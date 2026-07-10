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Rajpal Yadav : राजपाल यादवला आणखीन एक धक्का! चेक बाउंस केसप्रकरणाला नवे वळण; पुन्हा एकदा जावे लागणार जेलमध्ये?

Updated On: Jul 10, 2026 | 03:27 PM IST
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सारांश

बॉलिवूड अभिनेता राजपाल यादवला चेक बाउंस प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून मोठा धक्का बसला आहे. न्यायालयाने त्याच्यावरील दोषसिद्धी कायम ठेवत त्याचे वर्तन "संशयास्पद" असल्याचे नमूद केले असून, त्याला पुन्हा कारागृहात पाठवण्याचे निर्देश दिले आहेत.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार
  • चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर अपयशी ठरल्याने कर्जाची परतफेड वेळेत होऊ शकली नाही
  • या निर्णयाविरोधात यादवने दिल्ली उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले.
  • १६ फेब्रुवारी रोजी न्यायालयाने त्याला या प्रकरणात जामीन मंजूर केला होता.
बॉलिवूड अभिनेता राजपाल यादवला चेक बाउंस प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून मोठा धक्का बसला आहे. न्यायालयाने शुक्रवारी त्याच्यावरील दोषसिद्धी कायम ठेवत त्याच्या वर्तनावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तसेच, त्याचे वर्तन “संशयास्पद” असल्याचे नमूद करत संबंधित अधिकाऱ्यांना त्याला पुन्हा कारागृहात पाठवण्याचे निर्देश दिले. हे प्रकरण २०१० सालातील आहे. दिग्दर्शक म्हणून पहिला चित्रपट ‘अता पता लापता’ निर्मितीसाठी राजपाल यादवने एम/एस मुरली प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेडकडून ५ कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले होते. मात्र, चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर अपयशी ठरल्याने कर्जाची परतफेड वेळेत होऊ शकली नाही आणि त्यातूनच हा वाद न्यायालयात पोहोचला.

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एप्रिल २०१८ मध्ये दंडाधिकारी न्यायालयाने राजपाल यादव आणि त्याची पत्नी राधा यादव यांना चेक बाउंस प्रकरणात दोषी ठरवत सहा महिन्यांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. त्यानंतर २०१९ मध्ये सत्र न्यायालयानेही हा निर्णय कायम ठेवला. या निर्णयाविरोधात यादवने दिल्ली उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले.

जून २०२४ मध्ये उच्च न्यायालयाने त्याच्या शिक्षेला तात्पुरती स्थगिती देत सुमारे ९ कोटी रुपयांची थकबाकी प्रामाणिकपणे फेडण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, न्यायालयाच्या निरीक्षणानुसार यादवने वारंवार दिलेली आश्वासने पूर्ण केली नाहीत. त्यामुळे यावर्षी २ फेब्रुवारी रोजी न्यायालयाने त्याला शरण येण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर त्याला दिल्लीतील तिहार कारागृहात ठेवण्यात आले होते.

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तुरुंगात जाण्यापूर्वी एका मुलाखतीत राजपाल यादवने आपल्या आर्थिक अडचणी व्यक्त करत, “माझ्याकडे पैसे नाहीत. आता दुसरा कोणताही मार्ग दिसत नाही,” अशी भावनिक प्रतिक्रिया दिली होती. या कठीण काळात बॉलिवूडमधील अनेक कलाकार त्याच्या मदतीला पुढे आले. सोनू सूद, अजय देवगण, सलमान खान आणि गुरमीत चौधरी यांच्यासह अनेकांनी आर्थिक मदतीचा हात दिला. काही निर्माते आणि गायकांनी त्याला आगामी प्रकल्पांमध्ये संधी देत आगाऊ मानधनही दिले. त्यानंतर १६ फेब्रुवारी रोजी न्यायालयाने त्याला या प्रकरणात जामीन मंजूर केला होता.

Web Title: Will rajpal yadav have to go to jail once again in the cheque bounce case

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Published On: Jul 10, 2026 | 03:27 PM

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