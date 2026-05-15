प्राथमिक आरोग्य केंद्र संकल्पना राज्यभर राबविणार; मंत्री प्रकाश आबिटकर यांची माहिती

  • Minister Prakash Abitkar Said That The Primary Health Center Concept Will Be Implemented Across The State

होळ येथे उभारण्यात आलेले मॉडेल प्राथमिक आरोग्य केंद्र हे राज्यासाठी दिशादर्शक ठरणारे असून, ही संकल्पना संपूर्ण महाराष्ट्रात राबविण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे, असे प्रकाश आबिटकर यांनी सांगितले.

Updated On: May 15, 2026 | 04:16 PM
पुणे : पुणे जिल्ह्यातील होळ येथे उभारण्यात आलेले मॉडेल प्राथमिक आरोग्य केंद्र हे राज्यासाठी दिशादर्शक ठरणारे असून, ही संकल्पना संपूर्ण महाराष्ट्रात राबविण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे, असे सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी सांगितले. होळ येथील मॉडेल प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या लोकार्पण कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी त्यांनी केरळ राज्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही सक्षम आणि आधुनिक आरोग्य सुविधा उभारण्याचे निर्देश आरोग्य विभागाला दिल्याचे सांगितले. होळ येथील अत्याधुनिक केंद्रामुळे सार्वजनिक आरोग्य विभागाला नवी दिशा मिळाल्याचे समाधानही त्यांनी व्यक्त केले.

 

लोकसहभागातून आरोग्यसंपन्न महाराष्ट्र घडविण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असून, महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजना, ई-संजीवनीसारख्या विविध उपक्रमांद्वारे नागरिकांना दर्जेदार आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत. या योजनांचा जास्तीत जास्त नागरिकांना लाभ मिळावा यासाठी आरोग्य यंत्रणेने प्रभावीपणे काम करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.

जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील म्हणाले, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या इंधन बचतीच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत जिल्ह्यातील ४५ मॉडेल प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे एकाच वेळी लोकार्पण करण्यात आले. या केंद्रांमध्ये अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या असून, ग्रामीण भागातील नागरिकांना त्यांच्या परिसरातच दर्जेदार आरोग्य सेवा मिळणार आहेत.

येत्या काळात जिल्ह्यातील सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना मॉडेल स्वरूप देण्याचा मानस असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचा समावेश करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

भरतीस परवानगीची मागणी

पुणे जिल्हा परिषद विविध मानांकनांमध्ये राज्यात प्रथम क्रमांक मिळविण्यासाठी कार्यरत असून, मागील वर्षी जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये तब्बल ४९ लाख ओपीडी नोंदविण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली. ग्रामीण आरोग्य सेवा अधिक सक्षम करण्यासाठी कंत्राटी पद्धतीने एएनएम भरतीस परवानगी देण्याची मागणीही त्यांनी यावेळी केली.

सुविधांची पाहणी, मान्यवरांची उपस्थिती

कार्यक्रमात मान्यवरांनी मॉडेल प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील सुविधांची पाहणी केली. यावेळी ‘मॉडेल पीएचसी’ आणि ‘प्रोजेक्ट सेव्ह’ या उपक्रमांवरील चित्रफिती दाखविण्यात आल्या. कार्यक्रमाला जिल्हा परिषद बांधकाम व आरोग्य सभापती दिपाली हुलावळे, महिला व बालकल्याण सभापती अंकिता पाटील, सदस्य करण खलाटे, पंचायत समिती सभापती किरण तावरे, उपसभापती शुभांगी आगवणे, भारत फोर्जचे उपाध्यक्ष सदाशिव लोखंडे, युनियन बँक ऑफ इंडियाचे प्रादेशिक संचालक अभिषेक जैन, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत वाघमारे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. रामचंद्र हंकारे यांच्यासह विविध मान्यवर उपस्थित होते.

Published On: May 15, 2026 | 04:16 PM

Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा 'ते' खास राजकीय कनेक्शन

Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा 'फर्स्ट लूक' समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन

Mango: आंबा खाण्याआधी पाण्यात का भिजवावे? जाणून घ्या यामागचे कारण

रायगडचा तरुण घेणार ‌'गगनभरारी‌' एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Sangli News : "मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?" सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌'गगनभरारी‌' एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

