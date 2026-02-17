तक्रारीनुसार, ताणग्रस्त कर्जे सुरक्षा एआरसीकडे हस्तांतरित करताना पारदर्शक किंमत ठरवण्याची प्रक्रिया पाळली गेली नाही. स्वतंत्र मूल्यांकन करण्यात आले नाही तसेच खुली स्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया राबवली गेली नसल्याचा आरोप आहे. एआरसीकडून भरल्या गेलेल्या मार्जिन रकमाच्या स्रोताबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले असून निधीच्या घुमावदार व्यवहारांचे संकेत कागदपत्रांत दिसून येतात, असे त्यांनी म्हटले आहे.
पत्रात काही कर्जे नियमित असल्याचे दाखवून बँकेची बॅलन्स शीट सुधारित स्वरूपात सादर करण्याचा प्रयत्न झाल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे. तसेच सारफेसी कायदा आणि एआरसी व्यवस्थेचा कथित गैरवापर करून दिवाळखोरी प्रक्रियेवर प्रभाव टाकण्यासाठी कृत्रिम आर्थिक देणी निर्माण केल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
वधावन यांचे म्हणणे आहे की त्यांचे आरोप येस बँकेच्या विशेष लेखापरीक्षण अहवाल, अंतर्गत कर्ज मूल्यांकन कागदपत्रे, कर्ज विक्री करार तसेच नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यून (एनसीएलएटी) यांच्या निरीक्षणांवर आधारित आहेत. या प्रकरणातील संबंधित कागदपत्रांसह तक्रार भारतीय रिझर्व्ह बँक यांनाही पाठवण्यात आली असून नियमानुसार कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, प्राथमिक चौकशीत आरोपांमध्ये तथ्य आढळल्यास औपचारिक गुन्हा नोंदवला जाऊ शकतो. मात्र, येस बँक आणि सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड यांची अधिकृत प्रतिक्रिया अद्याप समोर आलेली नाही. प्रकरण पुढे सरकल्यास ताणग्रस्त कर्ज विक्री प्रक्रिया आणि एआरसी मॉडेलमधील पारदर्शकतेबाबत पुन्हा एकदा मोठी चर्चा रंगण्याची शक्यता आहे.
