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Om Bhutkar : ओम भुतकरची पत्नी आहे तरी कोण? अभिनेत्याने ठेवलं गपचूप, ‘या’ प्रसिद्ध अभिनेत्रीने सांगितली ओळख

Updated On: Jul 10, 2026 | 06:31 PM IST
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सारांश

मराठी अभिनेता ओम भुतकर याने अत्यंत साध्या आणि खासगी सोहळ्यात प्रेरणा सेठिया हिच्यासोबत विवाह केला आहे. मेहंदी, हळद किंवा संगीत समारंभाशिवाय झालेल्या या लग्नाची माहिती मित्रांनी सोशल मीडियावर फोटो शेअर केल्यानंतर चाहत्यांना समजली.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार
  • ओमच्या चाहत्यांना माहिती पडले की आता ओम विवाहबंधनात अडकला आहे.
  • ओम भुतकरच्या चाहत्यांना तसेच संपूर्ण मराठी सिनेप्रेक्षकांना एक प्रश्न लागून आहे.
  • ओम भुतकरच्या लग्नसोहळ्यादरम्यान त्याची पत्नी प्रेरणाने गुजराती पारंपरिक पोशाख परिधान केला होता.
सुप्रसिद्ध अभिनेता ओम भुतकर लग्न बंधनात अडकला. ना मेहंदी, ना संगीत, ना हळदी! पठ्ठया सरळ मांडवातच उभा दिसला. चाहत्यांना आधी वाटले की ओमच्या जवळच्या मित्राने एखाद्या चित्रिकीकरणाची झलक सोशल मीडियावर पोस्ट केली असावी. नंतर बातमी वाऱ्यासारखी फैलली आणि नक्की झाले की मराठमोळा सुपरस्टार ओम भुतकर आता सात जन्मांच्या गाठीत अडकला आहे. ओम भुतकरने अगदी या कानाचं त्या कानाला लागू न देता, छिप्या पद्धतीने लग्न उरकलं आहे. या लग्न समारंभात ओमच्या जवळची मित्र मंडळी उपस्थित होती. या मित्रमंडळींच्या माध्यमातूनच ओमच्या चाहत्यांना माहिती पडले की आता ओम विवाहबंधनात अडकला आहे.

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पण ओम भुतकरच्या चाहत्यांना तसेच संपूर्ण मराठी सिनेप्रेक्षकांना एक प्रश्न लागून आहे. ते म्हणजे “ओम भुतकरची पत्नी आहे तरी कोण?” तर या प्रश्नाचे उत्तर, सुप्रसिद्ध मराठी अभिनेत्री पर्णा पेठेने दिले आहे. अभिनेत्रीने तिच्या सोशल मीडिया हँडलवर ओम भुतकरच्या लग्नाची स्टोरी शेअर केली. त्यामध्ये ओम भुतकरच्या पत्नीचे नाव प्रेरणा असे होते.

कोण आहे ओम भुतकरची पत्नी?

मराठमोळा अभिनेता ओम भुतकरच्या पत्नीचे नाव प्रेरणा सेठिया आहे. प्रेरणा मूळची गुजरातची आहे. प्रेरणा वन्यजीव प्राण्यांच्या संवर्धनासाठी झटणारी संवर्धक आहे. ती फ्रीलान्स ग्लोबल या संस्थेशी जोडलेली आहे. पर्यावरण क्षेत्रात ती कार्यरत आहे. ओम भुतकरच्या लग्नसोहळ्यादरम्यान त्याची पत्नी प्रेरणाने गुजराती पारंपरिक पोशाख परिधान केला होता.

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‘या’ सिनेमांमध्ये झळकला मराठमोळा अभिनेता ओम भुतकर?

ओम भुतकर ‘मुळशी पॅटर्न’ या सिनेमापासून नावारूपास आला. या सिनेमात त्याने केलेला अभिनय त्याच्या कारकिर्दीत नवी दिशा देणारा ठरला. त्याचबरोबर, अभिनेता नुकताच ‘तुंबाडची मंजुळा’ या सिनेमात मुख्य भूमिकेत झळकला. सिनेमात त्याने केलेले काम पाहून त्याच्या चाहत्यांनी त्याचे भरभरून कौतुक केले.

Web Title: Who is the wife of actor om bhutkar

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Published On: Jul 10, 2026 | 06:31 PM

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