“माझे वडील पोलिस आहेत “ वडिलांच्या निवृत्तीनिमित्ताने ‘या’ प्रसिद्ध अभिनेत्रीची खास पोस्ट

काय म्हणाली शिवानी सोनार ?
वडिलांच्या निवृत्तीवर शिवानी म्हणाली की, आपण कितीही ठरवलं तरी आपल्या आयुष्यातल्या काही माणसांबद्दल आपल्याला व्यक्त होत येत नाही.
तसंच काहीसं झालंय. “माझे वडील पोलिस आहेत “ कोणालाही माझी ओळख करून देताना हे वाक्य मी कायम बोलायचे. कारण त्यानंतर समोरच्याची आपल्या कडे बघायची नजर, भावना बदलते हे मला माहीत होत. 30 एप्रिलला माझे वडील retire झाले. आजोबा गेले म्हणून त्यांच्या जागेवर त्यांना नोकरी लागली होती. ज्यामुळे त्यांना शिक्षण पूर्ण नाही करता आलं. परिस्थितीमुळे स्वीकारलेली नोकरी गेली 39 वर्ष 6 महिने त्यांनी अगदी प्रामाणिकपणे निभावली.एखादी गोष्ट इतक्या सातत्याने , प्रामाणिक पणे , कष्टाने करणं ही आणि अशी एकनिष्ठता 5 % जरी माझ्यात आली तर धन्य धन्य होईन मी.
गेली इतकी वर्ष त्यांनी पोलिस खात्यात राहून देशाची सेवा केली. पोलिस वर्दी शी आपलं खास नात आहेच. यात वाद नाही.
मला कायमच हे वाटत की माझ्यात आणि माझ्या भावात शिस्त ही आमच्या वडिलांकडून आली आहे.इतर कोणत्याही ओळखी पेक्षा “ही सोनार साहेबांची मुलगी “ ही ओळख कायमच माझ्या सगळ्यात जास्त जवळची आहे.आपल्या कडे अस म्हणतात की मुलाला बापाची चप्पल पायात बसायला लागली की तो मोठा झाला, पण मुलींना बाप तेव्हा समजायला लागतो जेव्हा “त्याग/ sacrifice” म्हणजे काय हे समजायला लागत. वडील,आता काय तुम्ही सेवानिवृत्त झाला आहात आता तुम्हाला हवं तसं आयुष्य जगाअस मी नाही म्हणणार कारण ते तुम्हाला खूप अवघड जाईल हे माहितीये मला. पण ,जसं जमेल तस आयुष्याचा आनंद नक्की घ्या.बाकी मी आहेच. अशी भावनिक पोस्ट शिवानी सोनारने तिच्या वडिलांसाठी केली आहे.
