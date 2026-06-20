‘सावित्रीबाई जोतीराव फुले’ मालिकेचा नवा डिजीटल प्रवास! ‘मराठी वारसा’ यूट्यूब वाहिनीवर पहिला भाग प्रसारित

अल्पावधीत प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरलेली ‘सावित्रीबाई जोतीराव फुले’ ही मालिका आता डिजिटल माध्यमातून नव्या रूपात प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. २० जूनपासून ही मालिका ‘मराठी वारसा’ या लोकप्रिय यूट्यूब चॅनेलवर उपलब्ध होणार असून, मराठी दूरचित्रवाणीच्या इतिहासात अशा प्रकारे डिजिटल पुनरागमन करणाऱ्या मालिकांपैकी ही एक महत्त्वाची मालिका ठरणार आहे.
या निमित्ताने आयोजित पत्रकार परिषदेत डॉ. अमोल कोल्हे यांनी सांगितले की, फुले दांपत्यांचा समाजपरिवर्तनाचा लढा, शिक्षणाचा प्रसार आणि समतेचा संदेश नव्या पिढीपर्यंत अधिक प्रभावीपणे पोहोचवण्यासाठी हा उपक्रम राबविण्यात आला आहे. त्यांच्या मते, ही मालिका केवळ मनोरंजनापुरती मर्यादित नसून सामाजिक जाणीवा जागृत करणारी प्रेरणादायी कलाकृती आहे.
डॉ. कोल्हे यांनी पुढे सांगितले की, या डिजिटल प्रवासामुळे निर्मात्यांसाठी नव्या शक्यता निर्माण होतील. यूट्यूबनंतर टप्प्याटप्प्याने इतर डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरही मालिकेचा विस्तार करण्याची योजना आहे. तसेच भविष्यात ही मालिका हिंदी, तामिळ, तेलगू, इंग्रजी आणि बंगाली अशा विविध भाषांमध्ये डब करून देशभरातील प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवण्याचाही मानस व्यक्त करण्यात आला.
यासोबतच ‘मराठी वारसा’च्या यूट्यूब प्लॅटफॉर्मवर ऑडिशन टॅब सुरू करण्यात आल्याची माहिती देत डॉ. कोल्हे यांनी नवोदित आणि गुणवंत कलाकारांना थेट संधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न असल्याचे सांगितले. यामुळे कलाकार आणि निर्माते यांच्यातील अंतर कमी होण्यास मदत होईल, असेही त्यांनी नमूद केले.
मराठी मनोरंजन क्षेत्रात आशयप्रधान आणि लोकाभिमुख कंटेंटला चालना देण्याच्या उद्देशाने हा उपक्रम सुरू करण्यात आला असून, भविष्यात अशा अनेक सर्जनशील प्रयोगांना तो प्रेरणा देईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. त्यांच्या शब्दांत, ‘सावित्रीबाई जोतीराव फुले’ ही मालिका आता केवळ आमची राहिलेली नाही, तर ती संपूर्ण महाराष्ट्राची मालिका बनली आहे.