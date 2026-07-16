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Ketan Agarwal Murder Case : सिया गोयलच्या कृत्याची झळ कुटुंबाला? केतन अग्रवाल प्रकरणात व्यवसायावर कारवाईची टांगती तलवार

Updated On: Jul 16, 2026 | 01:08 PM IST
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सारांश

Ketan Agarwal Murder Case : केतन अग्रवाल हत्याकांडातील आरोपी सिया गोयलच्या प्रकरणात आता तिच्या कुटुंबीयांच्या व्यवसायावरही कारवाईची टांगती तलवार आली आहे. संबंधित व्यावसायिक आस्थापना बंद करण्याची नोटीस बजावण्यात आल्याची माहिती समोर आली असून, या प्रकरणामुळे कायदेशीर आणि प्रशासकीय पातळीवर नव्या घडामोडींना वेग आला आहे.

सिया गोयलच्या कृत्याची झळ कुटुंबाला? केतन अग्रवाल प्रकरणात व्यवसायावर कारवाईची टांगती तलवार

सिया गोयलच्या कृत्याची झळ कुटुंबाला? केतन अग्रवाल प्रकरणात व्यवसायावर कारवाईची टांगती तलवार

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विस्तार
  • केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणात नवे वळण
  • सिया गोयलच्या प्रकरणानंतर कुटुंबावर कारवाई?
  • व्यवसाय बंद करण्याची नोटीस
Ketan Agarwal Murder Case News Marathi : पुण्यातील रिअल इस्टेट व्यावसायिक केतन अग्रवाल यांच्या हत्येतील आरोपी सिया गोयलच्या कुटुंबीयांच्या मालकीच्या एका मसाल्याच्या आणि सुकामेव्याच्या दुकानाला महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) कथित नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल नोटीस बजावली आहे. नियामकाने दुकानाला तात्काळ कामकाज थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत.

मिळालेल्या माहितीनुसार, हे दुकान सध्या तुरुंगात असलेल्या सिया गोयल (२०) हिच्या कुटुंबीयांच्या मालकीच्या ‘मेसर्स बी. जी. गोयल अँड कंपनी’द्वारे चालवले जाते. हे दुकान पुणे शहराच्या मध्यवर्ती भागातील मार्केट यार्ड परिसरात आहे. लेबलिंग नियमांचे कथित उल्लंघन आणि भेसळीच्या संशयामुळे एफडीएने ही महत्त्वपूर्ण कारवाई केली आहे.

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दुकानाला कामकाज थांबवण्याचे आदेश

अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, दुकानाच्या परिसराची पाहणी केल्यानंतर, एफडीएच्या पथकाने पुढील सूचना मिळेपर्यंत दुकानाला आपले व्यवसाय कामकाज पूर्णपणे थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत. एफडीएच्या म्हणण्यानुसार, त्यांच्या अधिकाऱ्यांनी दुकानाची पाहणी केली आणि ‘संत’ व ‘साधू’ ब्रँडच्या हळद पावडर, तीळ आणि सोयाबीन वड्यांसह खाद्यपदार्थांचे चार नमुने गोळा केले. नियामकाने सांगितले की, चुकीची किंवा अपूर्ण माहिती (लेबलिंग नियमांचे उल्लंघन) आणि या उत्पादनांमध्ये संभाव्य भेसळीच्या संशयावरून तपासणीदरम्यान ₹८.१४ लाख किमतीचा एकूण ४,१७२ किलोग्रॅम माल जप्त करण्यात आला.

एफडीएकडून माल जप्त

मार्केटयार्ड परिसरातील बी. जी. गोयल अँड कंपनी येथे तपासणीदरम्यान, अधिकाऱ्यांनी हळद पावडर, तीळ आणि सोयाबीनच्या तुकड्यांचे नमुने जप्त केले. एफडीएच्या तपासणीत लेबलिंगमधील त्रुटी आणि संशयास्पद भेसळ आढळून आली, परिणामी अंदाजे ₹८ लाख किमतीचा ४,००० किलोग्रॅम अन्नसाठा जप्त करण्यात आला. जप्त केलेले नमुने पुढील तपासणीसाठी प्रयोगशाळेत पाठवले जातील. याव्यतिरिक्त, आवश्यक वैधानिक तरतुदींचे पालन न केल्यामुळे आणि परवान्यात आवश्यक सुधारणा करण्यात अयशस्वी ठरल्यामुळे, एफडीएने संबंधित आस्थापनेला पुढील सूचना मिळेपर्यंत कामकाज थांबवण्याची नोटीस बजावली आहे.

अन्न सुरक्षा नियामक प्राधिकरणाने काय म्हटले?

अन्न सुरक्षा नियामक प्राधिकरणाने (FDA) म्हटले आहे की, अन्न सुरक्षा आणि मानके (FSS) कायद्यांतर्गत काही अनिवार्य नियमांचे उल्लंघन करत असल्याचे आढळल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे. FDA ने असेही म्हटले आहे की, संबंधित आस्थापना आपल्या परवान्याच्या तपशिलात आवश्यक दुरुस्त्या करण्यात अयशस्वी ठरली आहे.

पीटीआयच्या वृत्तानुसार, एका अधिकाऱ्याने सांगितले, “या उल्लंघनांच्या पार्श्वभूमीवर, संबंधित आस्थापनेला पुढील आदेशापर्यंत आपले व्यवसाय कामकाज थांबवण्याचे निर्देश देणारी नोटीस बजावण्यात आली आहे.” सिया गोयल आणि तिचा प्रियकर चेतन चौधरी (२२) यांच्यावर १८ जून रोजी पुणे जिल्ह्यातील लोहगड किल्ल्यावर डोंगर चढत असताना सियाचा होणारा पती केतन अग्रवाल (२५) याला दरीत ढकलल्याचा आरोप आहे, ज्यामुळे त्याचा मृत्यू झाला.

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Web Title: Ketan agarwal murder case siya goyal family business closure notice

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Published On: Jul 16, 2026 | 01:08 PM

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