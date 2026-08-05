Choco Lava Cake: नो ओव्हन नो टेन्शन! घरच्या घरी बनवा चोको लावा केक! वाचा सोपी रेसिपी

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१/२ कप मैदा
२ चमचा कोको पावडर
१/४ कप पिठीसाखर
१/२ चमचा बेकिंग पावडर
चिमूटभर मीठ
१/४ कप दूध
२ चमचा तेल किंवा वितळलेले बटर
१ चमचा व्हॅनिला इसेन्स
४-५ डार्क चॉकलेटचे तुकडे (लावासाठी)
सर्वप्रथम एका भांड्यात मैदा, कोको पावडर, पिठीसाखर, बेकिंग पावडर आणि चिमूटभर मीठ एकत्र चाळून घ्या. त्यानंतर त्यामध्ये दूध, तेल किंवा वितळलेले बटर आणि व्हॅनिला इसेन्स घालून गाठी राहणार नाहीत, असे मऊसर मिश्रण तयार करा. आता लहान स्टीलच्या वाट्या किंवा केक मोल्डला बटर लावून त्यात अर्धे मिश्रण भरा. प्रत्येक मोल्डच्या मध्यभागी डार्क चॉकलेटचा एक तुकडा ठेवा आणि त्यावर पुन्हा थोडे मिश्रण घालून चॉकलेट पूर्णपणे झाकून टाका. दरम्यान, जाड बुडाच्या कढईत स्टँड ठेवून ती १० मिनिटे मंद आचेवर गरम म्हणजेच प्री-हीट करा. त्यानंतर मोल्ड कढईत ठेवून झाकण लावा आणि २० ते २५ मिनिटे मंद आचेवर केक शिजू द्या. केक तयार झाल्यानंतर तो दोन ते तीन मिनिटे थंड होऊ द्या. नंतर सावधपणे मोल्डमधून बाहेर काढून गरमागरम सर्व्ह करा. केक कापताच आतून वितळलेला चॉकलेट लावा बाहेर येईल. अधिक स्वादासाठी हा चोको लावा केक व्हॅनिला आईस्क्रीम, चॉकलेट सॉस किंवा चॉकलेट सिरपसोबत सर्व्ह करू शकता.
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