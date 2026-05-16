NCP मध्ये नवे सत्तासमीकरण! फक्त राज्यसभा सदस्य की पक्षातील नवी ताकद? NCP मध्ये पार्थ-जय पवारांवर चर्चांना उधाण

सुनेत्रा पवार यांनी दोन्ही मुलांना एकाच वेळी संघटनेत घेतल्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात खळबळ उडाली आहे. काही नेते याला नव्या पिढीचे एकत्रीकरण म्हणत आहेत, तर ६० वर्षांवरील नेते आपल्या भविष्याबद्दल चिंतित आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये सुनील तटकरे आणि प्रफुल्ल पटेल यांच्याकडे दुर्लक्ष होण्याची ही दुसरी वेळ आहे. १० मार्च रोजी, जेव्हा सुनेत्रा पवार यांनी पक्षाध्यक्ष म्हणून त्यांच्या निवडीबाबत निवडणूक आयोगाला पत्र लिहिले, तेव्हा त्यांनी या दोन नेत्यांच्या पदांचा उल्लेख केला नव्हता. त्यांनी १४ पदाधिकाऱ्यांची यादी पाठवली, ज्यात केवळ स्वतःच्या (पक्षाध्यक्ष) आणि शिवाजीराव गर्जे यांच्या (खजिनदार) पदाचा उल्लेख होता. त्या पत्रात पटेल, तटकरे आणि अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्यासह इतर पदाधिकाऱ्यांची पदे वगळण्यात आली होती. आता, जेव्हा त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसची कार्यकारिणी यादी पाठवली, तेव्हा पहिल्या यादीतून सुनील तटकरे आणि प्रफुल्ल पटेल यांची नावे गायब होती.
जेव्हा हा वाद वाढला, तेव्हा सुनेत्रा पवार यांनी सांगितले की निवडणूक आयोगाला सादर केलेल्या यादीत काही तांत्रिक चुका होत्या आणि या चुका लवकरच दुरुस्त केल्या जातील असे स्पष्ट केले. यादीमध्ये सुनेत्रा पवार यांची राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्थ पवार यांची महासचिव आणि जय पवार यांची राष्ट्रीय सचिव म्हणून नावे होती. मात्र, कार्यकारी अध्यक्ष म्हणून कार्यरत असलेल्या प्रफुल्ल पटेल यांचा उल्लेख केवळ राज्यसभा नेते म्हणून करण्यात आला होता. त्याचप्रमाणे, सध्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष असलेले सुनील तटकरे यांचा उल्लेख केवळ लोकसभा नेते म्हणून करण्यात आला होता. त्यांच्या संघटनात्मक पदांचा उल्लेख वगळल्यामुळे वाद निर्माण झाला.
या वादानंतर, येत्या काही दिवसांत परिस्थिती अधिक स्पष्ट होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, सुनेत्रा आणि त्यांचे पुत्र पार्थ व जय यांनी सुनील तटकरे यांच्याशी संपर्क साधून बैठकीची विनंती केली आहे. सूत्रांनुसार, या प्रकरणी स्पष्टीकरण देण्यासाठी येत्या काही दिवसांत बैठक होण्याची शक्यता आहे. अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस हा महाराष्ट्रातील महायुतीचा आणि केंद्रातील एनडीएचा एक घटक पक्ष आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचा केंद्र सरकारमध्ये एकही मंत्री नाही. पावसाळी अधिवेशनापूर्वी केंद्रीय मंत्रिमंडळात फेरबदल होण्याची शक्यता पाहता, राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून कोणाला मंत्रीपद मिळते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. एकतर पार्थ पवार मंत्री होतील किंवा सुनील तटकरे किंवा प्रफुल्ल पटेल शपथ घेतील.
