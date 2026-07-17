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Prakriti Nautiyal : सिनेसृष्टीतून आणखीन एक जोडपं दुरावलं! घटस्फोटासाठी दाखल केला अर्ज, लग्नाला झालीत दोन वर्ष

Updated On: Jul 17, 2026 | 09:08 PM IST
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सारांश

'नामकरण' आणि 'सैराब' फेम अभिनेत्री प्रकृती नौटियाल पती वंदित शाहपासून विभक्त होत असून, दोघांनी परस्पर संमतीने घटस्फोटासाठी न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे. सहा महिन्यांच्या रिलेशनशिपनंतर १४ फेब्रुवारी २०२४ रोजी विवाह केलेल्या या जोडप्याने सततचे मतभेद आणि वाद वाढल्यानंतर वेगळे होण्याचा निर्णय घेतल्याचे वृत्त आहे.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार

छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय अभिनेत्री प्रकृती नौटियाल हिच्या वैयक्तिक आयुष्यात मोठा बदल घडला आहे. ‘नामकरण’ आणि ‘सैराब’ यांसारख्या मालिकांमधून प्रेक्षकांच्या भेटीला आलेली प्रकृती पती वंदित शाहपासून विभक्त होत असून, दोघांनी परस्पर संमतीने घटस्फोटासाठी न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी नोव्हेंबर महिन्यात होणार असल्याचे वृत्त आहे.

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माध्यमांतील माहितीनुसार, प्रकृती आणि वंदित यांनी सुमारे सहा महिने एकमेकांना डेट केल्यानंतर १४ फेब्रुवारी २०२४ रोजी विवाह केला होता. मात्र, लग्नानंतर काही काळातच दोघांमध्ये सतत मतभेद आणि वाद निर्माण होऊ लागले. कालांतराने हे मतभेद इतके वाढले की, एकत्र राहणे शक्य नसल्याची जाणीव दोघांनाही झाली. अखेर परस्पर संमतीने वेगळे होण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला.

सूत्रांच्या माहितीनुसार, प्रकृती ऑगस्ट २०२४ पासून पतीपासून वेगळी राहत आहे. घटस्फोटाबाबत अद्याप प्रकृती किंवा वंदित यांनी अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नसली, तरी जवळच्या सूत्रांनी नात्यातील वाढत्या दुराव्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले आहे.

प्रकृती नौटियाल सध्या ‘सैराब’ या मालिकेत झळकत आहे. यापूर्वी तिने ‘नामकरण’, ‘शहजादी… है तू दिल की’ आणि ‘कार्तिक दीपम’ च्या हिंदी रिमेकमध्ये काम केले आहे. ‘कार्तिक दीपम’चा हिंदी रिमेक कमी टीआरपीमुळे काही महिन्यांतच बंद झाला होता. अभिनय क्षेत्रात सक्रिय असलेल्या प्रकृतीच्या वैयक्तिक आयुष्यातील या घडामोडीमुळे तिच्या चाहत्यांमध्येही चर्चा रंगली आहे.

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आदिनाथ -उर्मिलाने वेगळं होण्याचा घेतला निर्णय!

मराठी अभिनेता आदिनाथ कोठारे आणि अभिनेत्री उर्मिला कानेटकर-कोठारे यांनी तब्बल १५ वर्षांच्या वैवाहिक आयुष्याला पूर्णविराम देण्याचा निर्णय घेतला आहे. दोघांनी सोशल मीडियावर संयुक्त निवेदन शेअर करत हा निर्णय परस्पर संमतीने घेतल्याचे सांगितले. पती-पत्नी म्हणून त्यांचा प्रवास संपला असला, तरी मुलगी जिजाच्या संगोपनाची जबाबदारी दोघेही मिळून पार पाडणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यांनी चाहत्यांना आणि माध्यमांना त्यांच्या गोपनीयतेचा आदर करण्याची विनंतीही केली आहे. गेल्या काही वर्षांपासून त्यांच्या नात्यात दुरावा असल्याच्या चर्चा सुरू होत्या. अखेर दोघांनी अधिकृत घोषणा करत सर्व चर्चांना पूर्णविराम दिला.

Web Title: Prakriti nautiyal has filed for divorce from her husband vandit shah

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Published On: Jul 17, 2026 | 09:08 PM

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