FIFA World Cup 2026: फायनलचे स्वप्न भंगले! आता तिसऱ्या स्थानासाठी फ्रान्स-इंग्लंडमध्ये रंगणार महामुकाबला

‘… त्या दिवशी मी क्रिकेट सोडून देईन’; निवृत्तीवर Rohit Sharma चे वक्तव्य व्हायरल
फ्रान्स विरुद्ध इंग्लंड तिसऱ्या स्थानासाठीचा सामना रविवारी (१९ जुलै) भारतीय प्रमाण वेळेनुसार खेळला जाईल. हा सामना मियामी स्टेडियमवर खेळला जाईल. भारतीय प्रमाणवेळेनुसार पहाटे २:३० वाजता सामन्याला सुरूवात होईल. हा सामना युनाईट८ स्पोर्टवर थेट प्रक्षेपित होईल.
फ्रान्सचा स्टार खेळाडू किलियन एम्बाप्पे या सामन्यात गोल्डन बूटच्या शर्यतीत कायम आहे. त्याचे आठ गोल असून तो अर्जेंटिनाच्या लिओनेल मेस्सीसोबत बरोबरीत आहे. परंतु, चार असिस्टमुळे मेस्सी सध्या टायब्रेकरमध्ये आघाडीवर आहे. इंग्लंडच्या हॅरी केन आणि ज्यूड बेलिंगहॅम यांचे प्रत्येकी सहा गोल आहेत. त्यामुळे गोल्डन बूटची शर्यत देखील अधिक रोमाचंक झाली आहे.
फ्रान्सचे मुख्य प्रशिक्षक डिडिएर डेशॅम्प्स यांच्यासाठी राष्ट्रीय संघासोबतचा हा शेवटचा सामना असेल. त्यांनी सांगितले की, फ्रेंच जर्सी घालून संघाचे नेतृत्व करणे हा त्यांच्या प्रोफेशनल कारकिर्दीतील सर्वात मोठा सन्मान आहे. डेशॅम्प्सच्या प्रशिक्षणाखाली फ्रान्सने २०१८ चा विश्वचषक जिंकला आणि २०२२ मध्ये अंतिम फेरीत प्रवेश केला.
फ्रान्सचा डिफेन्सपटू इब्राहिमा कोनाटे म्हणाला की, तिसऱ्या स्थानासाठीचा सामना खेळण्याची कोणत्याही खेळाडूची इच्छा नव्हती, पण हा एक अधिकृत विश्वचषक सामना आहे. तो म्हणाला की फ्रान्स आणि इंग्लंड यांचा मोठा इतिहास आहे आणि संघ या सामन्यासाठी तयार आहे.
इंग्लंडचे मुख्य प्रशिक्षक थॉमस टुशेल म्हणाले की, उपांत्य फेरीतील चारही संघांचे अंतिम सामन्यात खेळण्याचे स्वप्न होते, पण आता हा एक अधिकृत विश्वचषक सामना असल्याने, इंग्लंडला ६० वर्षांतील सर्वोत्तम विश्वचषक कामगिरी करण्याची संधी आहे. ते म्हणाले की, संघाने संपूर्ण स्पर्धेत दाखवलेली मानसिकता पुन्हा एकदा दाखवली पाहिजे.
FIFA World Cup Final ची जबरदस्त क्रेझ!अर्जेंटिना-स्पेन सामन्याच्या तिकिटांसाठी लाखोंची बोली; किंमत ऐकून थक्क व्हाल