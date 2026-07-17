Prakriti Nautiyal : सिनेसृष्टीतून आणखीन एक जोडपं दुरावलं! घटस्फोटासाठी दाखल केला अर्ज, लग्नाला झालीत दोन वर्ष

छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय अभिनेत्री प्रकृती नौटियाल हिच्या वैयक्तिक आयुष्यात मोठा बदल घडला आहे. ‘नामकरण’ आणि ‘सैराब’ यांसारख्या मालिकांमधून प्रेक्षकांच्या भेटीला आलेली प्रकृती पती वंदित शाहपासून विभक्त होत असून, दोघांनी परस्पर संमतीने घटस्फोटासाठी न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी नोव्हेंबर महिन्यात होणार असल्याचे वृत्त आहे.
‘सौभाग्यवती सरपंच २’चा ट्रेलर आणि पोस्टर प्रदर्शित; ‘या’ तारखेपासून Ultra Jhakaas Marathi OTT वर प्रेक्षकांच्या भेटीला
माध्यमांतील माहितीनुसार, प्रकृती आणि वंदित यांनी सुमारे सहा महिने एकमेकांना डेट केल्यानंतर १४ फेब्रुवारी २०२४ रोजी विवाह केला होता. मात्र, लग्नानंतर काही काळातच दोघांमध्ये सतत मतभेद आणि वाद निर्माण होऊ लागले. कालांतराने हे मतभेद इतके वाढले की, एकत्र राहणे शक्य नसल्याची जाणीव दोघांनाही झाली. अखेर परस्पर संमतीने वेगळे होण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, प्रकृती ऑगस्ट २०२४ पासून पतीपासून वेगळी राहत आहे. घटस्फोटाबाबत अद्याप प्रकृती किंवा वंदित यांनी अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नसली, तरी जवळच्या सूत्रांनी नात्यातील वाढत्या दुराव्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले आहे.
प्रकृती नौटियाल सध्या ‘सैराब’ या मालिकेत झळकत आहे. यापूर्वी तिने ‘नामकरण’, ‘शहजादी… है तू दिल की’ आणि ‘कार्तिक दीपम’ च्या हिंदी रिमेकमध्ये काम केले आहे. ‘कार्तिक दीपम’चा हिंदी रिमेक कमी टीआरपीमुळे काही महिन्यांतच बंद झाला होता. अभिनय क्षेत्रात सक्रिय असलेल्या प्रकृतीच्या वैयक्तिक आयुष्यातील या घडामोडीमुळे तिच्या चाहत्यांमध्येही चर्चा रंगली आहे.
Bhootam Bhayam Movie : आता बहरणार प्रेमपुष्प! आली आली ‘सरोजिनी’, GenZ साठी स्पेशल लव्ह सॉंग
आदिनाथ -उर्मिलाने वेगळं होण्याचा घेतला निर्णय!