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Slum Rehabilitation: झोपडपट्टी पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा! फडणवीसांकडून नव्या गृहनिर्माण धोरणाला मंजुरी

Updated On: Jul 10, 2026 | 08:45 AM IST
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सारांश

Maharashtra Slum Protection : मुंबई शहर, मुंबई उपनगर आणि कोकण विभागातील कांदळवन (मॅन्ग्रोव्हज), वन जमीन, महसूल, नझुल तसेच सिडकोच्या जमिनींवर मोठ्या प्रमाणावर गृहनिर्माण झाले आहे. विकास आराखडा, पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र किंवा वन विभागाचे कडक नियम असल्यामुळे अनेक ठिकाणी या जमिनींवरील घरे त्याच जागी नियमित करणे शक्य नाही.

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SRA & MHADA Rehabilitation: २०११ पूर्वीच्या सर्व झोपड्यांना सरकारचे पूर्ण संरक्षण! 'एसआरए' अन् 'म्हाडा'च्या माध्यमातून होणार पुनर्वसन

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विस्तार
  • देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या महत्त्वपूर्ण गृहनिर्माण धोरणाला अधिकृत मंजुरी
  • पण वन विभाग आणि CRZमधील अत्यंत कडक नियमांमुळे अनेक ठिकाणच्या झोपड्या त्याच जागी नियमित करणे कायद्याने शक्य नाही
  • सरकारी जमिनींवर वर्षानुवर्षे भीतीखाली जगणाऱ्या लाखो झोपडीधारकांना या कायदेशीर संरक्षणामुळे हक्काचे आणि पक्के घर मिळण्याचा मार्ग आता मोकळा
 

Maharashtra Slum Protection 2011: राज्यातील सरकारी, वन तसेच केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध प्राधिकरणांच्या जमिनींवर एक जानेवारी २०११ पूर्वी उभारण्यात आलेल्या सर्व घरांना (झोपड्यांना) सरकार पूर्ण संरक्षण देणार असून, त्यांचे ‘एसआरए’, ‘म्हाडा’ किंवा इतर गृहनिर्माण योजनांच्या माध्यमातून योग्य पुनर्वसन केले जाईल, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत केली.

या अंतर्गत मुंबई उपनगरासह राज्यातील अशा सर्व जमिनींवरील रहिवाशांचे येत्या तीन महिन्यांत विस्तृत सर्वेक्षण पूर्ण केले जाईल, अशी ग्वाही ही महसूलमंत्र्यांनी दिली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत या धोरणाला मंजुरी दिली असून, त्यानुसार आता राज्यभरात युद्धपातळीवर कार्यवाही सुरू करण्यात आली असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले. या निर्णयामुळे मुंबईसह राज्यातील झोपडीधारकांना दिलासा मिळाला आहे.

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विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती

मुंबई शहर, मुंबई उपनगर आणि कोकण विभागातील कांदळवन (मॅन्ग्रोव्हज), वन जमीन, महसूल, नझुल तसेच सिडकोच्या जमिनींवर मोठ्या प्रमाणावर गृहनिर्माण झाले आहे. विकास आराखडा, पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र किंवा वन विभागाचे कडक नियम असल्यामुळे अनेक ठिकाणी या जमिनींवरील घरे त्याच जागी नियमित करणे शक्य नाही. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी कोकण विभागीय आयुक्तांच्या माध्यमातून आणि मुंबई व मुंबई उपनगराच्या दोन्ही जिल्हाधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली एक विशेष समिती गठीत करण्यात आली असून, त्यांच्याद्वारे सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले आहे.

 

तीन महिन्यांत होणार पुनर्वसनाचा मास्टर प्लॅन

सभागृहात लोकप्रतिनिधींनी उपस्थित केलेल्या सूचनेची दखल घेत शासनाने स्पष्ट केले की, पुढील तीन महिन्यांत सर्व संबंधित जमिनींवरील रहिवाशांचे बायोमॅट्रिक व प्रत्यक्ष सर्वेक्षण पूर्ण केले जाईल. ज्या जागांवर पर्यावरण किंवा तांत्रिक कारणांमुळे घरे नियमित करता येणार नाहीत, तिथल्या रहिवाशांना म्हाडा, सिडको किवा एसआरएच्या गृहनिर्माण प्रकल्पांमध्ये कुठे आणि कसे सामावून घेता येईल, याचा संपूर्ण आराखडा (मास्टर प्लॅन) यादरम्यान तयार केला जाईल.

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१ जानेवारी २०११ पूर्वीच्या एकाही अधिकृत पात्र रहिवाशाला बेघर होऊ दिले जाणार नाही आणि सरकार त्यांच्या हक्काच्या घरासाठी पूर्णपणे कटिबद्ध आहे.
– चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूलमंत्री

 

 

Web Title: Maharashtra slums built before 2011 to get protection sra mhada rehabilitation bawankule

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Published On: Jul 10, 2026 | 08:45 AM

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