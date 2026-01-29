Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Marathi Serial : ऐश्वर्याच्या खूनाच्या आरोपात माया जानकीला अडकवणार ? घरोघरी मातीच्या चुली मालिकेत नवा ट्विस्ट

"घरोघरी मातीच्या चुली" मालिकेतील नवा ट्विस्ट समोर आला आहे. गेले कित्येक दिवस मास्क मॅन बनून माया रणदिवे कुटुंबाच्या जीवावर उठली आहे. मालिकेत याबाबत मोठा ट्विस्ट होणार आहे.

Jan 29, 2026 | 03:11 PM
Marathi Serial : ऐश्वर्याच्या खूनाच्या आरोपात माया जानकीला अडकवणार ? घरोघरी मातीच्या चुली मालिकेत नवा ट्विस्ट
  • ऐश्वर्याच्या खूनाच्या आरोपात माया जानकीला अडकवणार ?
  • घरोघरी मातीच्या चुली मालिकेत नवा ट्विस्ट
“घरोघरी मातीच्या चुली” मालिकेतील नवा ट्विस्ट समोर आला आहे.गेले कित्येक दिवस मास्क मॅन बनून माया रणदिवे कुटुंबाच्या जीवावर उठली आहे.ऐश्वर्याच्या मदतीने रणदिवे कुटुंबाला  नेस्तनाबूत करण्यासाठी माया दिवसेंदिवस खालच्या पातळीला उतरत आहे. जानकी जेव्हा जेव्हा मास्क मॅन माया असल्याचा संशय आला तेव्हा तेव्हा मायाने स्वत:चा बचाव केला. हा मास्कमॅन नक्की आहे तरी कोण हे कळण्यासाठी अवंतिका, जानकी आणि सुमित्रा यांनी प्लॅन रचला होता.

ऐश्वर्या नक्की कोणाशी बोलते कोणाला भेटते याचा शोध घेण्यासाठी सुमित्रा ऐश्वर्यावर नजर ठेवण्यासाठी तिच्या घरी राहायला जाते. मात्र ऐश्वर्या सुमित्राचे खूप हाल करते. सगळ सहन करणाऱ्या सुमित्राचा रागाचा पारा चढतो आणि ती ऐश्वर्याला धमकी देते.

मालिकेत आता नवा ट्विस्ट येणार आहे. याबाबतचा प्रोमो सोशल मीडियावर शेअर करण्यात आला आहे. या प्रोमोमध्ये पाहायला मिळतंय की, एका अडगळीच्या ठिकाणी जानकी, ऐश्वर्या आणि माया तिघी असतात. तेव्हा ऐश्वर्य़ा जानकीला म्हणते, मागे हो नाहीतर माया ऐवजी तुलाच गोळ्या घालेल. ऐश्वर्याच्या हातात पिस्तुल असतं आणि ती मायाला जीवे मारण्याची धमकी देत असते. तेव्हा झटापटीत ऐश्वर्याच्या हातातलं पिस्तुल खाली पडतं आणि जानकी हातात पिस्तुल घेते.

गुरु-शिष्य नव्हे, क्रांतीची जोडी; लहुजी वस्तादांची ‘मी सावित्रीबाई जोतीराव फुले’ मालिकेत एन्ट्री

 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Star Pravah (@star_pravah)

या झटापटीत गोळी ऐश्वर्याला लागते आणि ती जागीच बेशुद्ध पडते. माया जानकीला तिथून बाहेर जायला सांगते. जानकी त्या ठिकाणाहून बाहेर पडते. तेव्हा माया ऐश्वर्याला म्हणते की, याला म्हणतात एका दगडात दोन पक्षी मारणं. तू गेलीस आणि तिकडे ती जानकी देखील तुरुंगात जाणार. जानकी पळून जाण्याच्या प्रयत्नात असताना तिला पोलीस अडवतात. हा भाग 31 जानेवारी आणि 1 फेब्रुवारी रात्री 10:30 वाजता प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे.

घरोघरी मातीच्या चुली मालिकेत नवनवीन ट्विस्ट पाहायला मिळत आहे. जानकीला ऐश्वर्याच्या खुनाच्य़ा प्रकरणात अडकवण्यात मायाला यश मिळेल का? जानकीसमोर आता कोणतं नवं आव्हान समोर येणार हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.

मराठी अभिनेत्याने ‘अशी’ जाहीर केली लग्नाची तारीख, ‘या’ दिवशी गर्लफ्रेंडसोबत अडकणार विवाहबंधनात

 

