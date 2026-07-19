रविवार, 19 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • Discuss Finances Openly Before Marriage Or Even Love Wont Able To Save Relationship Ca Shares 5 Important Rules

Financial Planning: लग्नाआधी पैशांवर उघडपणे बोला, नाहीतर प्रेमही नातं वाचवू शकणार नाही; CA ने सांगितले 5 महत्त्वाचे नियम!

Updated On: Jul 19, 2026 | 04:46 PM IST
जाहिरात
सारांश

लग्न करताना केवळ कुंडली, स्वभाव किंवा कुटुंब जुळवून चालत नाही, तर एकमेकांचे 'फायनान्शियल विचार' जुळणेही तितकेच गरजेचे आहे. आजकालच्या काळात नात्यांमध्ये दुरावा येण्याचे एक मोठे कारण आर्थिक ओढाताण आणि लपवाछपवी हे असते. म्हणूनच, एका चार्टर्ड अकाउंटंटने जोडप्यांसाठी ५ असे सुवर्ण नियम सांगितले आहेत.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • लग्नाआधी पैशांवर उघडपणे बोला
  • नाहीतर प्रेमही नातं वाचवू शकणार नाही
  • CA ने सांगितले 5 महत्त्वाचे नियम!
Financial Planning: असे म्हटले जाते की प्रेम हे एका नात्याचा दुवा असतं तेच दोन मनांना जवळ आणते. पण सध्याच्या काळात प्रेमासोबतच पैसाही तितकाच महत्त्वाचा मानला जातो. एका ताज्या विश्लेषणातून एक गोष्ट समोर आली आहे की पैशावरुनच नात्याचे आयुष्य ठरतं. लपवलेल्या कर्जांपासून ते वेगवेगळ्या खर्चाच्या सवयींपर्यंत, आर्थिक वाद कोणत्याही नात्याला पोखरू शकतात आणि शेवटी नातं संपतं. या सगळ्यामुळे नात्यामध्ये येताना काही महत्त्वाच्या गोष्टी एकमेकांशी बोलणं आणि स्पष्ट ठेवणं फार गरजेचं आहे.

Adani Case: अमेरिकन कोर्टात मोठा ट्विस्ट! 600 पानांच्या दलीलांमुळे बाजी पलटली? अदानी समूहाला क्लीन चिट मिळण्याचा मार्ग मोकळा?

चार्टर्ड अकाउंटंट नितीन कौशिक यांचा विश्वास आहे की विभक्त होण्याचे किंवा नातेसंबंध तुटण्याचे सर्वात मोठे कारण आर्थिक वाद आहेत. X या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील त्यांची एक पोस्ट मोठ्या प्रमाणावर लक्ष वेधून घेत आहे. ज्यामध्ये त्यांनी स्पष्ट केले आहे की जोडप्यांनी एकत्र आयुष्य सुरू करण्यापूर्वी आर्थिक बाबींवर मोकळेपणाने चर्चा करणं गरजेचं आहे. सध्याच्या काळात ही गोष्ट फार महत्त्वाची आहे.

पोस्टमध्ये काय?

नितीन कौशिक यांनी पोस्टमध्ये लिहिले आहे, “प्रेमाच्या अभावाप्रमाणेच आर्थिक विसंगतीदेखील नातेसंबंध लवकर नष्ट करू शकते.” त्यांच्या मते, वैवाहिक जीवनातील मोठ्या आणि तीव्र वादांचे मूळ कारण अनेकदा दैनंदिन समस्या नसून, छुपी कर्जे किंवा देणी असतात.

 

लग्नापूर्वी जाणून घेण्यासारख्या ५ महत्त्वाच्या गोष्टी

१. कर्जाबद्दल पारदर्शकता
तुमच्या जोडीदारासोबत पुढे जाण्यापूर्वी, तुमच्या क्रेडिट कार्डची थकबाकी, वैयक्तिक कर्ज किंवा कुटुंबाशी संबंधित कोणत्याही आर्थिक जबाबदाऱ्यांबद्दल संपूर्ण सत्य सांगा. सीए नितीन यांच्या मते, आर्थिक तपासणी किंवा स्पष्टतेशिवाय नात्यात पुढे जाणे म्हणजे तुमच्या भविष्यासाठी सापळा रचण्यासारखे आहे.

