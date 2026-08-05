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Choco Lava Cake: नो ओव्हन नो टेन्शन! घरच्या घरी बनवा चोको लावा केक! वाचा सोपी रेसिपी

Updated On: Aug 05, 2026 | 08:44 PM IST
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सारांश

Choco Lava Cake Recipe: जर तुम्हालाही घरच्या घरी काहीतरी गोड पदार्थ बनवायचे असेल कर ही चोको लावा केक रेसिपी नक्की ट्राय करा.

photo- Freepik
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विस्तार
  • नो ओव्हन नो टेन्शन
  • घरच्या घरी बनवा चोको लावा केक
  • वाचा सोपी रेसिपी
चॉकलेटचे नाव घेताच अनेकांच्या तोंडाला पाणी सुटते. त्यातही बाहेरून स्पॉंजी आणि आतून वितळलेल्या चॉकलेटने भरलेला चोको लावा केक म्हणजे डेझर्टप्रेमींसाठी खास मेजवानीच. याशिवाय, मुलांना काहीतरी गोड आणि वेगळं खायचं असेल किंवा अचानक पाहुणे घरी आले तर झटपट काहीतरी वेगळा गोड पदार्थ बनवायचा असेल तर चोको लावा केक हा उत्तम पर्याय ठरू शकतो. हा केक बनवण्यासाठी ओव्हनची गरज नाही. तुम्ही हा केक केक घरच्या घरी, अगदी सोप्या पद्धतीने आणि ओव्हनशिवाय बनवू शकता. चला जाणून घेऊयात चोको लावा केकची सोपी रेसिपी.

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साहित्य

१/२ कप मैदा

२ चमचा कोको पावडर

१/४ कप पिठीसाखर

१/२ चमचा बेकिंग पावडर

चिमूटभर मीठ

१/४ कप दूध

२ चमचा तेल किंवा वितळलेले बटर

१ चमचा व्हॅनिला इसेन्स

४-५ डार्क चॉकलेटचे तुकडे (लावासाठी)

कृती

सर्वप्रथम एका भांड्यात मैदा, कोको पावडर, पिठीसाखर, बेकिंग पावडर आणि चिमूटभर मीठ एकत्र चाळून घ्या. त्यानंतर त्यामध्ये दूध, तेल किंवा वितळलेले बटर आणि व्हॅनिला इसेन्स घालून गाठी राहणार नाहीत, असे मऊसर मिश्रण तयार करा. आता लहान स्टीलच्या वाट्या किंवा केक मोल्डला बटर लावून त्यात अर्धे मिश्रण भरा. प्रत्येक मोल्डच्या मध्यभागी डार्क चॉकलेटचा एक तुकडा ठेवा आणि त्यावर पुन्हा थोडे मिश्रण घालून चॉकलेट पूर्णपणे झाकून टाका. दरम्यान, जाड बुडाच्या कढईत स्टँड ठेवून ती १० मिनिटे मंद आचेवर गरम म्हणजेच प्री-हीट करा. त्यानंतर मोल्ड कढईत ठेवून झाकण लावा आणि २० ते २५ मिनिटे मंद आचेवर केक शिजू द्या. केक तयार झाल्यानंतर तो दोन ते तीन मिनिटे थंड होऊ द्या. नंतर सावधपणे मोल्डमधून बाहेर काढून गरमागरम सर्व्ह करा. केक कापताच आतून वितळलेला चॉकलेट लावा बाहेर येईल. अधिक स्वादासाठी हा चोको लावा केक व्हॅनिला आईस्क्रीम, चॉकलेट सॉस किंवा चॉकलेट सिरपसोबत सर्व्ह करू शकता.

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Web Title: Choco lava cake easy recipe without oven gas stove easy dessert

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Published On: Aug 05, 2026 | 08:44 PM

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