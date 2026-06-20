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World Music Day : ‘सावली’मुळे संगीताशी आणखी घट्ट नातं जडलं; प्राप्ती रेडकरचा खास अनुभव

Updated On: Jun 20, 2026 | 02:20 PM IST
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सारांश

Prapti Redkar हिने जागतिक संगीत दिनानिमित्त संगीताशी असलेल्या आपल्या खास नात्याविषयी भावना व्यक्त केल्या. ‘सावळ्याची जणू सावली’ मालिकेतील ‘सावली’ची भूमिका साकारताना संगीताच्या आणखी जवळ गेल्याचे तिने सांगितले.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार
  • मालिकेतील काही भावनिक क्षणांबद्दल मनमोकळ्या गप्पा मारल्या.
  • आवडत्या गायिकांपैकी एक असल्याचेही प्राप्तीने सांगितले.
  • संगीत माणसाच्या आयुष्यात सकारात्मक बदल घडवू शकते, असा तिचा विश्वास आहे.
World Music Day : ‘सावळ्याची जणू सावली’ मालिकेतील ‘सावली’ या भूमिकेमुळे अभिनेत्री प्राप्ती रेडकर प्रेक्षकांच्या घराघरात पोहोचली आहे. मालिकेतील या पात्राच्या आयुष्यात संगीताला महत्त्वाचे स्थान असून, त्याच माध्यमातून तिच्या आयुष्याला नवी दिशा मिळताना दिसते. जागतिक संगीत दिनानिमित्त प्राप्तीने संगीताशी असलेल्या तिच्या वैयक्तिक नात्याबद्दल आणि मालिकेतील काही भावनिक क्षणांबद्दल मनमोकळ्या गप्पा मारल्या.

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प्राप्तीने सांगितले की, तिच्या वडिलांचे नाव प्रवीण रेडकर असून ते व्यावसायिक गायक आहेत. त्यामुळे लहानपणापासूनच घरात संगीताचे वातावरण होते. ती वडील आणि काकांसोबत गावातील भजन कार्यक्रमांना जात असे आणि तिथे गाणीही म्हणत असे. अभिनय क्षेत्रात आल्यामुळे गायनाकडे फारसे लक्ष देता आले नाही, मात्र ‘सावली’ ही भूमिका साकारताना ती पुन्हा संगीताच्या अधिक जवळ आली. विशेष म्हणजे, मालिकेत सावलीला आवाज दिला आहे गायिका केतकी माटेगावकर यांनी आणि त्या तिच्या आवडत्या गायिकांपैकी एक असल्याचेही प्राप्तीने सांगितले.

मालिकेतील ‘माझे माहेर पंढरी २.०’ हे गाणे तिच्यासाठी अत्यंत खास असल्याचे ती म्हणाली. या प्रसंगात सावलीचे खरे गायकत्व सर्वांसमोर उलगडते आणि तिच्या आयुष्यातील मोठे सत्य समोर येते. हे दृश्य चित्रीत करताना आपण प्रत्यक्षात भावूक झालो होतो, असे सांगताना प्राप्तीने त्या प्रसंगातील भावना पुन्हा व्यक्त केल्या. सावलीने आयुष्यात खूप संघर्ष केला असून, तिला तिच्या कर्तृत्वाची योग्य ओळख आणि प्रेम मिळताना पाहून स्वतःलाही अश्रू अनावर झाल्याचे तिने नमूद केले.

जागतिक संगीत दिनाच्या शुभेच्छा देताना प्राप्ती म्हणाली की, संगीत ही तिच्यासाठी एक प्रकारची थेरपी आहे. आनंद, दुःख, राग किंवा कोणतीही भावना असो, ती प्रत्येक वेळी संगीताशी जोडली जाते आणि गाण्यांमधून स्वतःला व्यक्त करते. संगीत माणसाच्या आयुष्यात सकारात्मक बदल घडवू शकते, असा तिचा विश्वास आहे.

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तिने प्रेक्षकांचे आभार मानत सांगितले की, ‘सावळ्याची जणू सावली’ मालिकेला दोन वर्षे पूर्ण झाली असली तरी आजही प्रेक्षकांकडून मिळणारे प्रेम आणि पाठिंबा तितकाच कायम आहे. त्यामुळे ही भूमिका तिच्या आयुष्यात कायम विशेष राहणार असल्याचेही प्राप्तीने स्पष्ट केले. प्रेक्षकांना आवाहन करत तिने ‘सावळ्याची जणू सावली’ ही मालिका दररोज दुपारी १ वाजता झी मराठीवर पाहण्याचे आवाहन केले.

Web Title: World music day prapti redkar savlyachi janu savali shared her relationship with music

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Published On: Jun 20, 2026 | 02:20 PM

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