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Akasa Air चा यू-टर्न! सुरु होताच बंद केली नोएडा-नवी मुंबई विमानसेवा, अवघ्या दोन आठवड्यांत का घेतला मोठा निर्णय?

Updated On: Jul 10, 2026 | 04:20 PM IST
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सारांश

नवी मुंबईमधून नोएडाला विमानाने प्रवास करायचा विचार करत असाल तर थांबा! एकमेव असलेली आणि आताच अकासा एअरने सुरु केलेली विमानसेवा अवघ्या दोन आठवड्यात बंद केली आहे. कंपनीने या मागचं नेमकं काय कारण सांगितलं ?

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • Akasa Air चा यू-टर्न!
  • सुरु होताच नोएडा-नवी मुंबई विमानसेवा बंद
  • अवघ्या दोन आठवड्यांत घेतला मोठा निर्णय
Akasa Air : जर तुम्ही नोएडा आणि नवी मुंबई दरम्यान थेट विमान प्रवासाची योजना आखत असाल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. अकासा एअरने ही सेवा सुरू झाल्यानंतर अवघ्या दोन आठवड्यांतच या मार्गावरील आपली विमानसेवा बंद केली आहे. हा मार्ग वैशिष्ट्यपूर्ण होता, कारण नोएडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ यांच्या दरम्यान थेट विमानसेवा चालवणारी अकासा एअर ही एकमेव विमान कंपनी होती. पण या निर्णयामुळे प्रवाशांचा गोंधळ होणार आहे. नेमकी ही सेवा का बंद केली? काय आहे या मागचं कारण?

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अकासा एअरने १६ जून रोजी नवी मुंबई आणि नोएडा दरम्यान दररोज थेट विमानसेवा सुरू केली होती. दोन नवीन आंतरराष्ट्रीय विमानतळांना जोडण्याच्या उद्देशाने ही नवीन सेवा सुरू करण्यात आली होती. कंपनीने सांगितले की, आपले नेटवर्क सुधारण्यासाठी आणि विमानांचा सर्वोत्तम वापर करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला होता. तथापि, प्रवाशांची कमी संख्या आणि इतर परिचालन कारणांमुळे, कंपनीने ही सेवा तात्पुरती स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अपेक्षेप्रमाणे प्रवासी संख्या न वाढल्यामुळे, कंपनीने जुलैपासून या मार्गावरील विमानसेवा स्थगित केली आहे.

आकासा एअरची विमानसेवा का थांबवली?

कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, प्रवाशांची मागणी, हवामान आणि उपलब्ध विमानाचा विचार करून वेळोवेळी नेटवर्कमध्ये बदल करणे ही एक सामान्य प्रक्रिया आहे. याअंतर्गत काही मार्गांवर उड्डाणे वाढवण्यात आली आहेत, तर काही तात्पुरत्या बंद आहेत. आकासा एअरने सध्या मुंबई ते नोएडा दरम्यानच्या फ्लाइटची संख्या वाढवली आहे. ऑक्टोबर 2026 पासून नोएडा-नवी मुंबई मार्गावर सेवा पुन्हा सुरू करण्याची योजना असल्याचे कंपनीचे म्हणणे आहे.

नवीन विमानतळांवर बरीच आव्हानं

नोएडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ ही दोन्ही नवीन विमानतळे आहेत. त्यामुळे, रस्ते आणि सार्वजनिक वाहतुकीच्या माध्यमातून या विमानतळांपर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग अद्याप पूर्णपणे विकसित झालेला नाही. अनेक प्रवाशांना विमानतळांवर पोहोचण्यासाठी लांबचा प्रवास करावा लागतो आणि टॅक्सीदेखील महाग आहेत. यामुळेच सध्या या विमानतळांवरून होणारी प्रवासी वाहतूक अपेक्षेप्रमाणे वाढत नाहीये. विमान कंपन्यांचे असेही म्हणणे आहे की, कमी प्रवासी वाहतूक आणि जास्त परिचालन खर्चामुळे असे नवीन मार्ग दीर्घकाळ टिकवणे कठीण होते.
विमान वाहतूक क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा असा विश्वास आहे की, जोपर्यंत या विमानतळांवरील रस्ते, मेट्रो आणि इतर सार्वजनिक वाहतूक सुविधांमध्ये सुधारणा होत नाही, तोपर्यंत विमान कंपन्यांना या मार्गांवर प्रवाशांना आकर्षित करण्यात अडचणी येऊ शकतात.

प्रवाशांवर काय होणार परिणाम?

या निर्णयाचा सर्वाधिक परिणाम नोएडा आणि नवी मुंबई दरम्यान थेट नॉन-स्टॉप विमानाने प्रवास करू इच्छिणाऱ्या प्रवाशांवर होईल. आता, त्यांना मुंबईतील दुसऱ्या विमानतळावरून किंवा दुसऱ्या शहरातून कनेक्टिंग फ्लाइट घ्यावी लागू शकते, ज्यामुळे प्रवासाचा वेळ आणि खर्च दोन्ही वाढू शकतात. पण कंपनीने स्पष्ट केले आहे की हा निर्णय कायमस्वरूपी नाही. भविष्यात प्रवाशांची मागणी वाढल्यास आणि दोन्ही विमानतळांमधील कनेक्टिव्हिटी सुधारल्यास, या मार्गावरील विमानसेवा पुन्हा सुरू केली जाईल. सध्या, अकासा एअरचे लक्ष जास्त प्रवासी वाहतूक आणि अधिक कार्यक्षम विमान संचालन असलेल्या मार्गांवर आहे.

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Web Title: Akasa air suspends noida navi mumbai flight service see details marathi news

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Published On: Jul 10, 2026 | 04:20 PM

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