीक्षित आणि प्रियांका चोप्रा यांसारख्या अनेक दिग्गज कलाकारांसोबत काम केलेल्या के. सी. बोकाडिया यांचा ‘तेरी मेहरबानियाँ 2’ हा बहुप्रतीक्षित चित्रपट ऑगस्ट 2026 मध्ये प्रदर्शित होणार आहे. याशिवाय त्यांची ‘संस्कार’ ही नवी दूरचित्रवाणी मालिका देखील लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. महिला सक्षमीकरणाचा प्रभावी संदेश देणारा ‘तीसरी बेगम’ हा चित्रपट 18 जुलै 2026 पासून WAVES OTT वर पाहता येणार आहे.