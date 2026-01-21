देशभरात नागपूरची चर्चा! अजिंक्य आणि विक्रमने स्थानिक जेवण नेले राष्ट्रीय स्तरावर; मंत्री गडकरींनीही केले कौतुक

नागपूरचे तरुण उद्योजक आणि शेफ बंधू अजिंक्य आणि विक्रम गांधे यांनी प्रतिष्ठित पाककला स्पर्धा ‘मास्टरशेफ इंडिया’च्या अंतिम फेरीत पोहोचून शहराला राष्ट्रीय स्तरावर अभिमान वाटावा अशी कामगिरी केली आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी त्यांच्या या उल्लेखनीय यशाचे कौतुक केले आहे.
सोनी टीव्हीवर प्रसारित होणाऱ्या ‘मास्टरशेफ इंडिया’मध्ये देशभरातील शेफ सहभागी झाले आहेत, ज्यात अजिंक्य आणि विक्रम नागपूर शहराचे प्रतिनिधित्व करत आहेत. ते शिक्षणतज्ञ मोहन गंधे आणि अपर्णा गंधे यांचे पुत्र आहेत. एकतीस वर्षीय विक्रमने बी. आर. ए. मुंडाले शाळेतून शालेय शिक्षण पूर्ण केले आणि सिटी प्रीमियर कॉलेजमधून वाणिज्य शाखेत पदवी मिळवली. एकोणतीस वर्षीय अजिंक्यने नारायण विद्यालयातून शालेय शिक्षण पूर्ण केले आणि नागपूरच्या आयडीईएएस (IDEAS) मधून वास्तुकलेचा अभ्यास केला.
कोणतेही औपचारिक पाककलेचे शिक्षण नसताना, या दोन्ही भावांनी आवड, सातत्यपूर्ण सराव, स्वयं-अध्ययन, प्रयोग आणि प्रत्यक्ष अनुभवातून बेकिंगमध्ये प्रावीण्य मिळवले. सध्या ते नागपूरमध्ये ‘प्लेस बेकहाउस’ नावाचे कॅफे चालवतात.
अजिंक्य आणि विक्रम या दोघांनी या क्षेत्रात कौतुकास्पद प्रगती केली आहे. त्यांच्या भविष्यासाठी शुभेच्छा देत, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी एका व्हिडिओ संदेशाद्वारे या दोघांचे अभिनंदन केले.
या कार्यक्रमाद्वारे अजिंक्य आणि विक्रम देशभरातील प्रेक्षकांसमोर महाराष्ट्राची संस्कृती आणि समृद्ध पाककला परंपरा सादर करत आहेत. या राष्ट्रीय व्यासपीठावर ते प्रादेशिक चवी, पारंपरिक पाककृती आणि महाराष्ट्रीय भोजनाचा आत्मा सादर करण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न करत आहेत.