२. खाते व्यवस्थापन
घरगुती खर्चाचे व्यवस्थापन कसे केले जाईल यावर आगाऊ सहमत व्हा. तुम्हाला संयुक्त खाती हवी आहेत, स्वतंत्र खाती हवी आहेत की दोन्हीचे मिश्रण हवे आहे, हे खर्च वाटून घेण्यास सुरुवात होण्यापूर्वी ठरवा.

३. लग्नानंतर जोखमीचे स्वरूप बदलते
लग्नानंतर आर्थिक जोखीम विभागली जाते. जर एका जोडीदाराची नोकरी गेली किंवा वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवली, तर त्याचा भार दोघांवरही येतो. आरोग्य विमा आणि मुदत विमा यांसारख्या सुरक्षा व्यवस्था सुरुवातीपासूनच आहेत याची खात्री करा.

४. भविष्यातील ध्येयांमध्ये एकरूपता
घर खरेदी करणे, मुलांचे शिक्षण किंवा निवृत्तीचे नियोजन असो या सर्व मोठ्या निर्णयांसाठी दोन्ही जोडीदारांचे प्राधान्यक्रम एकसारखे असले पाहिजेत. एका जोडीदाराने केवळ वर्तमानावर खर्च करणे आणि दुसऱ्याने भविष्यासाठी बचत करणे हे अशक्य आहे.

५. आपत्कालीन निधी आवश्यक आहे
तुमच्या नात्याला कोणत्याही आर्थिक संकटापासून वाचवण्यासाठी, एक संयुक्त आपत्कालीन निधी तयार करा. त्यामध्ये किमान सहा महिन्यांच्या आवश्यक खर्चाएवढी रक्कम असावी.

Stock Market Outlook: शेअर बाजारात ‘या’ आठवड्यात मोठी खळबळ? 5 मोठे ट्रिगर्स; ‘हे’ शेअर्स गुंतवणूकदारांना ठरतील फायद्याचे?

Web Title: Discuss finances openly before marriage or even love wont able to save relationship ca shares 5 important rules

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 19, 2026 | 04:46 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

IRCTC New Chairman: शिक्षणामध्ये नेहमीच टॉपर; आता सांभाळणार IRCTC ची कमान! जाणून घ्या कोण आहेत नवे CMD राहुल हिमालियन
1

IRCTC New Chairman: शिक्षणामध्ये नेहमीच टॉपर; आता सांभाळणार IRCTC ची कमान! जाणून घ्या कोण आहेत नवे CMD राहुल हिमालियन

Adani Case: अमेरिकन कोर्टात मोठा ट्विस्ट! 600 पानांच्या दलीलांमुळे बाजी पलटली? अदानी समूहाला क्लीन चिट मिळण्याचा मार्ग मोकळा?
2

Adani Case: अमेरिकन कोर्टात मोठा ट्विस्ट! 600 पानांच्या दलीलांमुळे बाजी पलटली? अदानी समूहाला क्लीन चिट मिळण्याचा मार्ग मोकळा?

Chandrapur News: चंद्रपुरातील शेतकऱ्यांची पीकविमाकडे पाठ! 3 लाख हेक्टर लागवडीपैकी फक्त 4,850 हेक्टरच विमाधारक
3

Chandrapur News: चंद्रपुरातील शेतकऱ्यांची पीकविमाकडे पाठ! 3 लाख हेक्टर लागवडीपैकी फक्त 4,850 हेक्टरच विमाधारक

Money Management Tips : सॅलरी कितीही असू द्या, तुमचं बँक अकाउंट कधीच खाली होणार नाही! वापरा 50-20-30 मॅजिकल फॉर्म्युला
4

Money Management Tips : सॅलरी कितीही असू द्या, तुमचं बँक अकाउंट कधीच खाली होणार नाही! वापरा 50-20-30 मॅजिकल फॉर्म्युला

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Financial Planning: लग्नाआधी पैशांवर उघडपणे बोला, नाहीतर प्रेमही नातं वाचवू शकणार नाही; CA ने सांगितले 5 महत्त्वाचे नियम!

