Rashmika Vijay Wedding: ‘आम्ही तुमच्या लग्नाची Live स्ट्रीमिंग करू…’ Netflix ने दिली ऑफर, जोडप्याने दिला नकार!

रश्मिका आणि विजय या दोघांच्या लग्नाच्या चर्चांना आधीच उधाण आहे. लवकरच दोघे एकमेकांसोबत लग्न करणार आहेत. त्यामुळे चर्चा तर होणारच! दरम्यान, Netfix ने त्या दोघांच्या लग्नाच्या शुभमुहूर्तावर चांगलीच संधी साधल्याचे दिसून आले आहे. Netflix ला रश्मिका-विजयच्या लग्नाचे लाईव्ह स्ट्रीमिंग करायचे होते, त्यासाठी Netflix त्या दोघांना 60 कोटींची रक्कमही देणार होते. पण रश्मिका आणि विजयने Netflix च्या या स्पेशल ऑफरला नकार दिला आहे.
काय आहे त्या दोघांचे म्हणणे?
रश्मिका आणि विजयचे म्हणणे आहे की हा क्षण त्यांच्यासाठी फार महत्वाचा आहे. त्यामुळे त्या क्षणाला त्या दोघांना व्यावसायिक रूप द्यायचे नाही. त्यामुळे त्यांनी Netflix ला स्पष्ट शब्दांमध्ये नकार दिला आहे. या अगोदर नयनताराच्या लग्नाच्या स्ट्रीमिंगमध्येही राईट्सवरून वाद झाल्याचे समोर आले होते त्यामुळे रश्मिका आणि विजयने कदाचित त्यावरून सावधगिरी बाळगली असावी असे लोकांचे म्हणणे आहे.
कधी होणार लग्न? कुठे होणार लग्न?
रश्मिका आणि विजय, अगदी थाटामाटात लग्न करणार आहेत. २६ फेब्रुवारी रोजी त्यांच्या लग्नाचे आयोजन करण्यात आले आहे. उदयपूरच्या हेरिटेज पॅलेसमध्ये दोघांचे शाही लग्न पार पडणार आहे. तसेच ४ मार्च रोजी हैद्राबाद येथे स्थित असलेल्या हॉटेल ताज कृष्णा येथे रिसेस्पशन पार पडणार आहे. मुख्य म्हणजे ३ ऑक्टोबर २०२५ रोजी या दोघांनी साखरपुडा हुरकला होता.
लग्नाची पत्रिका होतेय Viral
राजस्थानमधील Udaipur येथे शाही डेस्टिनेशन वेडिंगची तयारी सुरू असून ३ मार्चला हैदराबादमध्ये भव्य रिसेप्शन होणार आहे. दोघांची प्रेमकथा Geetha Govindam (२०१८) च्या सेटवर सुरू झाली आणि Dear Comrade (२०१९) नंतर अधिक दृढ झाली. सोशल मीडियावरील सुट्टीचे फोटो आणि एकमेकांना दिलेला पाठिंबा यामुळे त्यांच्या नात्याच्या चर्चा अधिक रंगल्या. सध्या त्यांच्या लग्नपत्रिकेचे फोटो व्हायरल होत असून चाहत्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे. पण या संबंधित कोणतीही अधिकृत माहिती त्यांनी दिली नाही.