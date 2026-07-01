‘तुला पाहता’ ट्रेलर रिलीज! मयुरा प्रधान यांच्या चित्रपटात उलगडणार दोन पिढ्यांतील प्रेमाची अनोखी कहाणी

प्रेम, नातेसंबंध आणि भावनांचा अनोखा प्रवास उलगडणारा ‘तुला पाहता’ या मराठी चित्रपटाचा ट्रेलर नुकताच सुप्रसिद्ध अभिनेते मुश्ताफ खान यांच्या हस्ते मुंबईत दिमाखदार सोहळ्यात लाँच करण्यात आला. या कार्यक्रमाला सिनेपोलिसचे हेड ऑफ डिपार्टमेंट (प्रोग्रामिंग अँड डिस्ट्रिब्युशन) मयांक श्रॉफ, अभिनेते सुशांत शेलार आणि चित्रपटाची संपूर्ण टीम उपस्थित होती. विशेष म्हणजे, हा चित्रपट १० जुलैपासून मराठी आणि हिंदी भाषांमध्ये जगभर प्रदर्शित होणार आहे.
ब्रेव्ह व्हील प्रॉडक्शन्सच्या बॅनरखाली मयुरा प्रधान यांनी या चित्रपटाची निर्मिती केली असून, लेखन आणि दिग्दर्शनाची धुराही त्यांनीच सांभाळली आहे. पहिल्याच चित्रपटात निर्माती, लेखिका आणि दिग्दर्शिका अशा तिहेरी जबाबदारी यशस्वीपणे पेलत त्यांनी एक वेगळा विषय मोठ्या पडद्यावर आणला आहे.
दोन काळ, दोन प्रेमकथा आणि भावनांचा अनोखा संगम
आजवर अनेक प्रेमकथांवर आधारित चित्रपट आले असले, तरी ‘तुला पाहता’ या चित्रपटात १९७१ आणि २०२६ या दोन वेगवेगळ्या काळातील दोन प्रेमकथा एकत्र गुंफण्यात आल्या आहेत. ऐन तारुण्यात प्रेमात आकंठ बुडालेला नायक अचानक नायिकेच्या आयुष्यातून निघून जातो. अनेक वर्षांनी तो निवृत्त लष्करी अधिकारी म्हणून परततो आणि त्याच्या पुनरागमनामुळे तिच्या आयुष्यात निर्माण होणारी भावनिक खळबळ चित्रपटातून अनुभवायला मिळणार आहे.
यासोबतच आजच्या काळातील एका तरुण जोडप्याची प्रेमकहाणीही चित्रपटात समांतरपणे उलगडते. प्रेम, नातेसंबंध, एकत्र कुटुंब व्यवस्था आणि आयुष्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन अशा अनेक भावनिक पैलूंना स्पर्श करणारी कथा प्रेक्षकांना अनुभवायला मिळणार आहे.
दर्जेदार कलाकारांची फौज
चित्रपटात ज्येष्ठ अभिनेते सतीश पुळेकर, ज्येष्ठ अभिनेत्री इला भाटे, तसेच नचिकेत लेले, मानसी पाटील, निशिगंधा वाड, आनंद काळे, दीपाली विचारे, पल्लवी अजय, स्वप्नील परजाणे आणि आकाश शिंदे यांसारख्या कलाकारांच्या भूमिका आहेत. नव्या आणि जुन्या पिढीतील कलाकारांचा उत्कृष्ट अभिनय हा चित्रपटाचा आणखी एक विशेष आकर्षण ठरणार आहे.
चित्रपटाचे छायांकन पुष्कर झोटिंग, ध्वनिआरेखन रोहित प्रधान, संगीत दिग्दर्शन रोहन प्रधान आणि रोहन गोखले, तर नृत्यदिग्दर्शन दीपाली विचारे यांनी केले आहे.
‘टायटल आणि ट्रेलर मनाला भिडणारा’ – मुश्ताफ खान
ट्रेलर लाँच सोहळ्यात बोलताना अभिनेते मुश्ताफ खान म्हणाले, “‘तुला पाहता’ हे चित्रपटाचे शीर्षकच खूप सुंदर आहे. चित्रपटाचा ट्रेलर मनाला भिडणारा आणि भावनिक आहे. या चित्रपटाला माझ्याकडून मनःपूर्वक शुभेच्छा.”
Gaurav Khanna Divorce : गौरव खन्नाने जिंकली मनं! ‘ती माझी पत्नी आहे…’, पत्नीच्या खुलाशानंतर अभिनेत्याची पहिली प्रतिक्रिया
टीझर आणि गाण्यांना उत्स्फूर्त प्रतिसाद
चित्रपटाचा टीझर आणि गाणी सोशल मीडियावर आधीच प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरली आहेत. आता ट्रेलर प्रदर्शित झाल्यानंतर चित्रपटाविषयीची उत्सुकता आणखी वाढली आहे. त्यामुळे १० जुलैपासून प्रेप्रेम, नातेसंबंध आणि भावनांचा अनोखा प्रवास उलगडणारा ‘तुला पाहता’ या मराठी चित्रपटाचा ट्रेलर नुकताच सुप्रसिद्ध अभिनेते मुश्ताफ खान यांच्या हस्ते मुंबईत दिमाखदार सोहळ्यात लाँच करण्यात आला. या कार्यक्रमाला सिनेपोलिसचे हेड ऑफ डिपार्टमेंट (प्रोग्रामिंग अँड डिस्ट्रिब्युशन) मयांक श्रॉफ, अभिनेते सुशांत शेलार आणि चित्रपटाची संपूर्ण टीम उपस्थित होती. विशेष म्हणजे, हा चित्रपट १० जुलैपासून मराठी आणि हिंदी भाषांमध्ये जगभर प्रदर्शित होणार आहे.
Lock Upp 2: Bisexual आहे Akanksha Chamola? गौरव खन्नाच्या पत्नीचं ‘सीक्रेट’ नेमकं कोणी उघड केलं?