Rajpal Yadav : राजपाल यादवला आणखीन एक धक्का! चेक बाउंस केसप्रकरणाला नवे वळण; पुन्हा एकदा जावे लागणार जेलमध्ये?

एप्रिल २०१८ मध्ये दंडाधिकारी न्यायालयाने राजपाल यादव आणि त्याची पत्नी राधा यादव यांना चेक बाउंस प्रकरणात दोषी ठरवत सहा महिन्यांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. त्यानंतर २०१९ मध्ये सत्र न्यायालयानेही हा निर्णय कायम ठेवला. या निर्णयाविरोधात यादवने दिल्ली उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले.
जून २०२४ मध्ये उच्च न्यायालयाने त्याच्या शिक्षेला तात्पुरती स्थगिती देत सुमारे ९ कोटी रुपयांची थकबाकी प्रामाणिकपणे फेडण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, न्यायालयाच्या निरीक्षणानुसार यादवने वारंवार दिलेली आश्वासने पूर्ण केली नाहीत. त्यामुळे यावर्षी २ फेब्रुवारी रोजी न्यायालयाने त्याला शरण येण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर त्याला दिल्लीतील तिहार कारागृहात ठेवण्यात आले होते.
तुरुंगात जाण्यापूर्वी एका मुलाखतीत राजपाल यादवने आपल्या आर्थिक अडचणी व्यक्त करत, “माझ्याकडे पैसे नाहीत. आता दुसरा कोणताही मार्ग दिसत नाही,” अशी भावनिक प्रतिक्रिया दिली होती. या कठीण काळात बॉलिवूडमधील अनेक कलाकार त्याच्या मदतीला पुढे आले. सोनू सूद, अजय देवगण, सलमान खान आणि गुरमीत चौधरी यांच्यासह अनेकांनी आर्थिक मदतीचा हात दिला. काही निर्माते आणि गायकांनी त्याला आगामी प्रकल्पांमध्ये संधी देत आगाऊ मानधनही दिले. त्यानंतर १६ फेब्रुवारी रोजी न्यायालयाने त्याला या प्रकरणात जामीन मंजूर केला होता.