Om Bhutkar Wedding : ओम भुतकर चढला बोहल्यावर? गुपचूप उरकला लग्नसोहळा; सोशल मीडियावर फोटो व्हायरल

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ओम भुतकरचा जवळचा मित्र अभय महाजनने त्याच्या सोशल मीडिया हँडलवर इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट केली आहे. या पोस्टमध्ये ओम भुतकर नवरदेवाच्या वेषामध्ये आहे. त्याच्या चेहऱ्यावर असलेला आनंद हेच स्पष्ट करत आहे की लग्न त्याचेच लागत आहे. परंतु, पोस्टमध्ये अभयने ओमला फक्त टॅग केले आहे, त्याचे लग्न झालंय म्हणून त्याला अभिनंदन केले नाही, त्यामुळे चाहत्यांच्या मनात ‘कुछ तो गडबड है!’ असा विचार नक्कीच आला असेल. पण खरं काय आणि खोटं काय? हे आता ओम भुतकर आणि त्याच्या जवळच्या लोकांनाच माहिती.
काही महिन्यांअगोदर अभिनेत्री प्रियदर्शिनी इंदुलकरचेही असेच लग्नाच्या वेशातील फोटोज चर्चेत आले होते. नंतर ते कळाले की ते फोटोज तिच्या आगामी सिनेमाची चाहूल होती. त्यामुळे ओम भुतकरच्या लग्नाचे फोटोज आणि त्यामागचे सत्य! अद्याप स्पष्ट नाही.
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तुंबाडची मंजुळा!
ओम भुतकर नुकताच तुंबाडची मंजुळा सिनेमात झळकला होता. सिनेमाने बॉक्स ऑफिसवर उत्तम प्रदर्शन केले. प्रेक्षकांकडून सिनेमाला उत्तम प्रतिसाद मिळाला. अशामध्ये प्रवीण तरडे यांनी मुळशी पॅटर्न 2 करणार असल्याचे एका मुलाखतीत स्पष्ट केले होते. त्यामुळे पुन्हा एकदा ओम भुतकर मुळशी पॅटर्नच्या सिक्वेलचा भाग होणार का? ओम भुतकरला मुळशी पॅटर्न 2 मध्ये पाहायला मिळणार का? असा प्रश्न ओम भुतकरच्या चाहत्यांना पडला आहे.