Adinath Urmila Divorce: ‘जोडीदार म्हणून प्रवास इथेच संपत….’, आदिनाथ -उर्मिलाने वेगळं होण्याचा घेतला निर्णय, मुलीसाठी भावूक पोस्ट

मराठी चित्रपटसृष्टीतील लोकप्रिय जोड्यांपैकी एक म्हणजे उर्मिला आणि आदिनाथ कोठारे. यांच्या चाहत्यांसाठी एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. आदिनाथ कोठारे आणि अभिनेत्री उर्मिला कोठारे यांनी अखेर वेगळं होण्याचा निर्णय घेतला आहे. दोघांनीही सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत आपल्या नात्याबद्दल माहिती दिली आहे. त्यांच्या या निर्णयाने चाहत्यांना मोठा धक्का बसला आहे.
आदिनाथ आणि उर्मिला यांनी अनेक वर्षांच्या संसारानंतर परस्पर संमतीने वेगळं होण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, मुलगी जिजासाठी दोघेही कायम एकत्र पालक म्हणून जबाबदारी पार पाडणार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.
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आदिनाथ कोठारे पोस्ट
आदिनाथ कोठारेने सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत उर्मिला कानेटकर यांच्यासोबत वेगळं होण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती दिली आहे. त्याने लिहिलं की, दोघांनीही एकमेकांच्या संमतीने आणि सामंजस्याने पती-पत्नी म्हणून वेगळं होण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पोस्टमध्ये आदिनाथ याने सांगितलं की, “जिजा आमच्यासाठी सर्वस्व आहे. तिच्यावर आमचं प्रेम, सुरक्षितता आणि मार्गदर्शन कायम राहील. तिच्यासाठी आम्ही दोघेही पालक म्हणून एकत्र जबाबदारी पार पाडत राहू.”
तसेच त्याने उर्मिलासोबतच्या नात्याबद्दल आदर व्यक्त करत, “आमच्या मनात एकमेकांबद्दल आणि एकत्र घालवलेल्या वर्षांबद्दल नेहमीच आदर राहील,” असं म्हटलं आहे.
गेल्या काही वर्षांत माध्यमं आणि चाहत्यांकडून मिळालेल्या प्रेमाबद्दल आभार मानत त्याने चाहत्यांना त्याच्या खासगी आयुष्याचा आदर करण्याचं आवाहन केलं आहे. मुलगी जिजाच्या चांगल्या भविष्यासाठी दोघेही प्रेम आणि समजूतदारपणाने पुढे जात राहतील, असं त्याने पोस्टमध्ये नमूद केलं आहे.
उर्मिला आणि आदिनाथ यांचा 2011 ला विवाहसोहळा पार पडला
उर्मिला आणि आदिनाथ यांची ओळख मैत्रीतून झाली. कालांतराने या मैत्रीचे रूपांतर प्रेमात झाले आणि दोघांनी विवाहबंधनात अडकण्याचा निर्णय घेतला. २०११ मध्ये त्यांनी लग्न करत नव्या आयुष्याची सुरुवात केली. लग्नानंतर उर्मिला कोठारे कुटुंबाची सून झाली.
२०१७ मध्ये या दाम्पत्याच्या आयुष्यात आनंदाची भर पडली. उर्मिलाने एका गोंडस मुलीला जन्म दिला. त्यांच्या मुलीचे नाव जिजा असून, दोघेही अनेकदा मुलीसोबतचे खास क्षण सोशल मीडियावर चाहत्यांसोबत शेअर करताना दिसले.
मात्र, मुलीच्या जन्मानंतर काही वर्षांनी उर्मिला आणि आदिनाथ यांच्या नात्यात दुरावा आल्याच्या चर्चा सुरू झाल्या. त्यांच्या वैवाहिक आयुष्यात काही मतभेद निर्माण झाल्याची चर्चा मनोरंजन वर्तुळात रंगू लागली. त्यामुळे दोघांच्या घटस्फोटाच्या चर्चांनीही जोर धरला होता, आज अखेर आदिनाथ कोठारेने सोशल मीडियावर पोस्ट करत घटस्फोटाची घोषणा केली. यामुळे या दोघांच्याही चाहत्यांना मोठा धक्का बसला आहे.