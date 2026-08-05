Solapur Manpa Scam: निवडणूक खर्चातील फुगवलेल्या बिलांची चौकशी रखडली! कागदपत्रांअभावी सुनावणी तहकूब, उपमहापौरांची कारवाईची मागणी

निवडणूक खर्चातील बिले फुगवण्यात आल्याचा आरोप करत उपमहापौरांसह अनेक नगरसेवकांनी महापालिका आयुक्तांकडे लेखी तक्रार दाखल केली होती. त्यानुसार आयुक्तांच्या निर्देशानुसार संबंधित सदस्य व अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत सुनावणी बैठक पार पडली. बैठकीस अतिरिक्त आयुक्त संदीप कारंजे, मुख्य लेखापाल डॉ. रत्नराज जवळगेकर, नगररचना विभागाचे कार्यकारी अभियंता नीलकंठ मठपती, विद्युत विभागाचे कार्यकारी अभियंता राजेश परदेशी यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते. तसेच उपमहापौर ज्ञानेश्वरी देवकर, विधी समिती सभापती सत्यजित वाघमोडे, कामगार व सामाजिक न्याय समिती सभापती श्रद्धा पवार, मंजिरी किल्लेदार, अर्चना वडनाल, कलावती गदगे यांच्यासह संबंधित सदस्य उपस्थित होते.
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बैठकीदरम्यान अधिकाऱ्यांकडून अपेक्षित माहिती आणि कागदपत्रे सादर करण्यात आली नाहीत. उपलब्ध नोंदींमधूनही स्पष्ट व समाधानकारक माहिती न मिळाल्याने सुनावणी पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला. संबंधित अधिकाऱ्यांनी तीन ते चार दिवसांत सर्व आवश्यक माहिती संकलित करून सादर करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
उपमहापौर देवकर यांनी सांगितले की, निवडणूक खर्चातील काही बिले सुरुवातीपासूनच फुगवलेली होती. समितीच्या हस्तक्षेपानंतर काही बिलांमध्ये कपात करण्यात आली असली, तरी अनेक शंका अद्याप कायम आहेत. त्यामुळे या संपूर्ण व्यवहाराची सखोल चौकशी करून सत्य समोर आणणे आवश्यक आहे.
त्या पुढे म्हणाल्या, सुनावणीवेळी निविदा प्रक्रिया, इस्टिमेट, मंजुरी, खर्चाची कागदपत्रे आणि संपूर्ण घटनाक्रम अपेक्षित होता. मात्र त्याची पूर्तता अधिकाऱ्यांकडून झाली नाही. पुढील बैठकीत संबंधित अधिकाऱ्यांनी संपूर्ण कागदपत्रांसह अभ्यासपूर्ण तयारीने उपस्थित राहावे, अशी अपेक्षा व्यक्त करत प्रशासनाने हे प्रकरण गांभीर्याने घेऊन दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
दरम्यान, निवडणूक खर्चातील कथित आर्थिक अनियमिततेच्या या प्रकरणामुळे महापालिकेच्या प्रशासनात पुन्हा एकदा खळबळ उडाली असून, आगामी बैठकीत नेमके कोणते नवे तपशील समोर येतात आणि प्रशासन कोणती भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
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