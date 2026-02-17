Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
दिग्गज मराठी अभिनेत्री काळाच्या पडद्याआड, प्रविणा देशपांडे यांनी 60 व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास; ‘तस्करी’ सीरिज ठरली शेवटची

Pravina Deshpande Death News: अभिनेत्री प्रविणा देशपांडे यांचे निधन झाले असून चित्रपटसृष्टी शोककळा पसरली आहे. त्यांच्या कुटुंबीयांनी इन्स्टाग्राम आणि फेसबुकवर ही बातमी शेअर केली आहे

Updated On: Feb 17, 2026 | 06:17 PM
मराठी चित्रपट आणि टेलिव्हिजन अभिनेत्री प्रविणा देशपांडे यांचे मंगळवारी निधन झाले. त्यांच्या निधनाच्या बातमीने मराठी चित्रपटसृष्टीसह बॉलिवूडमध्येही शोककळा पसरली आहे. प्रविणाच्या कुटुंबीयांनी इन्स्टाग्राम आणि फेसबुकवर ही बातमी शेअर केली. आज दुपारी हिंदू स्मशानभूमीत या अभिनेत्रीचे अंतिम संस्कार करण्यात आले.

प्रविणा देशपांडे अलीकडेच इमरान हाश्मीच्या ‘स्मगलर’ या मालिकेत दिसल्या होत्या. प्रविणा देशपांडे या एक अशा कलाकार म्हणून ओळखल्या जातात ज्यांनी त्यांच्या दमदार अभिनय आणि निडर व्यक्तिमत्त्वासाठी विशेष ओळख मिळवली आहे. त्या अशा अभिनेत्रींपैकी एक आहेत ज्या ग्लॅमरपेक्षा त्यांच्या पात्रांच्या खोलीला प्राधान्य देतात आणि प्रत्येक भूमिका पूर्ण प्रामाणिकपणे साकारतात.

अभिनेत्री प्रविणा देशपांडे सलमान खान आणि असिन यांच्या रेडी चित्रपटात दिसली होती, ज्यामध्ये त्यांनी सहाय्यक भूमिका साकारली होती. त्या शेवटच्या नीरज पांडेच्या वेब सिरीज, स्मगलिंगमध्ये एका छोट्या भूमिकेत दिसल्या होत्या. अभिनेत्रीने सोशल मीडियावर नीरज पांडेचे कौतुक केले आणि म्हटले की तिला पुन्हा त्यांच्यासोबत काम करण्याची इच्छा आहे.

 

सॅम मेंडिसच्या चित्रपटातून Farhan Akhtar चे हॉलीवूडमध्ये पदार्पण, Amul India ने मजेशीर टॉपिकलद्वारे केलं सेलिब्रेशन

अभिनेत्रीने मराठी चित्रपट आणि टेलिव्हिजनमध्ये काम केले. त्या त्यांच्या संवेदनशील अभिनय आणि सहाय्यक भूमिकांसाठी ओळखली जात होत्या. त्यांनी अनेक मराठी चित्रपट आणि मालिकांमध्ये काम केले, प्रादेशिक मनोरंजन उद्योगात एक वेगळी ओळख निर्माण केली. काही प्रकल्पांमध्ये त्यांनी हिंदी कलाकारांसोबत स्क्रीन शेअर केली, ज्यामुळे त्यांना ओळख मिळाली. त्यांच्या निधनाच्या बातमीने मराठी आणि हिंदी मनोरंजन विश्वात शोककळा पसरली आहे.

प्रविणा देशपांडे यांच्या कुटुंबाने शेअर केलेल्या पोस्टच्या कॅप्शनमध्ये त्यांनी म्हटले आहे की, “आम्हाला कळवताना खूप दुःख होत आहे की श्रीमती प्रविणा देशपांडे यांचे १७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी निधन झाले. आज त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार दुपारी ३ वाजता करण्यात आले.

“पुरूषांना फक्त व्हर्जिन पत्नी हवी…”, अभिनेत्री Neena Gupta यांचे वक्तव्य चर्चेत, म्हणाल्या, समाजात आजही कौमार्य…

 

Published On: Feb 17, 2026 | 06:17 PM

