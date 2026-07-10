Om Bhutkar : ओम भुतकरची पत्नी आहे तरी कोण? अभिनेत्याने ठेवलं गपचूप, ‘या’ प्रसिद्ध अभिनेत्रीने सांगितली ओळख

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पण ओम भुतकरच्या चाहत्यांना तसेच संपूर्ण मराठी सिनेप्रेक्षकांना एक प्रश्न लागून आहे. ते म्हणजे “ओम भुतकरची पत्नी आहे तरी कोण?” तर या प्रश्नाचे उत्तर, सुप्रसिद्ध मराठी अभिनेत्री पर्णा पेठेने दिले आहे. अभिनेत्रीने तिच्या सोशल मीडिया हँडलवर ओम भुतकरच्या लग्नाची स्टोरी शेअर केली. त्यामध्ये ओम भुतकरच्या पत्नीचे नाव प्रेरणा असे होते.
कोण आहे ओम भुतकरची पत्नी?
मराठमोळा अभिनेता ओम भुतकरच्या पत्नीचे नाव प्रेरणा सेठिया आहे. प्रेरणा मूळची गुजरातची आहे. प्रेरणा वन्यजीव प्राण्यांच्या संवर्धनासाठी झटणारी संवर्धक आहे. ती फ्रीलान्स ग्लोबल या संस्थेशी जोडलेली आहे. पर्यावरण क्षेत्रात ती कार्यरत आहे. ओम भुतकरच्या लग्नसोहळ्यादरम्यान त्याची पत्नी प्रेरणाने गुजराती पारंपरिक पोशाख परिधान केला होता.
‘या’ सिनेमांमध्ये झळकला मराठमोळा अभिनेता ओम भुतकर?
ओम भुतकर ‘मुळशी पॅटर्न’ या सिनेमापासून नावारूपास आला. या सिनेमात त्याने केलेला अभिनय त्याच्या कारकिर्दीत नवी दिशा देणारा ठरला. त्याचबरोबर, अभिनेता नुकताच ‘तुंबाडची मंजुळा’ या सिनेमात मुख्य भूमिकेत झळकला. सिनेमात त्याने केलेले काम पाहून त्याच्या चाहत्यांनी त्याचे भरभरून कौतुक केले.