“माझे वडील पोलिस आहेत “ वडिलांच्या निवृत्तीनिमित्ताने ‘या’ प्रसिद्ध अभिनेत्रीची खास पोस्ट

प्रत्येक लेकीसाठी तिचा बाबा सुपरहिरो असतो. असं म्हणतात की लेकीचा सर्वात पहिला मित्र हा तिचा बापच असतो. असंच काहिसं नातं एक प्रसिद्ध मराठी अभिनेत्री आणि तिच्या वडिलांमध्ये देखील आहे.

Updated On: May 08, 2026 | 02:55 PM
actress shivani sonar

फोटो सौजन्य: शिवानी सोनार इंस्टाग्राम

Shivani Sonar Father Retirement Emotional Post: प्रत्येक लेकीसाठी तिचा बाबा सुपरहिरो असतो. असं म्हणतात की लेकीचा सर्वात पहिला मित्र हा तिचा बापच असतो. असंच काहिसं नातं एक प्रसिद्ध मराठी अभिनेत्री आणि तिच्या वडिलांमध्ये देखील आहे. ही अभिनेत्री म्हणजे झी मराठी वाहिनीवर सध्या सुरु असलेल्या तारिणी मालिकेती तारिणी म्हणजेच शिवानी सोनार.शिवानीने आतापर्यंत विविध भुमिकांमधून प्रेक्षकांची मनं जिंकली. नुकतंच शिवानीने तिच्या वडिलांबरोबरचे फोटो सोशल मीडियावर शेअर केले आहेत. याचं कारण म्हणजे शिवानीचे बाबा नुकतेच सेवानिवृत्त झाले आणि त्यानिमित्ताने सोनार साहेबांच्या लेकीने वडिलांसाठी खास पोस्ट लिहिली आहे.

काय म्हणाली शिवानी सोनार ?

 

वडिलांच्या निवृत्तीवर शिवानी म्हणाली की, आपण कितीही ठरवलं तरी आपल्या आयुष्यातल्या काही माणसांबद्दल आपल्याला व्यक्त होत येत नाही.
तसंच काहीसं झालंय. “माझे वडील पोलिस आहेत “ कोणालाही माझी ओळख करून देताना हे वाक्य मी कायम बोलायचे. कारण त्यानंतर समोरच्याची आपल्या कडे बघायची नजर, भावना बदलते हे मला माहीत होत. 30 एप्रिलला माझे वडील retire झाले. आजोबा गेले म्हणून त्यांच्या जागेवर त्यांना नोकरी लागली होती. ज्यामुळे त्यांना शिक्षण पूर्ण नाही करता आलं. परिस्थितीमुळे स्वीकारलेली नोकरी गेली 39 वर्ष 6 महिने त्यांनी अगदी प्रामाणिकपणे निभावली.एखादी गोष्ट इतक्या सातत्याने , प्रामाणिक पणे , कष्टाने करणं ही आणि अशी एकनिष्ठता 5 % जरी माझ्यात आली तर धन्य धन्य होईन मी.

 

गेली इतकी वर्ष त्यांनी पोलिस खात्यात राहून देशाची सेवा केली. पोलिस वर्दी शी आपलं खास नात आहेच. यात वाद नाही.
मला कायमच हे वाटत की माझ्यात आणि माझ्या भावात शिस्त ही आमच्या वडिलांकडून आली आहे.इतर कोणत्याही ओळखी पेक्षा “ही सोनार साहेबांची मुलगी “ ही ओळख कायमच माझ्या सगळ्यात जास्त जवळची आहे.आपल्या कडे अस म्हणतात की मुलाला बापाची चप्पल पायात बसायला लागली की तो मोठा झाला, पण मुलींना बाप तेव्हा समजायला लागतो जेव्हा “त्याग/ sacrifice” म्हणजे काय हे समजायला लागत. वडील,आता काय तुम्ही सेवानिवृत्त झाला आहात आता तुम्हाला हवं तसं आयुष्य जगाअस मी नाही म्हणणार कारण ते तुम्हाला खूप अवघड जाईल हे माहितीये मला. पण ,जसं जमेल तस आयुष्याचा आनंद नक्की घ्या.बाकी मी आहेच. अशी भावनिक पोस्ट शिवानी सोनारने तिच्या वडिलांसाठी केली आहे.

Published On: May 08, 2026 | 01:38 PM

