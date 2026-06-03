Boong: न्यूयॉर्कमध्ये ‘बूंग’ची तिहेरी बाजी; इंडियन फिल्म फेस्टिव्हलमध्ये तीन पुरस्कारांवर कोरलं नाव

भारतीय चित्रपट ‘बूंग’ने न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिव्हलमध्ये (NYIFF) इतिहास रचला आहे. रविवारी संपन्न झालेल्या या महोत्सवात चित्रपटाने तीन पुरस्कार पटकावले. चित्रपटाच्या मुख्य अभिनेत्याला सर्वोत्कृष्ट बालकलाकाराचा पुरस्कार मिळाला. या महोत्सवात भारतीय चित्रपटसृष्टीतील सर्वोत्कृष्ट अभिनेते आणि चित्रपटांना दहा वेगवेगळ्या श्रेणींमध्ये सन्मानित करण्यात आले.
‘बुंग’ने महोत्सवात तीन पुरस्कार जिंकले. पहिला पुरस्कार ‘सर्वोत्कृष्ट पदार्पण चित्रपट’ म्हणून, दुसरा ‘सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शक’ म्हणून लक्ष्मीप्रिया देवी यांना, आणि तिसरा ‘सर्वोत्कृष्ट बालकलाकार’ म्हणून गुगुन किपगेन याला मिळाला.
२८ ते ३१ मे दरम्यान झालेल्या न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिव्हलमध्ये १५ भाषांमधील विविध प्रकारच्या चित्रपटांचे प्रदर्शन करण्यात आले.
‘बुंग’ची कथा गोड आणि हृदयस्पर्शी आहे. हा चित्रपट मणिपूरच्या खोऱ्यात राहणाऱ्या बुंग (गुगू किपगेन) नावाच्या मुलावर केंद्रित आहे. अनेक वर्षांपासून एकट्या राहणाऱ्या आपल्या आईला खूश करण्यासाठी बुंग एक खास भेटवस्तू देण्याची योजना आखतो. ती भेटवस्तू म्हणजे त्याच्या वडिलांना परत आणणे. तो आपल्या मित्रासोबत वडिलांच्या शोधात निघतो. ही बुंगची एक हृदयस्पर्शी कथा आहे, जो आपल्या आईच्या आनंदासाठी वडिलांना शोधायला निघतो. बुंगला अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागतो.
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चित्रपटातील कलाकार
गुगुन किपगेन व्यतिरिक्त, “बूंग” चित्रपटात बाला हिजाम, नेमेटिया नगानबम, जेनी खुराई, हमोम सदानंद, अंगम सनमत्तम, विक्रम कोचर, थौडम ब्रजबिधु आणि मधुबाला थौडम यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत. बाल कलाकारांचा अभिनय सहज आहे. अनेक दृश्ये प्रेक्षकांना हलवतात, त्यांच्या डोळ्यात पाणी आणतात.
फरहान अख्तर ने केले चित्रपटाचे दिग्दर्शन
या चित्रपटाची निर्मिती निर्माता-दिग्दर्शक आणि अभिनेता फरहान अख्तर ने केली आहे. या चित्रपटाचा जागतिक प्रीमियर २०२४ च्या टोरोंटो आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात झाला, जिथे प्रेक्षकांनी त्याला उभे राहून टाळ्यांचा कडकडाट करत दाद दिली. हा चित्रपट सप्टेंबर २०२५ मध्ये भारतीय चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित झाला. याचे दिग्दर्शन लक्ष्मीप्रिया देवी यांनी केले आहे.
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यापूर्वी, मणिपुरी चित्रपट ‘बूंग’ने बाफ्टा पुरस्कार २०२६ मध्येही आपली छाप सोडली होती. तिथे या चित्रपटाने ‘सर्वोत्कृष्ट बाल आणि कौटुंबिक’ श्रेणीत पुरस्कार जिंकला. बाफ्टामध्ये नामांकित झालेला ‘बूंग’ हा एकमेव भारतीय चित्रपट होता. ‘झूटोपिया २’, ‘लिलो अँड स्टिच’ आणि ‘आर्को’ यांसारख्या मोठ्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपटांवर मात करून त्याने हा पुरस्कार जिंकला.
या चित्रपटाचा पहिला प्रीमियर २०२४ मध्ये टोरोंटो चित्रपट महोत्सवात झाला होता. त्यानंतर, तो वॉर्सा, मामी मुंबई, इफ्फी आणि मेलबर्न इंडियन फिल्म फेस्टिव्हल यांसारख्या अनेक प्रमुख महोत्सवांमध्ये प्रदर्शित करण्यात आला.