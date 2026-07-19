US Deportation : न अपील, न दाद! अमेरिकेतून हजारो भारतीयांची होणार हकालपट्टी; ट्रम्प सरकारचा मोठा प्लॅन

US Visa Rules : व्हिसा नियमात मोठा बदल! US मध्ये राहण्याची मर्यादा आता ४ वर्षे; लाखो भारतीयांना धोका
ट्रम्प सरकारने स्थलांतर धोरणे अधिक कठोर करत मोठ्या प्रमाणात छापेमारी सुरु केली आहे. अमेरिकेचे इमिग्रेशन अँड कस्टम्स एन्फोर्समेंट (ICE) विविध राज्यांमध्ये कारवाई करत आहे. बेकायदेशीरपणे अमेरिकेत राहणाऱ्यांना तातडीने ताब्यात घेतले जात आहे.
डिपोर्टेशन मोहिमेला अधिक गती मिळाली असबन यासाठी ट्रम्प सरकारने टेक्सासच्या एल पासो आणि कॅलिफोर्नियात डिटेंशन सेंटर उभी केली आहे. या ठिकाणी अवैधरित्या अमेरिकेत राहणाऱ्यांना ताब्यात ठेवण्यात येत आहे. या केंद्रात हजारो स्थलांतरितांना ठेवण्यात आले असल्याची माहिती समोर आली आहे.
धक्कादायक बाब म्हणजे स्थलांतरविषयक प्रकरणे हातळणाऱ्या काही वकिलांनी याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. वकिलांच्या मते, पूर्वी संबंधित व्यक्तींना आपली बाजू मांडण्याची संधी मिळत होती. मात्र, ट्रम्प सरकारने अनेकांना डिटेन्शन सेंटमध्ये पाठवल्याने त्यांना कोणताही कायदेशीर मार्गाचा वापर करुन आपली बाजू मांडणे अशक्य जात आहे.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दुसऱ्या कार्यकाळाची शपथ घेतल्यानंतर बेकायदेशीर स्थलांतरितांना देशातून बाहेर काढण्याचा निर्णय घेतला होता. तेव्हापासून आतापर्यंत हजारो भारतीयांना मायदेशी परत पाठवण्यात आले आहे.
परराष्ट्र मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, २०२५ अमेरिकेतून ३५६७ भारतीय नागरिकांना डिपोर्ट करण्यात आले होते. तर २०२६ जून मध्ये १०७६ लोकांना मायदेशी पाठवण्यात आले आहे.
फेब्रुवारी २०२५ मध्ये अमेरिकेने पहिल्यांदाच १०४ भारतीयांनुा लष्करी विमानाद्वारे परत पाठवले होते. यावेळी काही नागरिकांच्या हतात आणि पायात बेड्या असल्याचे फोटो समोर आले होते. यामुळे मोठा वाद निर्माण झाला होता.
ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या राष्ट्राध्यक्ष पदाच्या काळात अमेरिकेतील स्थलांतर धोरण अधिक कठोर होत आहे. यामुळे अमेरिकेत राहणाऱ्या भारतीयांची चिंता वाढली आहे. अवैधपणे वास्तव करणाऱ्या भारतीयांवर सर्वाधिक परिणाम होत आहे.
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