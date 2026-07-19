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पावसाळ्यात बाईकच्या ब्रेकमधून आवाज येतोय? जाणून घ्या कारणे आणि अगदी सोपे उपाय

Updated On: Jul 19, 2026 | 04:39 PM IST
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सारांश

पावसाळ्यात चिखल, धूळ आणि गंज चढल्यामुळे बाईकच्या ब्रेकमधून कर्कश आवाज येतो, ज्याकडे दुर्लक्ष केल्यास अपघात होऊ शकतो. ब्रेकची नियमित स्वच्छता ठेवून, सँडपेपरने गंज साफ करून किंवा झिजलेले ब्रेक पॅड्स वेळेवर बदलून या समस्येपासून सहज सुटका मिळवता येते.

पावसाळ्यात बाईकच्या ब्रेकमधून आवाज येतोय? जाणून घ्या कारणे आणि अगदी सोपे उपाय
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विस्तार

पावसाळा सुरू झाला की गाड्यांमध्ये अनेक प्रकारच्या समस्या निर्माण होतात. यातीलच एक सामान्य समस्या म्हणजे बाईक चालवताना ब्रेक लावल्यावर येणारा कर्कश आवाज. हा आवाज केवळ त्रासदायक नसून, सुरक्षिततेच्या दृष्टीनेही याकडे दुर्लक्ष करणे धोक्याचे ठरू शकते. या बाईकमधून येनार्या आवाजामागाची कारणे आणि त्यावरचे तोडगे आज आपण इथे समजून घेऊयात,

ब्रेकमधून आवाज येण्याची मुख्य कारणे-

धूळ आणि चिखल जमा होणे

पावसाळ्यात रस्त्यावरील पाणी, चिखल आणि बारीक वाळूचे कण ब्रेक लायनर ड्रम किंवा डिस्क प्लेटवर जमा होतात. यामुळे ब्रेक लावताना घर्षण होऊन मोठा आवाज येतो.

डिस्क प्लेटवर गंज चढणे

पावसामुळे हवेत कमालीचा ओलसरपणा असतो. जर बाईक काही दिवस एकाच ठिकाणी उभी असेल, तर डिस्क प्लेटवर गंज चढतो. हा गंज ब्रेक पॅडला घासल्यामुळे आवाज येतो.

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ब्रेक पॅड्स खराब होणे

पाणी आणि चिखलामुळे ब्रेक पॅड्स लवकर झिजतात. पॅड्स पूर्णपणे झिजल्यास आतील धातू थेट डिस्कला घासतो, ज्यामुळे मोठा आवाज येतो.

या समस्येवरचे अगदी सोपे उपाय-

ब्रेकची नियमित स्वच्छता ठेवा

बाईक पावसात फिरवून आल्यानंतर ब्रेकवर स्वच्छ पाणी मारून चिखल धुवून टाका. आठवड्यातून एकदा ब्रेक पार्ट स्वच्छ कापडाने पुसून घ्या.

सँडपेपरचा वापर करा

ड्रम किंवा डिस्क प्लेटवर गंज किंवा चिखल साचला असल्यास, मेकॅनिक कडून किंवा स्वतः सँडपेपरने ते हलके घासून स्वच्छ करा. यामुळे आवाज लगेच बंद होतो.

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ब्रेक पॅड्स बदला

जर ब्रेक पॅड्स पूर्णपणे झिजले असतील, तर वेळ न घालवता ते तातडीने बदलून घ्या. यामुळे डिस्क प्लेट खराब होण्यापासून वाचेल.

ब्रेकसाठी योग्य लुब्रिकेशन वापरा

ब्रेकच्या केवळ मूव्हिंग पार्ट्सवर योग्य ऑईल किंवा ग्रीस लावा. लक्षात ठेवा, ब्रेक शू किंवा डिस्क प्लेटवर चुकूनही तेल पडणार नाही याची काळजी घ्या, अन्यथा ब्रेक लागणे बंद होईल.

पावसाळ्यात सुरक्षित प्रवासासाठी ब्रेकची स्थिती उत्तम असणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्यामुळे असा आवाज आल्यास वरील उपाय नक्की करून पहा!

Web Title: Breaks rough sounds in rainy season tips solutions auto news marathi

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Published On: Jul 19, 2026 | 04:37 PM

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