Financial Planning: लग्नाआधी पैशांवर उघडपणे बोला, नाहीतर प्रेमही नातं वाचवू शकणार नाही; CA ने सांगितले 5 महत्त्वाचे नियम!

Jul 19, 2026 | 04:46 PM
सासवड पोलिसांची मोठी कारवाई, गाई अन् म्हशी चोरणाऱ्या आरोपीला ठोकल्या बेड्या; तब्बल…

सासवड पोलिसांची मोठी कारवाई, गाई अन् म्हशी चोरणाऱ्या आरोपीला ठोकल्या बेड्या; तब्बल…

Jul 19, 2026 | 04:44 PM
US Deportation : न अपील, न दाद! अमेरिकेतून हजारो भारतीयांची होणार हकालपट्टी; ट्रम्प सरकारचा मोठा प्लॅन

US Deportation : न अपील, न दाद! अमेरिकेतून हजारो भारतीयांची होणार हकालपट्टी; ट्रम्प सरकारचा मोठा प्लॅन

Jul 19, 2026 | 04:38 PM
पावसाळ्यात बाईकच्या ब्रेकमधून आवाज येतोय? जाणून घ्या कारणे आणि अगदी सोपे उपाय

पावसाळ्यात बाईकच्या ब्रेकमधून आवाज येतोय? जाणून घ्या कारणे आणि अगदी सोपे उपाय

Jul 19, 2026 | 04:37 PM
Maharashtra Rain : मान्सूनची जोरदार एन्ट्री! पुढच्या आठवड्यात महाराष्ट्रात कुठे आणि कधी बरसणार पाऊस?

Maharashtra Rain : मान्सूनची जोरदार एन्ट्री! पुढच्या आठवड्यात महाराष्ट्रात कुठे आणि कधी बरसणार पाऊस?

Jul 19, 2026 | 04:35 PM
नवी मुंबईत शिंदे गटाच्या महिला नेत्या अटकेत; भंगार व्यावसायिकाकडून 2 लाखांची खंडणी मागितल्याचा आरोप

नवी मुंबईत शिंदे गटाच्या महिला नेत्या अटकेत; भंगार व्यावसायिकाकडून 2 लाखांची खंडणी मागितल्याचा आरोप

Jul 19, 2026 | 04:34 PM
मलम कागदावर, औषध रिकाम्या बाटल्यांमध्ये; FDA च्या तापासातून दवाखान्यांतील धक्कादायक प्रकार उघड

मलम कागदावर, औषध रिकाम्या बाटल्यांमध्ये; FDA च्या तापासातून दवाखान्यांतील धक्कादायक प्रकार उघड

Jul 19, 2026 | 04:32 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Jaykumar Gore Bullet : सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे थेट बुलेटवरून विठ्ठल दर्शन रांगेत!

Jaykumar Gore Bullet : सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे थेट बुलेटवरून विठ्ठल दर्शन रांगेत!

Jul 19, 2026 | 03:23 PM
Sangli स्मार्ट मीटर बदला, अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन! हभप तुकाराम बाबा महाराजांचा महावितरणला थेट इशारा

Sangli स्मार्ट मीटर बदला, अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन! हभप तुकाराम बाबा महाराजांचा महावितरणला थेट इशारा

Jul 19, 2026 | 03:16 PM
Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Jul 18, 2026 | 03:34 PM
AHILYANAGAR : विद्यार्थी आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारकडून दडपशाही, किरण काळेंचा गंभीर आरोप

AHILYANAGAR : विद्यार्थी आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारकडून दडपशाही, किरण काळेंचा गंभीर आरोप

Jul 18, 2026 | 03:29 PM
Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Jul 16, 2026 | 07:35 PM
Virar: दरवर्षीच्या पुराला कायमचा पूर्णविराम? वसई-विरारसाठी 5 ते 7 वर्षांचा ब्लूप्रिंट तयार

Virar: दरवर्षीच्या पुराला कायमचा पूर्णविराम? वसई-विरारसाठी 5 ते 7 वर्षांचा ब्लूप्रिंट तयार

Jul 16, 2026 | 07:32 PM
Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Jul 15, 2026 | 04:16 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा