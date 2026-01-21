Sushant Birth Anniversary: कोणत्या गोष्टींना जास्त महत्व देत होता Sushant Singh Rajput? जाणून घ्या अभिनेत्याबद्दल सर्व काही…

सुशांत सिंग राजपूत हा बॉलीवूड इंडस्ट्रीमधील एक तेजस्वी स्टार होता. त्याच्या उत्तम अभिनयामुळे तो सर्वत्र लोकप्रिय होता. पण फार कमी लोकांना माहिती आहे की त्याला लहानपणापासूनच विज्ञान आणि अवकाशाची आवड होती. त्याला तारे आणि ग्रहांचे निरीक्षण करायला खूप आवडायचे. आज, त्याच्या वाढदिवशी, त्याच्या खास छंदाबद्दल आपण जाणून घेणार आहोत. ज्या त्याच्या हृदयाच्या जवळच्या होत्या.
बालपण आणि सुरुवातीचे जीवन
सुशांत सिंग राजपूत यांचा जन्म २१ जानेवारी १९८६ रोजी बिहारमधील पटना येथे झाला. तो चार बहिणींचा एकुलता भाऊ होता. तो त्याच्या कुटुंबाला खूप आवडायचा. त्याचे बालपणीचे नाव गुलशन होते. २००२ मध्ये त्याच्या आईचे निधन झाले, त्यानंतर कुटुंब दिल्लीला गेले. तिथे सुशांतने त्याचे शिक्षण सुरू ठेवले आणि त्याला विज्ञानात रस निर्माण झाला. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, तो दुर्बिणीद्वारे आकाशाचे निरीक्षण करायचा आणि विश्वाबद्दल जाणून घ्यायचा.
शिक्षण आणि अभिनयाची सुरुवात
सुशांत हा खूप हुशार विद्यार्थी होता. त्याने एआयईईई परीक्षेत ७ वा क्रमांक मिळवला आणि मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगचा अभ्यास सुरू केला. परंतु, अभिनयाची त्याची आवड त्याच्याकडे आकर्षित झाली. त्याने नृत्य आणि नाट्यशास्त्राचा अभ्यास केला. मुंबईत आल्यानंतर त्याने पार्श्वभूमी नृत्य आणि नाट्यशास्त्र यासारख्या छोट्या-मोठ्या नोकऱ्या केल्या. यांनतर अभिनेत्याच्या खऱ्या आयुष्याला सुरुवात झाली.
अभिनेत्याचा टीव्ही ते बॉलीवूड प्रवास
सुशांतने टेलिव्हिजनवरून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. त्याचा पहिला शो “किस देश में है मेरा दिल” होता, परंतु त्याला “पवित्र रिश्ता” द्वारे प्रचंड प्रसिद्धी मिळाली, ज्यामुळे तो प्रत्येक घरात पोहोचला. त्यानंतर तो बॉलीवूडमध्ये अभिनेत्याने पदार्पण केले. त्याचा पहिला चित्रपट “काय पो छे” होता, जो २०१३ मध्ये प्रदर्शित झाला. त्यानंतर त्याने “शुद्ध देसी रोमान्स”, “पीके”, “डिटेक्टिव्ह ब्योमकेश बक्षी”, “एमएस धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी”, “सोनचिरिया”, “केदारनाथ” आणि “छिछोरे” सारख्या चित्रपटांमध्ये चांगला अभिनय केला. “एमएस धोनी” साठी त्याला बरीच प्रशंसा मिळाली. तो एक चांगला डान्सर, मार्शल आर्ट्स प्रशिक्षक आणि कॅमेरामन होता.
अवकाश आणि विज्ञानात रस
माध्यमांच्या वृत्तानुसार, सुशांतला अवकाशाची आवड होती. त्याच्याकडे एक चांगली दुर्बिणी होती. तो कृष्णविवरे, चंद्र आणि तारे वाचत असे आणि त्यांचे निरीक्षण करत असे. तो नासाच्या प्रशिक्षणालाही जात असे. तो त्याच्या मित्रांसोबत रात्र घालवत असे, ताऱ्यांकडे पाहत असे आणि विश्वाबद्दल सांगत असे. बॉलीवूड इंडस्ट्रीमध्ये सुशांतने असंख्य पुरस्कार जिंकले आणि लाखो लोकांची मने जिंकली. परंतु, १४ जून २०२० रोजी वयाच्या अवघ्या ३४ व्या वर्षी मुंबईत त्यांचे निधन झाले. त्यांच्या निधनाने चित्रपटसृष्टी आणि चाहत्यांना खूप दुःख झाले. सुशांत एक मेहनती आणि प्रतिभावान अभिनेता होता आणि त्यांचे चाहते अजूनही त्याच्या आठवणीत भावुक होतात.