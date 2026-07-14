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Nawazuddin Siddiqui यांची 25 वर्षांनंतर रंगभूमीवर ‘घरवापसी’! ‘नकाब’च्या प्रयोगासाठी मुलगी शोरासोबत गाठले शिकागो

Updated On: Jul 14, 2026 | 06:33 PM IST
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सारांश

बॉलिवूडचे दिग्गज अभिनेते नवाजुद्दीन सिद्दीकी तब्बल २५ वर्षांनंतर 'नकाब' या नाटकाद्वारे रंगभूमीवर पुनरागमन करत आहेत. या खास प्रयोगासाठी ते आपली मुलगी शोरा सिद्दीकीसोबत शिकागोला रवाना झाली आहे.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • रंगभूमीवर नवाजुद्दीन सिद्दीकींची घरवापसी
  • 25 वर्षांनंतर ‘नकाब’साठी शिकागो गाठले
  • महत्त्वाच्या टप्प्यात मुलगी शोराची साथ
अभिनयाची चालती-बोलती शाळा म्हणून ओळखले जाणारे नवाजुद्दीन सिद्दीकी त्यांच्या शानदार कारकिर्दीतील एक महत्त्वाचा टप्पा गाठत आहेत. तब्बल २५ वर्षांनंतर ते नकाब’ या नाटकाद्वारे पुन्हा रंगभूमीवर परतत आहेत. या मोठ्या रंगमंचीय सादरीकरणापूर्वी त्यांनी नुकतीच त्यांच्या इन्स्टाग्राम स्टोरीवर शिकागोच्या प्रवासाची एक झलक शेअर केली आहे. या प्रवासात त्यांच्यासोबत त्यांची मुलगी शोरा सिद्दीकीही दिसत आहे. प्रवासाची माहिती शेअर करताना नवाजुद्दीन यांनी कॅप्शनमध्ये लिहिले, “नकाब टीमसोबत शिकागोला जात आहे.” यासह त्यांच्या बहुप्रतीक्षित रंगभूमीवरील पुनरागमनाची अधिकृत सुरुवात झाली आहे.

रंगभूमीवर घरवापसी

नवाजुद्दीन यांच्यासाठी ‘नकाब’ हा केवळ आणखी एक प्रकल्प नाही. ही त्या माध्यमातली त्यांची घरवापसी आहे, ज्याने सर्वप्रथम त्यांच्या अभिनयाच्या आवडीला दिशा दिली आणि त्यांच्या कलेला आकार दिला. भारतीय चित्रपटसृष्टीतील सर्वाधिक मान्यता प्राप्त अभिनेत्यांपैकी एक होण्यापूर्वी त्यांनी रंगमंचावरच आपल्या अभिनयाची धार अधिक तीक्ष्ण केली होती. याच अनुभवामुळे त्यांच्या आजच्या सखोल, वास्तववादी आणि बहुपेडी अभिनयाची पायाभरणी झाली. दोन दशकांहून अधिक काळ चित्रपट आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरील दमदार भूमिकांमधून प्रेक्षकांची मने जिंकल्यानंतर ते आता पुन्हा आपल्या रंगभूमीच्या मुळांकडे परतत आहेत.

अभिनयाची व्याख्याच अनेकदा बदलून दाखवली

आपल्या अफाट अभिनयवैविध्यामुळे आणि कामाप्रती असलेल्या विलक्षण समर्पणामुळे नवाजुद्दीन यांनी चित्रपट आणि डिजिटल माध्यमांवरील संस्मरणीय भूमिकांद्वारे अभिनयाची व्याख्याच अनेकदा बदलून दाखवली आहे. गुंतागुंतीची प्रमुख पात्रे असोत किंवा भावनिक छटा असलेल्या भूमिका, त्यांनी प्रत्येक वेळी प्रेक्षक आणि समीक्षकांची मनापासून दाद मिळवली आहे. त्यामुळेच ते आपल्या पिढीतील सर्वोत्तम अभिनेत्यांच्या अग्रस्थानी उभे राहिले आहेत. अभिनयाच्या क्षेत्रातील एक मोठी संस्था म्हणून ओळखले जाणारे नवाजुद्दीन प्रत्येक नव्या प्रकल्पासह सर्जनशीलतेच्या नव्या सीमा गाठत राहतात. रंगभूमीवरचे त्यांचे हे पुनरागमन कथाकथनाच्या कलेप्रती असलेल्या त्यांच्या अखंड प्रेमाचे आणि कलात्मक उत्कृष्टतेचा सतत शोध घेण्याच्या त्यांच्या वृत्तीचे प्रतीक आहे.

बाप-लेकीचा एकत्र प्रवास

या प्रवासाला आणखी खास बनवणारी गोष्ट म्हणजे त्यांच्यासोबत त्यांची मुलगी शोरा सिद्दीकीची उपस्थिती. नवाजुद्दीन यांनी अनेकदा आपल्या मुलांसोबत वेळ घालवणे किती आवडते, याचा उल्लेख केला आहे. शोरा सोबतच्या त्यांच्या काही निवडक क्षणांची झलक ते सोशल मीडियावर शेअर करतात आणि चाहत्यांकडून त्याला नेहमीच भरभरून प्रतिसाद मिळतो. बाप-लेकीच्या या ताज्या प्रवासाने पुन्हा एकदा चाहत्यांची मने जिंकली असून, त्यांच्या कारकिर्दीतील या महत्त्वाच्या टप्प्याला आणखी संस्मरणीय बनवले आहे.

आता ‘नकाब’ शिकागोमध्ये रंगमंचावर सादर होण्यासाठी सज्ज झाले असून, नवाजुद्दीन सिद्दीकी यांना त्या माध्यमात पुन्हा एकदा प्रत्यक्ष पाहण्यासाठी प्रेक्षकांमध्ये प्रचंड उत्सुकता आहे. तब्बल २५ वर्षांनंतर रंगभूमीवर परतणे आणि हा खास क्षण आपल्या मुलीसोबत अनुभवणे, नवाजुद्दीन यांच्या आयुष्यातील एका पूर्ण वर्तुळासारखे आहे. आपल्या प्रत्येक अभिनयातून प्रेक्षकांना प्रेरणा देणाऱ्या या अभिनेत्यासाठी रंगमंच ही केवळ सादरीकरणाची जागा नसून, त्यांच्या कलात्मक प्रवासाला प्रथमच जीवंतपणा देणारी पवित्र भूमी आहे.

Web Title: Nawazuddin siddiqui returns to theatre after 25 years with nakab play chicago with daughter marathi news

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Published On: Jul 14, 2026 | 06:33 PM

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