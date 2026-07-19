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कडेकोट सुरक्षेनंतरही ‘रामायण’चा ट्रेलर लीक; रणबीर कपूरच्या दमदार एन्ट्रीने वाढवली चाहत्यांची उत्सुकता

Updated On: Jul 19, 2026 | 03:39 PM IST
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सारांश

नितेश तिवारी यांच्या 'रामायण' चित्रपटाचा ट्रेलर अधिकृत प्रदर्शनापूर्वीच ऑनलाइन लीक झाला असून रणबीर कपूर, यश, साई पल्लवी यांच्या झलकांनी सोशल मीडियावर खळबळ उडाली असून चाहत्यांची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे.

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

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विस्तार

दिग्दर्शक नितेश तिवारी यांच्या बहुप्रतिक्षित ‘रामायण’ चित्रपटाच्या ट्रेलर लाँचनंतर सोशल मीडियावर मोठी चर्चा रंगली आहे. १८ जुलै रोजी दिल्लीतील भारत मंडपम येथे कडेकोट सुरक्षा व्यवस्थेत ट्रेलर लाँच सोहळा पार पडला. कार्यक्रमात उपस्थित पाहुण्यांनाच ट्रेलर दाखवण्यात आला होता. मात्र, एवढ्या कडक बंदोबस्तानंतरही ट्रेलरमधील काही क्लिप्स सोशल मीडियावर लीक झाल्याने सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का बसला आहे.

इन्स्टाग्रामसह विविध सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर ट्रेलरच्या अनेक क्लिप्स वेगाने व्हायरल होत आहेत. काही व्हिडिओ बनावट असल्याचे सांगितले जात असले, तरी काही क्लिप्स खऱ्या असल्याचा दावा केला जात आहे. या व्हायरल क्लिप्समुळे चाहत्यांमध्ये चित्रपटाबद्दलची उत्सुकता आणखी वाढली आहे.

लीक झालेल्या क्लिप्समध्ये रणबीर कपूर प्रभू रामाच्या भूमिकेत दमदार एन्ट्री करताना दिसत आहे. साई पल्लवी माता सीता, अरुण गोविल राजा दशरथ, लारा दत्ता कैकेयी आणि यश रावणाच्या भूमिकेत झळकत आहेत. रणबीरची डोळ्यांवर पट्टी बांधून घोडेस्वारी करतानाची झलक आणि प्रभू रामांच्या वनवासाचा प्रसंग विशेष चर्चेत आहे. वनवासाची बातमी ऐकल्यानंतर सीतेच्या भूमिकेतील साई पल्लवीच्या चेहऱ्यावर उमटलेले शांत आणि भावनिक भावही चाहत्यांचे लक्ष वेधून घेत आहेत.

 

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दरम्यान, रावणाच्या भूमिकेतील यशची विस्तारित झलकही समोर आली असून, त्याचा दमदार लूक आणि गर्जना सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरत आहेत. हनुमानाची भूमिका साकारणारे सनी देओल यांनी याआधीच पहिल्या भागात त्यांची भूमिका मर्यादित असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

कार्यक्रमादरम्यान ट्रेलर रेकॉर्डिंगला पूर्णपणे बंदी होती. सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी रेकॉर्डिंगचा प्रयत्न करणाऱ्यांचे मोबाईल जप्त केल्याच्याही चर्चा आहेत. तरीही ट्रेलरच्या क्लिप्स बाहेर कशा आल्या, याबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

विशेष म्हणजे, याआधी चित्रपटाचा टीझर प्रदर्शित झाल्यानंतर त्यातील VFX आणि दर्जावर काहींनी टीका केली होती. मात्र, आता लीक झालेल्या ट्रेलरमधील दृश्यांनी चाहत्यांच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत. सोशल मीडियावर आता अधिकृत ट्रेलर आणि चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची चाहत्यांना उत्सुकता लागली आहे.

‘रामायण : भाग १’ हा चित्रपट ८ नोव्हेंबर २०२६ रोजी चित्रपटगृहांत प्रदर्शित होणार आहे.

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Web Title: Trailer leaked ahead of release ranbir kapoors powerful entry in ramayana sends social media into a frenzy

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Published On: Jul 19, 2026 | 03:39 PM

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