सावनेर तालुक्यात बारवरच पोलिसांचा छापा; तब्बल 6.73 लाखांचा मुद्देमाल जप्त

नागपूर : सावनेर तालुक्यातील चनकापूर येथील आर. एस. बियर बारवर खापरखेडा पोलिसांनी धाड टाकून सुरू असलेल्या जुगार अड्ड्यावर कारवाई केली. या कारवाईत आठ जुगाऱ्यांना ताब्यात घेण्यात आले असून, त्यांच्याकडून रोख रक्कम, मोबाईल फोन, दुचाकी, जुगाराचे साहित्य व इतर वस्तूंसह एकूण ६ लाख ७३ हजार १०० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला.
खापरखेडा-दहेगाव (रंगारी) मार्गावरील बारमध्ये जुगार सुरू असल्याची गोपनीय माहिती पोलिसांना मिळाली होती. त्यानुसार, रात्री सुमारे १० वाजता पोलिसांनी बारलगतच्या खोलीवर छापा टाकला. तेथे आठ जण जुगार खेळताना आढळून आल्याने त्यांना ताब्यात घेऊन पंचनामा करण्यात आला. कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर सर्व आरोपींना सूचनापत्रावर मुक्त करण्यात आले. याप्रकरणी पोलिस उपनिरीक्षक विलास करंगामी यांच्या फिर्यादीवरून महाराष्ट्र जुगार प्रतिबंधक कायद्यातील कलम ४ व ५ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास सुरू आहे.
सिर्सीतील जुगारावर धाड, दोघांना केली अटक
स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने गुप्त माहितीच्या आधारे उमरेड तालुक्यातील सिर्सी येथे सुरू असलेल्या अवैध जुगार अड्डयावर धाड टाकून दोघांना अटक केली. या कारवाईत रोख रक्कम, मोपेड, मोबाईल व जुगाराचे साहित्य असा ९७ हजार ५५० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. मंगळवारी स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाला बेला पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील मौजा सिर्सी येथे काही व्यक्ती जुगार खेळत असल्याची माहिती मिळाली. त्यानुसार पथकाने घटनास्थळी धाड टाकली. यावेळी त्यांना काही व्यक्ती जुगार खेळताना आढळले.
पोलिसांनी आरोपींना घेतले ताब्यात
पोलिसांनी राहुल सुभाष लाडे (३१, रा. सिर्सी) व संजय देवराव उरकुडे (४४, रा. वॉर्ड क्र. १, सिर्सी) या दोघांना घटनास्थळावरून ताब्यात घेतले. कारवाईदरम्यान पोलिसांनी ५२ ताशपत्ते, ८ हजार ५६० रुपये रोख, ६० हजार रुपये किमतीची मोपेड, ३० हजार रुपये किमतीचे दोन मोबाईल फोन तसेच इतर साहित्य, असा एकूण ९७ हजार ५५० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. या प्रकरणी दोन्ही आरोपींविरुद्ध बेला पोलिस ठाण्यात महाराष्ट्र जुगार प्रतिबंधक अधिनियमाच्या कलम १२ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
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