Raja Shivaji : आठवडाभराचा हंगामा! सिनेमागृहात ‘राजा शिवाजी’ सिनेमाने आणले भगवे वादळ; 50 आकडा केला पार

Raja Shivaji : मराठी चित्रपटसृष्टीत सध्या Raja Shivaji या चित्रपटाची जोरदार चर्चा सुरू असून, सिनेमाने अवघ्या ७ दिवसांत ५७.७ कोटी रुपयांची कमाई केली आहे.

Updated On: May 08, 2026 | 04:41 PM
  • सिनेमा Profit मिळवण्याच्या टप्प्यात प्रवेश करेल
  • 7 दिवसांत सिनेमाने 57.7 कोटींचा टप्पा गाठला आहे
  • ‘राजा शिवाजी’ चित्रपटाने पहिल्या दिवशी जशी Record Break कामगिरी केली
Raja Shivaji : मराठी सिनेमा राजा शिवाजी चित्रपटाने कहर केला आहे. सिनेमाने जवळजवळ 80% ते 85% Investment Return मिळवले आहेत. लवकरच सिनेमा Invest केलेली 75 कोटी रक्कम मिळणार आहे. हा टप्पा गाठला की सिनेमा Profit मिळवण्याच्या टप्प्यात प्रवेश करेल आणि सिनेमा सैराटचा Record तोडू शकणार का? या प्रश्नाचं उत्तर लवकरच मिळेल.

Raja Shivaji सिनेमाचं Box Office कलेक्शन किती?

आतापर्यंत सिनेमाने मोठी कमाई केली आहे. एकूण 7 दिवसांत सिनेमाने 57.7 कोटींचा टप्पा गाठला आहे. प्रत्येक दिवशीचा Box Office कलेक्शन Ratio पाहता निराशाजनक आहे. परंतु, येत्या Weekend मध्ये सिनेमा पाहण्यासाठी पुन्हा गर्दी होईल अशी अपेक्षा तज्ञांना आहे. आता पर्यंतचा डेटा पाहिला तर सिनेमाने तिसऱ्या दिवशी सगळ्यात जास्त कमाई 13.10 कोटी इतकी केली. तर सगळ्यात कमी कमाई, सातव्या दिवशी 4.40 कोटी इतकी आहे. येत्या Weekend ला काय असेल आकडा? किती होईल वाढ? या सगळ्या गोष्टी पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.

Highest Week One Collection For a Marathi Film

मराठी चित्रपटसृष्टीचा राजा ठरणाऱ्या ‘राजा शिवाजी’ चित्रपटाने पहिल्या दिवशी जशी Record Break कामगिरी केली अगदी तशीच कामगिरी पहिल्या आठवड्यात केली. चित्रपट मराठी सिनेसृष्टीतील आठवड्यात सगळ्यात जास्त Collection देणारा मराठी सिनेमा ठरला आहे. सिनेमाच्या दिग्दर्शकाने त्याच्याच चित्रपटाचे वेडचे तसेच नागराज मंजुळे दिग्दर्शित सैराटचे Record Break केले आहे.

चित्रपटाच्या Box Office कलेक्शनचा आराखडा

  • पहिला दिवस : १२.४० कोटी रुपये
  • दुसरा दिवस : ११.५० कोटी रुपये
  • तिसरा दिवस : १३.१० कोटी रुपये
  • चौथा दिवस : ६.२० कोटी रुपये
  • पाचवा दिवस : ५.४० कोटी रुपये
  • सहावा दिवस : ४.७० कोटी रुपये
  • सातवा दिवस : ४.४० कोटी रुपये

एकूण : 57.7 कोटी रुपये

चित्रपटातील ‘फूल पारिजात’ गाणे करण्यात आले प्रदर्शित

अजय अतुल यांच्या संगीताने संगीतमय झालेले Cinematic song ‘फूल पारिजात’ प्रदर्शित करण्यात आले आहे. सई राणीसाहेब आणि छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या नात्यातल्या गोडव्यावर आधारित हे गाणे सिनेचाहत्यांना फार आवडत आहे.

Published On: May 08, 2026 | 04:41 PM

