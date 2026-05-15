  PBKS vs MI: पंजाब किंग्सचा सलग पाचवा पराभव; कर्णधार श्रेयसच्या नावावर लाजिरवाणा विक्रम

PBKS vs MI: पंजाब किंग्सचा सलग पाचवा पराभव; कर्णधार श्रेयसच्या नावावर लाजिरवाणा विक्रम

Consecutive Defeat Record on Shreyas Iyer Name: मुंबईविरुद्ध सलग पाचवा सामना गमावल्यामुळे कर्णधार श्रेयस अय्यरच्या नावावर नकोसा विक्रम नोंदवला गेला आहे.

Updated On: May 15, 2026 | 04:00 PM
photo- social media
  • श्रेयसच्या नावावर लाजिरवाणा विक्रम
  • पराभवानंतर काय म्हणाला श्रेयस?
  • MI VS PBKS सामन्यात काय घडले?
आयपीएल २०२६ च्या ५८व्या साखळी सामन्यात मुंबई इंडियन्सने पंजाब किंग्सचा ६ विकेट्सने धुव्वा उडवला. पंजाबचा हा सलग पाचवा पराभव आहे. या पराभवामुळे कर्णधार श्रेयस अय्यरच्या नावावर एक लाजिरवाणा विक्रमही नोंदवला गेला आहे. आयपीएलमध्ये कर्णधार म्हणून २०० पेक्षा जास्त धावांचा स्कोअर डिफेंड करताना सर्वाधिक सामने गमावण्याचा नकोसा विक्रम श्रेयस अय्यरच्या नावावर आहे. मुंबईविरुद्धचा पराभव हा श्रेयसचा सातवा पराभव आहे. आयपीएलच्या इतिहासात, अय्यर व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही कर्णधाराने २०० पेक्षा जास्त धावांचे स्कोअर डिफेंड करताना पाचपेक्षा जास्त सामने गमावलेले नाहीत.

श्रेयसच्या नावावर लाजिरवाणा विक्रम

श्रेयस अय्यरने आयपीएलमध्ये आतापर्यंत अशा २० सामन्यात कर्णधारपद भूषवले आहे ज्यामध्ये २०० पेक्षा जास्त धावा करण्यात आल्या. २० पैकी १२ सामने अय्यरने जिंकले तर ७ सामन्यात पराभवाला सामोरे जावे लागले. तर, PBKS पंजाब किंग्स संघाला २०० चा स्कोअर डिफेंड करताना दहाव्यांदा पराभव पत्कारावा लागला. गुरुवारी, मुंबई विरुद्ध सामना हरल्यानंतर अय्यरच्या नावे हा लाजिरवाणा विक्रम नोंदवला गेला.

पलटणने रोखले अय्यरचे विजयी रथ

कर्णधार श्रेयस अय्यरने २०२२ पासून मुंबई इंडियन्सविरुद्ध एकही सामना गमावला नव्हता. परंतु, गुरुवारी त्याचा हा विक्रम मोडला गेला. कर्णधार म्हणून अय्यरने MI एमआयविरुद्ध सात सामने जिंकले आहेत. आयपीएलमध्ये एकाच संघाविरुद्ध सर्वाधिक सलग विजयांचा विक्रम गौतम गंभीरच्या नावावर आहे, त्याने कोलकाता नाईट रायडर्सचे कर्णधारपद भूषवताना पंजाब किंग्सविरुद्ध आठ सामने जिंकले आहेत.

पराभवानंतर काय म्हणाला श्रेयस?

सलग पाचव्या पराभवामुळे श्रेयस खूप निराश दिसत होता. या सामन्यातील पराभव पचवणे खूप कठीण असल्याचे त्याने कबूल केले. पोस्ट मॅच प्रेझेंटेशनमध्ये श्रेयस म्हणाला की, ‘अर्थातच हा पराभव पचवणे खूप कठीण आहे, पण मला इथे कोणावरही पराभवाचे खापर फोडायचे नाही कारण पंजाब किंग्सने या सामन्यात शानदार झुंज दिली. हा एक उत्तम क्रिकेट सामना होता. तसेच, तिलकने शानदार खेळी केली. त्याचे शॉट्स सिलेक्शन चांगले होते. तिलकने फिल्डला चांगले समजले, म्हणून त्याचे श्रेय मिळायला हवे.’

MI VS PBKS सामन्यात काय घडले?

हिमाचल प्रदेश क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियमवर प्रथम फलंदाजी करताना पंजाब किंग्सने २० ओव्हरमध्ये आठ विकेट्स गमावून २०० धावा केल्या. प्रभसिमरन सिंगने ३२ चेंडूंमध्ये ५७ धावांची दमदार खेळी केली. तर, अझमतुल्लाने १७ चेंडूंमध्ये ३८ धावा केल्या. प्रत्युत्तरात, मुंबई इंडियन्सने १९.५ ओव्हरमध्ये चार विकेट्स गमावून २०१ धावांचे लक्ष्य पूर्ण केले. मुंबई इंडियन्सकडून तिलक वर्माने ३३ चेंडूंमध्ये ७५ धावांची दमदार खेळी करत शानदार फलंदाजी केली, तर रायन रिकल्टनने २३ चेंडूंमध्ये ४८ धावा केल्या. तिलकने आपल्या खेळीत सहा चौकार आणि सहा षटकार मारले. दरम्यान, विल जॅक्स १० चेंडूंमध्ये २५ धावांवर नाबाद राहिला आणि संघाला विजय मिळवून दिला.

सूर्याने चिडवलं अन् चाहत्यांनी नाव जोडलं! Tilak Varma आणि Sreeleela च्या अफेअरच्या चर्चांवर सूत्रांचा मोठा खुलासा
Yogi Adityanath : ‘नमाज पढायची असेल तर शिफ्टमध्ये वाचा, नाहीतर…’ नमाजवरून CM योगी आदित्यनाथांचा मोठा इशारा

May 18, 2026 | 02:41 PM
“अजिदादांवर बोलणारा नेता कितीही मोठा असला तरी…” रोहित पवारांनी केलेल्या ‘ऑडिओ क्लिप’च्या दाव्यावरून अमोल मिटकरींचा थेट इशारा

May 18, 2026 | 02:37 PM
Mhaswad News: गतीरोधकाचा प्रश्न हवेतच, विरला सोशीक जनतेची आभाळभर सहनशीलता

May 18, 2026 | 02:34 PM
CSK vs SRH: चेपॉकवर रंगणार हायव्होटेज सामना; कशी असेल खेळपट्टी अन् संभाव्य प्लेइंग ११? जाणून घ्या

May 18, 2026 | 02:33 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM
रिक्षाच्या मागे पोस्टर्स, मुंबईच्या रस्त्यांवर धावपळ! सुपरस्टार Aamir Khanचा 1988 सालचा ‘तो’ VIDEO VIRAL;पाहून नेटकरी भावूक

May 18, 2026 | 02:23 PM

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM